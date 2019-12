Melco Resorts & Entertainment: Grund zur Freude?

Für die Aktie Melco Resorts & Entertainment aus dem Segment "Casinos & Spiele" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 21.12.2019, 01:00 Uhr, ein Kurs von 24.1 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Melco Resorts & Entertainment einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Melco Resorts & Entertainment jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Melco Resorts & Entertainment erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 49,07 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um 18,5 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +30,56 Prozent im Branchenvergleich für Melco Resorts & Entertainment bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,15 Prozent im letzten Jahr. Melco Resorts & Entertainment lag 38,92 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Melco Resorts & Entertainment-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 22 USD. Der letzte Schlusskurs (24,1 USD) weicht somit +9,55 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (21,81 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,5 Prozent Abweichung). Die Melco Resorts & Entertainment-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Melco Resorts & Entertainment-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für die Melco Resorts & Entertainment sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 6 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Melco Resorts & Entertainment vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Melco Resorts & Entertainment. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 23,97 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -0,55 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 24,1 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".