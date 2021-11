Melco Resorts-Aktie: Reisebeschränkungen beeinträchtigen Ergebnisse!

Überblick(NASDAQ:MLCO) meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 21 einen Umsatz von 446,39 Mio. USD, was einem Anstieg von 109,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatzanstieg wurde durch eine verbesserte Leistung in allen Glücksspielsegmenten und Nicht-Glücksspiel-Betrieben aufgrund eines Anstiegs des Einreiseverkehrs in Macau im Vergleich zum Vorjahr angetrieben. Die Einnahmen aus dem Casinobereich stiegen um 118,5 % im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!