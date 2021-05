Meituan Aktie: Meituan fällt um 15% in Anbetracht der regulatorischen Maßnahmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Meituan":

Die in Hongkong notierten Aktien des chinesischen Essenslieferanten Meituan (OTC:MPNGY) stürzten am Dienstag zum zweiten Mal in Folge ab und fielen kumuliert um rund 15%.

Was geschah

Die Aktie, die Teil des von Cathie Wood geführten Portfolios von Ark Invest ist, stürzte im frühen Handel am Dienstag um bis zu 8,6% ab, nachdem eine chinesische Aufsichtsbehörde Meituan für seine Praktiken im Zusammenhang mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung