Meisterfeier der Hörakustiker 2018 / 198 frisch geprüfte Meister in Mainz geehrt (FOTO)

Mit einem Besucherrekord von über 300 Gästen beging dasHörakustiker-Handwerk am vergangenen Samstag, 17. März 2018, diediesjährige Meisterfeier in der Handwerkskammer Rheinhessen in Mainz.Familienangehörige, Freunde und Ehrengäste ehrten die 198 frischgeprüften Hörakustik-Meisterinnen und -Meister und feierten mit ihnendiesen Meilenstein im Berufsleben.Hans-Jörg Friese, Präsident der Handwerkskammer Rheinhessen,gratulierte den Absolventen zur bestandenen Prüfung. "Der Meister istdie Krönung des Handwerks. Sie haben mit der Entscheidung zumHörakustiker-Meister alles richtig gemacht", sagte er. "DieVerbindung von Mensch und Technik, das ist Ihr Meisterwerk."Seiner Gratulation schloss sich Marianne Frickel, Präsidentin derBundesinnung der Hörakustiker KdöR (biha), an. "Den jungen unddynamischen Menschen in unserer Branche gehört die Zukunft", sagtesie. "Die Hörakustiker-Meister leisten einen bedeutenden Beitrag imVersorgungsgeschehen in Deutschland. Und sie tragen die Verantwortungdafür, dass junge Menschen im Rahmen der dualen Ausbildung unserhochqualitatives Handwerk erlernen können."Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor und Mitglied des Präsidiums desInstituts der deutschen Wirtschaft in Köln e.V., hielt die Laudatio.Er gratulierte den Meisterinnen und Meistern zu ihrem Erfolg undihrer damit ausgedrückten Bereitschaft "Freiheit zu nutzen undVerantwortung zu tragen". Denn nun sei es an ihnen auszubilden. DieHörakustik sei im hohen Maße innovativ und eröffne Menschen neueChancen. "Tun Sie das, was Sie möchten, tun Sie es mit der Kompetenz,die Sie sich erarbeitet haben", forderte er sie auf.Die Hörakustik ist ein gefahrengeneigtes Gesundheitshandwerk, dennHörakustiker arbeiten mit und direkt am Menschen. Fehlende Ausbildungim Zusammenhang mit einer Hörsystemversorgung kann gesundheitlicheFolgen für den Versorgten nach sich ziehen. Deswegen gilt imHörakustiker-Handwerk eine "ständige Meisterpräsenz". "Nur dieMeisterpräsenz kann die sehr gute Versorgungsqualität sichern und istgleichzeitig gelebter Verbraucherschutz", so Marianne Frickel.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit 6.300Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker KdöR (biha) vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.