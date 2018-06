Meister SG Flensburg-Handewitt fordert Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen - Gipfeltreffen des Spitzenhandballs im ISS DOME Düsseldorf

Köln (ots) - Die SG Flensburg Handewitt ist Deutscher Meister2018. Damit steht nach Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen auch der zweiteTeilnehmer des Pixum Super Cups 2018 im ISS DOME Düsseldorf festDie SG Flensburg-Handewitt ist Deutscher Meister 2018. Damit stehtfest, dass das Team aus dem hohen Norden Deutschlands am 22. August2018 gegen die Rhein-Neckar Löwen im ISS DOME Düsseldorf antretenwird. Die Löwen aus Mannheim hatten am 6. Mai vorgelegt und sich mitdem beeindruckenden DHB-Pokalsieg als erstes Team für den Pixum SuperCup 2018 qualifiziert. Der ISS DOME mit einem Fassungsvermögen vongut 13.000 Plätzen wird damit zur großen Showbühne desAufeinandertreffens zweier absoluter Weltklasseteams desHandballsports. Mit diesem Duell wird die DKB Handball-Bundesligaerstmals ihre Saison in der Sportstadt Düsseldorf eröffnen.Die Akteure beider Teams, die bereits am Vortag in dieNRW-Landeshauptstadt reisen werden, gehören durchweg zu den bestenSpielern, die der nationale und internationale Handballsport zubieten hat. So kommt der Pokalsieger aus Mannheim u. a. mit denEuropameistern von 2016 Patrick Grötzki und Jannik Kohlbacher sowiemit Ausnahmeathlet Andy Schmid in die Sportstadt. Der Nationalspieleraus der Schweiz wurde zum Saisonende bereits zum fünften Mal inFolge zu Deutschlands "Spieler der Saison" gekürt. Weitereinternationale Klasse bringen Keeper Mikael Appelgren und CheftrainerNikolaj Jacobsen mit. Der Schwede Appelgren war der überragendeTorhüter der gerade zu Ende gegangenen Spielzeit, MeistertrainerJacobsen wurde "Trainer der Saison". Der Deutsche Meister SGFlensburg-Handewitt wird angeführt von Holger Glandorf. DemWeltmeister von 2007 gelang es in dieser Saison, die Pole Positionder "ewigen Feldtorschützenliste" einzunehmen. An Glandorfs Seitekommt der dänische Olympiasieger Lasse Svan und Schwedens EURO-MVPJim Gottfridsson in die Metropole am Rhein.Für alle Handball- und Sportfans der NRW-Landeshauptstadt undUmland bietet das Duell des Meisters gegen den Pokalsieger einechtes Highlight, das auch durch ein unterhaltsames und vielfältigesRahmenprogramm ein Erlebnis für die ganze Familie ist.Tickets im Vorverkauf: Wer beim großen Saison-Opening der DKBHandball-Bundesliga in Düsseldorf dabei sein will, profitiert bis zum30. Juni vom Frühbucher-Rabatt und dem Teamticket (siehe unten). DieTickets sind über den Ticketshop der DKB Handball-Bundesliga, unterder Handball-Tickethotline 01806-601160 (0,20 EUR/Anruf inkl. MwSt.,Mobilfunkpreise max. 0,60 EUR/Anruf inkl. MwSt.) und beiwww.eventim.de sowie bei allen Vorverkaufsstellen von CTS EVENTIMerhältlich. Folgende Ticket-Kategorien (Kat.) gibt es: Kat.1 zu 39,50Euro; Kat. 2 zu 29,50 Euro; Kat. 3 zu 25,00 Euro und Kat. 4 zu 17,00Euro. Tickets für Rollstuhlfahrer sind für 11,00 Euro erhältlich.Erstmals wird bis zum 30. Juni auch ein Rabatt für Frühbuchungen inHöhe von 10 Prozent angeboten. Exklusive VIP- undHospitality-Arrangements für Unternehmen und Einzelpersonen könnendirekt über die Geschäftsstelle der DKB Handball-Bundesliga gebuchtwerden (Kontakt siehe unten). Ein attraktives Angebot hält die DKBHandball-Bundesliga für Vereine und Gruppen bereit: Zehn Tickets derKategorie 3 oder 4 sind zum Preis von acht Tickets erhältlich. DiesesAngebot ist ebenfalls ab sofort buchbar über den Ticketshop der DKBHandball-Bundesliga.Über den Pixum Super Cup: Das Prestigeduell zwischen Meister undPokalsieger gibt es seit 1994. Die SG Flensburg-Handewitt siegte beiinsgesamt acht Teilnahmen zwei Mal (2000, 2013), Die Rhein-NeckarLöwen gewannen den ersten Titel der Saison erstmals 2016, nachdem sie2007 gegen den THW Kiel unterlegen waren. Beim Debüt standen sich derTHW Kiel und die SG Wallau-Massenheim gegenüber. Überraschungssiegerder Premiere wurde die SG Wallau-Massenheim. Rekordmeister THW Kielist bis heute unangefochtener Rekordsieger des Super Cups. Bei 19Teilnahmen sicherten sich die Zebras neunmal den ersten Titel derSaison. Seit 2015 hat das Unternehmen Pixum das Namensrecht erworben,seither heißt die Saisoneröffnung der DKB Handball-Bundesliga "PixumSuper Cup".Pressekontakt:Oliver Lücke - Leiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 (0)2203 / 989 67 - 17Mobil: 0163 20 43 757E-Mail: luecke@dkb-handball-bundesliga.deOriginal-Content von: Handball-Bundesliga, übermittelt durch news aktuell