Meister Lampe, Mümmelmann, Langohr - So steht es um unseren Feldhasen (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Er hat einen stromlinienförmigen Körper mit langen Hinterläufen,bernsteinfarbene Augen, erdbraunes Fell und ganz lange Ohren: Klar,die Rede ist vom Hasen! Der spielt ja im Moment - so kurz vor Ostern- eine besonders wichtige Rolle bei den Kindern. Schließlich ist erdafür verantwortlich, dass die bunten Ostereier und all die leckereSchokolade pünktlich ausgeliefert und versteckt werden. Aber nichtnur die Kinder interessieren sich gerade stark für den niedlichenMümmelmann: Auch die Experten haben die Hasen im Blick - jedes Jahrum diese Zeit werden in Deutschland nämlich die Feldhasen gezählt.Mehr darüber und alles weitere Wichtige rund um die Langohren, verrätuns jetzt meine Kollegin Jessica Martin.Sprecherin: Lange Ohren allein machen noch keinen Feldhasen, eskönnte schließlich auch ein Kaninchen sein... Woran erkennt man wohlden Unterschied zwischen den beiden?O-Ton 1 (Umfrage, 16 Sek.): Mann: Keine Ahnung. Der eine ist groß,der andere ist klein. Ich glaube, der Hase ist groß - ha! DasKaninchen ist klein." Junge: "Also ein Hase lebt meistens im Wald undKaninchen sind Haustiere." Frau: "Gibt es keinen! Oder ist einervielleicht größer? Keine Ahnung."Sprecherin: Der Biologe Torsten Reinwald vom Deutschen Jagdverbandbringt Licht ins Dunkel:O-Ton 2 (Torsten Reinwald, 22 Sek.): "Das Kaninchen lebt unterTage hauptsächlich, in großen Bauanlagen. 40, 50, sogar 60 Tiereleben da zusammen. Der Hase ist eher ein mürrischer Einzelgänger, derüber Tage lebt, der kann gar nicht graben. Und wenn man sich dieTiere anguckt, ist das Kaninchen nur halb so groß wie ein Hase unddie Ohren sind auch nur halb so lang, wie bei einem Hasen."Sprecherin: Aber die Hasen haben es schwer: Nasskalte Winter, dieFressfeinde wie Fuchs und Waschbär und das immer schlechter werdendeNahrungsangebot sorgen dafür, dass im Schnitt 60 Prozent derBabyhäschen das erste Lebensjahr nicht überstehen. Deshalb werden dieHasen jedes Frühjahr gezählt - dabei gilt es eins zu beachten:O-Ton 3 (Torsten Reinwald, 15 Sek.): "Wer Hasen zählen möchte, dermuss lange aufbleiben, die lassen sich nämlich nur nachts zählen, miteinem Scheinwerfer. Und zwar reflektiert das Auge des Hasen das Lichtganz typisch und so können Jäger und Wissenschaftler den Hasen vonFüchsen oder von streunenden Katzen unterscheiden."Sprecherin: Und es gibt gute Nachrichten, nämlich:O-Ton 4 (Torsten Reinwald, 11 Sek.): "Dass auf den Feldern undWiesen in Deutschland grob geschätzt etwa drei Millionen Hasenunterwegs sind. Das sind so 12 pro Quadratkilometer. Unterm Strichbleibt: Ostern ist gesichert."Sprecherin: Apropos Ostern! Wie kam der Osterhase eigentlich zuseinem Job?O-Ton 5 (Torsten Reinwald, 34 Sek.): "Der Hase oder die Häsinkönnen viermal im Jahr Junge bekommen - bis zu 20 insgesamt - istalso sehr fruchtbar. Und deswegen haben auch die Kelten den Hasenschon als Fruchtbarkeitssymbol gesehen. Im Frühjahr haben sie danndie Hasen tanzen gesehen auf der Wiese. Das waren keine Tänze in demSinne, sondern Revierkämpfe, Paarungskämpfe. Und als sie danndahingegangen sind, unsere Vorfahren, haben sie gesehen, dass daüberall Eier lagen. Das waren natürlich nicht die Eier von den Hasen,sondern von Wiesenbrütern, die vertrieben wurden vom Hasen. Unddementsprechend haben sich die Leute dann gedacht, dass der Osterhasedie Eier bringt."Abmoderationsvorschlag:Das ging Ihnen jetzt alles ein bisschen zu schnell und Sie möchtensich die Infos rund um den Feldhasen und die diesjährige Zählungnochmal in Ruhe durchlesen? Dann gehen Sie doch einfach ins Internet- auf www.jagdverband.de finden Sie alles Wissenswerte zum Thema!Pressekontakt:Torsten ReinwaldTel.: 030/209139423Mail: pressestelle@jagdverband.deOriginal-Content von: Deutscher Jagdverband e.V. (DJV), übermittelt durch news aktuell