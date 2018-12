Meisheng Cultural & Creative: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Per 07.12.2018 wird für die Aktie Meisheng Cultural & Creative am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 6,79 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Unsere Analysten haben Meisheng Cultural & Creative nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Meisheng Cultural & Creative verläuft aktuell bei 14,6 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 6,79 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -53,49 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 6,84 CNH angenommen. Dies wiederum entspricht für die Meisheng Cultural & Creative-Aktie der aktuellen Differenz von -0,73 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Meisheng Cultural & Creative liegt mit einem Wert von 96,18 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Apparel & Textile Products" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Meisheng Cultural & Creative erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -63,87 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Apparel & Textile Products"-Branche sind im Durchschnitt um -26,58 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -37,29 Prozent im Branchenvergleich für Meisheng Cultural & Creative bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -27,32 Prozent im letzten Jahr. Meisheng Cultural & Creative lag 36,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.