Meinungsfreiheit mit allen Mitteln verteidigen! Sperrungen von kritischen Facebook-Kommentaren demokratisch gewählter Abgeordneter sind ungeheuerliche Eingriffe in die freie Meinungsäußerung

Stuttgart (ots) - "Mit allen Mitteln soll verhindert werden, dassdie Entgleisungen des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg andie Öffentlichkeit kommen", kritisiert der AfD-LandtagsabgeordneteEmil Sänze mit Verweis auf die Sperrung seines Facebook-Accounts nacheinem fundierten Kommentar auf die Aussagen von Winfried Kretschmannim "Spiegel". "Dieser Eingriff in die freie Meinungsäußerung nachArtikel 5 Grundgesetz ist ohnehin ungeheuerlich und er wird nochungeheuerlicher, weil einem demokratisch gewählten Volksvertreter desLandtages Baden-Württemberg das Wort verboten werden soll. An diesemBeispiel wird klar, was mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz bewirktwerden sollte: Der politische Gegner, die andere Meinung, sollmundtot gemacht werden", so Sänze.Zersetzung der Meinungsfreiheit ist Untergang der DemokratieDie Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken werde nachAuffassung des stellvertretenden AfD-Fraktionsvorsitzenden vonAnwälten, Industrie und Bürgerrechtlern zurecht kritisiert, weil sieverfassungs- und europarechtswidrig ist, mit der Folge, dass dashöchste Gut - die Meinungsfreiheit - eingeschränkt werden soll. "Dasist der Untergang der Demokratie, das ist der Untergang derMeinungsfreiheit, und dies geschieht schleichend, initiiert durcheine Politikkaste, die meint, ihre Bevölkerung bevormunden zukönnen", unterstreicht Sänze und fordert: "Lassen wir es nicht zu,dass der Bürger täglich in ein engeres Korsett der Restriktionengepresst wird, mit dem Ziel illegale Handlungen zu legitimieren. 73Jahre nach der Befreiung von der NS-Diktatur sollten wir uns vonsolchen Politikern befreien und unsere Meinungsfreiheit mit allenMitteln verteidigen!"Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.de