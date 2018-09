--------------------------------------------------------------Informieren und anmeldenhttp://ots.de/Kgu15f--------------------------------------------------------------Weinheim an der Bergstraße (ots) -Mit "Selbst denken" liefert Harald Welzer in seinem gleichnamigenBuch eine Anleitung zum Widerstand. Das Odenwald-Institut der KarlKübel Stiftung für Kind und Familie hat ihn eingeladen, darüberpersönlich zu sprechen beim Symposion "Mitgestalten - Kommunikation,Werte und Verantwortung in herausfordernder Zeit" am 27. und 28.November 2018 in Weinheim an der Bergstraße. Es geht um Verstehen,Meinung bilden, Position beziehen, Mitdiskutieren und um Handlungs-und Gestaltungsmöglichkeiten für jeden einzelnen von uns. Input kommtvon Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Harald Welzer, Frank Richterund weiteren.Alle sind eingeladen, die beruflich und privat Beziehungen undGesellschaft (mit-)gestalten, sich aktiv einbringen, sich mit demThema auseinandersetzen oder sich annähern, kurz: Menschen, die ineiner lebendigen Demokratie etwas bewegen wollen."Alle Menschen wollen mit ihren Sorgen und Ängsten gesehen undernst genommen werden. Chemnitz ist ein Beispiel mehr, das unsauffordert, hinzuschauen, wach zu rütteln und einzutreten fürÜberzeugungen, für demokratische Strukturen und einen guten Umgangmiteinander," sind die Institutsleitenden Dr. Sigrid Goder-Fahlbuschund Peter Jakobs überzeugt. Ziel des Symposions ist es, durchfundierten Input und vertiefende Praxis-Workshops Interessierte zurMeinungsbildung und zum Mitdiskutieren anzuregen, die Freude an derGestaltbarkeit zu wecken und Handwerkszeug für aktives Mitwirkenmitzugeben.Als Experten und Expertinnen wirken mit: die ehemaligeBundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger mit demThema "Haltung ist Stärke", der Psychiater, Psychoanalytiker undAutor Dr. Hans-Joachim Maaz zu "Das falsche Leben - Angepasstheit,Überkorrektheit und Überkonformität", die ErziehungswissenschaftlerinProf. Dr. Heike Radvan mit "Wie ist ein demokratisches Miteinander imAngesicht von Rechtspopulismus, Hass und Gewalt möglich?" und derVerfasser der Pegida-Streitschrift und ehemalige Direktor dersächsischen Landeszentrale für politische Bildung Frank Richter mit"Kommunikation kann scheitern, Nicht-Kommunikation wird scheitern".Die "baden-württembergische Glücksministerin" Gina Schöler hält eineninteraktiven Impulsvortrag und der Soziologe, Sozialpsychologe undDirektor der Stiftung Futurzwei. Stiftung Zukunftsfähigkeit Prof. Dr.Harald Welzer fordert auf zum "Selbst denken". Die Workshops miterfahrenen Seminarleitenden des Odenwald-Instituts bieten eineÜbungsplattform für alle Teilnehmenden.In welcher Gesellschaft wir leben, geht uns alle an. "Ob inVereinen, Politik, in der Schule, der Zivilgesellschaft oder amArbeitsplatz: Es geht darum, unterschiedliche Standpunktewertschätzend anzuhören, Positionen abzuwägen, leidenschaftlich zudiskutieren, um Positionen zu ringen - mit sich selbst und mitanderen - Position zu beziehen und dann authentisch undverantwortlich zu handeln und Beziehungen sowie Gesellschaftmitzugestalten", sagen die Verantwortlichen. Sie wollen damit zueiner lebendigen Gesellschaft beitragen. Es ist das zweite Symposionin Kooperation mit der Stadt Weinheim an der Bergstraße und dem BeltzVerlag zu einem gesellschaftlich relevanten Thema. Studierendeerhalten vergünstigte Konditionen. Seit 2015 leistetdas Bildungsinstitut mit Projekten für geflüchtete Jugendliche undseit 2016 für Flüchtlingsfamilien einen Beitrag zur Integration vonMenschen aus Krisengebieten.Das Odenwald-Institut ist gemeinnützig, zertifiziert vonWeiterbildung Hessen und Kooperationspartner des Landes Hessen beimBildungs- und Erziehungsplan (BEP) sowie in der Jugendbildung desKreises Bergstraße. Viele Angebote sind von Verbänden zertifiziert,als Bildungsurlaub anerkannt sowie als berufliche Bildung wie imProgramm "Fachkurse" des Landes Baden-Württemberg förderfähig. 2018erhielt das Institut eine Anerkennung des hessischen Ministeriums fürWissenschaft und Kunst als "Ort des Respekts".Pressekontakt:Odenwald-Institut der Karl Kübel StiftungPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitMarion MirswaTel. 06207 605-117E-Mail m.mirswa@odenwaldinstitut.deTromm 25 . 69483 Wald-MichelbachOriginal-Content von: Odenwald-Institut der Karl Kübel Stiftung, übermittelt durch news aktuell