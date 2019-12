Meinung Netz Diskurs: Meinungsbildungsprozesse im Internet / Interdisziplinäre Fachtagung von JFF und BLM zu Aufwachsen in mediatisierten Lebenswelten (FOTO)

München (ots) - Werden Meinungen im Netz nur proklamiert oder auch fundiertgebildet? Und welche Bedeutung kommt dabei netztypischen Diskursformen zu? DieseFragen standen im Fokus der 15. Interdisziplinären Tagung mit mehr als 130Teilnehmenden am vergangenen Freitag in der Bayerischen Landeszentrale für neueMedien (BLM). Die Tagung wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Familie,Arbeit und Soziales (StMAS) gefördert."Politische Meinungsbildung erfolgt heute gerade bei den Jüngeren zum großenTeil im und über das Netz. Diese Verlagerung der Meinungsmacht hat auch die Artund Weise der politischen Kommunikation verändert - das sollte bei derVermittlung politischer Bildung berücksichtigt werden. Dabei gilt die Maxime:Meinungsfreiheit und Menschenwürde sind nicht verhandelbare Werte und müssengeschützt werden!", sagte Siegfried Schneider, der Präsident der BLM, in seinerBegrüßung. Bayerns Staatssekretärin für Familie, Arbeit und Soziales, CarolinaTrautner betonte: "Der Einfluss von Social Media auf die politischeMeinungsbildung von jungen Menschen ist heutzutage enorm. Unsere wichtigsteAufgabe ist es daher, Heranwachsenden Medienkompetenz zu vermitteln und sie beiihren Meinungsbildungsprozessen zu begleiten. Wir möchten jungen MenschenHandwerkszeug mit auf den Weg geben, damit sie kritisch und reflektiert mit denunterschiedlichen Quellen von Informationen aus dem Netz umzugehen lernen."Die Bedeutung der Chancen wie auch der Herausforderungen des Internets für diepolitische Meinungsbildung thematisierte Prof. Dr. Frank Fischer, derVorsitzende des JFF - Institut für Medienpädagogik. Chancen bötenOnline-Diskurse, weil sie Individuen und Gruppen außerhalb der Massenmedien eineenorme Reichweite verschaffen könnten. Gesellschaftlich problematisch sei esjedoch, wenn Menschen im Internet nur noch Informationen suchten, die die eigeneMeinung stützten und sich so vom öffentlichen Diskurs abkoppelten. Zudem stellesich die Frage, welche Normen für den Diskurs und die Inhalte aufOnline-Plattformen maßgeblich seien und welche Inhalte sanktioniert werdensollten.Die Breite des Tagungsthemas zwischen individuellen Meinungsbildungsprozessenund der Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung verdeutlichten Beispieleaus der medienpädagogischen Forschung von Dr. Niels Brüggen, Dr. Georg Maternaund Eric Müller vom JFF. Bei Informationen zum Thema Flucht spieltenbeispielsweise gerade auch klassische Medien und deren Wechselwirkung mitInhalten in sozialen Medien eine große Rolle. Bei politischen Diskursen würdenJugendlichen Kontroversen aus der Angst vor Shitstorms meiden und sich eher insemiprivaten Räumen, wie Gruppenchats, austauschen.Über Prinzipien und Herausforderungen aktueller politischer Bildung sprach Dr.Christian Zimmermann von der Philosophischen Fakultät - Politikwissenschaft derUniversität Siegen. Er skizzierte Möglichkeiten und Grenzen politischer Bildungund plädierte für eine kritische Auseinandersetzung mit der heutigen Auslegungund Praxis von Demokratie.Bilder und Memes als Bestandteile der Diskurskultur im Netz und ihre Bedeutungfür die politische Meinungsbildung waren das Thema von Prof. Dr. Thomas Knieperund Michael Johann vom Lehrstuhl für Digitale und Strategische Kommunikation derUniversität Passau. Politische Internet-Memes dienten dem Selbstausdruck, derDarstellung von Verbundenheit und wesentlich auch der Unterhaltung. Potenzialefür die Meinungsbildung bestünden, da sie Informationen vermitteln, aber auchzur Mobilisierung genutzt werden können.Mit seinem Vortrag zum Thema "Meinungsfreiheit, Menschenwürde,Community-Standards - wer schützt was in Netzdiskursen?" griff RechtsanwaltChan-jo Jun auf, dass Memes teils nicht den Anspruch hätten, Wirklichkeitabzubilden. Vielmehr enthielten Internet-Memes auch üble Nachrede und andereVerletzungen der Menschenwürde.Anschließend diskutierten Uta Löhrer von der Bayerischen Landeszentrale fürpolitische Bildungsarbeit, Dr. Christian Zimmermann, Chan-jo Jun und MichaelJohann über das Thema "Das Netz als Gegenstand oder Ort für die politischeMeinungsbildung?" oder: "Wie kann das Netz ein konstruktiver Ort derdemokratischen Meinungsbildung werden?". Bessere Rechtsdurchsetzung auf dereinen sowie mehr politische Bildung und Förderung von Medienkompetenz auf deranderen Seite seien in Zukunft unverzichtbar, so ein wesentliches Fazit derRunde.Den inhaltlichen Schwerpunkt gab abschließend Canan Korucu, Co-Geschäftsführerinvon ufuq.de und Leiterin im Bund-Länder-Projekt bildmachen, mit einem Einblickin aktuelle Praxisentwicklungen und sprach über Erfahrungen mit Memes in derpolitischen Bildungsarbeit. Memes ließen sich sehr schnell und einfach erstellenund böten eine hohe Anschlussfähigkeit an jugendkulturelle visuelleGewohnheiten. Im Prozess der Meme-Erstellung in den Workshops würden Diskurseund Reflexionsprozesse angestoßen, so Korucu, gerade auch wenn Memes kontroversund mehrdeutig seien.Die Tagung endete mit einer Würdigung von 70 Jahren JFF. Kathrin Demmler,Direktorin des JFF, gab hierzu einen Rückblick mit den zentralen Meilensteinendes Vereins. In seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des JFF e. Links zu den vorgestellten Projekten:- MeKriF - Flucht als Krise. Mediale Krisendarstellung,Medienumgang und Bewältigung durch Heranwachsende am BeispielFlucht - https://mekrif.jff.de- Bildmachen - https://bildmachen.net- Politisches Bildhandeln -https://www.jff.de/kompetenzbereiche/projektdetail/bildhandeln0/