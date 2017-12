Meinolf Ellers: Next Media Accelerator stellt sich 2018 internationaler auf

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Frankfurt am Main (ots) - Der deutsche Medien-Startup-FördererNext Media Accelerator (nma) aus Hamburg plant für 2018 großeSchritte für die Internationalisierung seines Geschäfts. "Wenn dieStartups es in den USA schaffen, dann ist das der Durchbruch. Deshalbkonzentrieren wir uns auf diese drei Säulen: Europa, Israel und USA",sagt der Leiter des nma, Meinolf Ellers, im Interview von "mediummagazin".Der nma entstand 2015 auf Initiative der Deutschen Presse-Agenturdpa und wird von diversen Medienunternehmen getragen. Künftig wirddas Team aus Hamburg verstärkt mit anderen sogenanntenAccelerator-Programmen kooperieren, etwa aus den Niederlanden,Belgien und Estland. "Mit diesen und anderen Acceleratoren werden wirin Zukunft stärker zusammenarbeiten und das bestehende Netzwerkweiter ausbauen", sagt Ellers.Nach knapp drei Jahren Förderarbeit für Medien-Erfindungen stehedie Startup-Fabrik finanziell gut da. "Mitte des Jahres hatten wir soviele Zusagen von Investoren, dass wir bis 2022 weitermachen können",erzählt Ellers. In diesem Zeitraum sollen rund acht Millionen Euroaus den traditionellen Medienhäusern in die jungen, gefördertenUnternehmen fließen. Statt fünf nimmt der nma bis zu zehn Startupspro Durchgang auf.Ellers sieht für Verlage und Werbeunternehmen keinen besserenIdeen-Schub als durch Gründer, die von außen kommen. Innerhalb einergroßen Struktur ein Startup nachzubauen, sei oft nicht möglich, meintEllers: "Wir sind überzeugt, das modernste Medienhaus der Welt kannsich angesichts des Tempos der Transformation noch so sehranstrengen: Man kann nicht das Alte machen und mit vollem Einsatz dasNeue versuchen."Meinolf Ellers spricht im Interview mit Pauline Tillmann auch überdie Rolle von Kai Diekmann im nma, Erfolge, Misserfolge und Lehren.Es erscheint in Ausgabe 01-2018, Seiten 44 bis 47. Das Heft istdigital bei mediummagazin.de und im iKiosk verfügbar und kanngedruckt einzeln gekauft oder abonniert werden. Blick ins Heft:http://www.mediummagazin.de/medium-magazin-012018/Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,redaktion@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell