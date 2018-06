Meine heutige Top-Dividenden-Aktie

Von den späten 1990er bis in die frühen 2010er-Jahre war Las Vegas Sands (WKN:A0B8S2) eines der besten Wachstumsunternehmen in der Spiele-Industrie. Es expandierte in Las Vegas, Macau und Singapur und wurde die größte, öffentlich gehandelte Spielefirma der Welt.

Heute sehen Investoren in dem Casino-Resort-Betreiber überhaupt kein Wachstumsunternehmen mehr und das sollten sie auch nicht. Es hat sich in eine Cash-Flow-Maschine verwandelt und dies ist der Grund warum ich denke, dass es Zeit ist, in der Dividende von Las Vegas Sands einen großartigen Kauf in der Spiele-Industrie zu sehen.

Die Tage des Wachstums sind vorbei… und das ist ok

Las Vegas Sands befand sich im Expansions-Modus, beginnend als das Venetian Las Vegas 1999 eröffnete bis das Parisian 2016 in Macau fertiggestellt wurde. Während dieser Periode plante oder baute die Firma neue Resorts. Aber jetzt sind keine neuen Projekte mehr am Horizont und Las Vegas Sands kam in eine Phase seines Bestehens, in der es vielleicht nicht mehr weiter wächst.

Deshalb haben sich die Schlüsseldaten zur Unternehmenswicklung, auf die Investoren achten sollten, vom Umsatzwachstum zur Cash-Flow-Generierung und schließlich das, was an die Aktionäre zurückgegeben wird, verschoben.

Las Vegas Sands hat im vergangenen Jahr ein EBITDA von 4,9 Milliarden USD generiert, stellvertretend für Cash aus den Resorts und Casinos. Das ist ein enormer Cash Flow für die Spielefirma und finanziert die steigende Dividende und Aktien-Rückkäufe.

Das Management hat seine Dividende auf 0,75 USD pro Aktie und Quartal erhöht, was beim heutigen Aktienpreis 3,8 Prozent entspricht. 60 Prozent des EBITDA wurde in Dividenden ausgezahlt, dies hinterlässt reichlich Bargeld für andere Zwecke — wie Aktienrückkäufe, die in den letzten Jahren zugenommen haben.

In den vergangenen vier Jahren hat Las Vegas Sands 30 Millionen Aktien zurückgekauft und das Management hat seine Rückkauf-Authorisierung um 940 Millionen auf 2,5 Milliarden USD erhöht. Dies ist zusätzlich zu den 16,2 Milliarden, die es an Aktionäre seit Beginn des Jahres 2012 ausgeschüttet hat.

Das Management hat demonstriert, dass es nicht daran interessiert ist, die Bilanz mit Barmitteln aufzufüllen. Deshalb erscheint es nachvollziehbar zu erwarten, dass sie die Dividende erhöhen oder Aktienrückkäufe beschleunigen, wenn Barmittel verfügbar sind. Mit Blick auf die Milliarden von Dollar, die heute aus der Spiele-Industrie kommen, bedeutet dies einen anhaltenden Geldstrom, der an die Aktionäre ausgezahlt wird.

Wieso Las Vegas Sands meine Top-Dividenden-Aktie ist

Als Las Vegas Sands neue Resorts baute, schütteten sie Milliarden von Dollar in ihre Infrastruktur. Nun, wo dieser Vorschuss ausgegeben wurde, erntet die Firma die Früchte aus zwei Dekaden Entwicklung.

Das Management erwartet jährliche Erhaltungsinvestitionen von 500 Millionen USD, was rund 4,4 Milliarden USD als Bargeldüberschuss für Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe übriglässt. Es ist dieser anhaltende Cash Flow, der Las Vegas Sands für mich zur Top-Dividenden-Aktie von heute macht.

Und wenn die Spiele-Industrie weiterhin weltweit wächst, könnte der Cash Flow des Unternehmens über lange Zeit steigen und Aktionären ein weiteres Aufwärts bescheren.



Travis Hoium besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Travis Hoium auf Englisch verfasst und am 15.06.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.