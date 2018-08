"Meine einzige Sorge war, ob ich Englisch lernen müsste" - Schauspieler Franz Dinda über seine Übersiedlung in den Westen (FOTO)

Hamburg (ots) -Was bewegt Kinder wirklich, wenn sie in ein neues Land gehen?Davon spricht Schauspieler Franz Dinda im Interview mit dem MagazinPSYCHOLOGIE bringt dich weiter (Ausgabe 05/18 ab morgen im Handel,www.psychologiebringtdichweiter.de). "Meine einzige Sorge war, ob ichjetzt Englisch lernen müsste. Als meine Mutter sagte, da spräche manDeutsch, hatte ich kein Problem mehr damit."Trotzdem war sein Ankommen nicht leicht: "Bis meine Mutter einePfarrstelle bekam, sind wir oft umgezogen. So hatte ich zwar nie dasGefühl von Heimat, da wir immer nur anwesend waren, wieAußerirdische, aber damit konnte ich trotzdem gut leben", erinnertsich Dinda, der im Grundschulalter in Westdeutschland neu anfangenmusste. "An meinem ersten Schultag wurde ich jedoch mit dem Satz'Herzlich willkommen im Westen' verprügelt. Dies kam also durchausauch vor."Was ihm in schwierigen Situationen geholfen hat: "Viel zu lesen -die angenehmste Form der Realitätsflucht", sagt der heute auch alsAutor erfolgreiche Schauspieler. "Erst später habe ich einBewusstsein dafür entwickelt, wie man uns wahrnimmt. Wir musstenimmer mit wenig zurechtkommen."Vorwürfe hat Franz Dinda seiner Mutter jedoch nie gemacht. "Aberich litt schon darunter, nur schwer Anschluss zu finden. Ich wurdeschnell ausfallend, wenn etwa jemand die Russenmütze diskreditierthat, die ich von meinem Vater hatte."Dennoch verbindet der erfolgreiche Schauspieler heute"Sorglosigkeit und Harmonie" mit seiner Kindheit. "Aus der Zeit inder DDR habe ich nur noch wenige Bilder im Kopf, etwa die Kaugummisim Intershop, die unerreichbar schienen", erzählt der in JenaGeborene in PSYCHOLOGIE bringt dich weiter.PSYCHOLOGIE bringt dich weiter ist ein psychologisches Magazin mitAlltagsbezug und erscheint seit Frühjahr 2016 alle zwei Monate zueinem Copypreis von 6,50 Euro. Mit Interviews, Tests,Hintergrundgeschichten und Reportagen, die dem Leser die aktuellstenErkenntnisse aus der Psychologie näherbringen und zeigen, wie erdiese für sein Leben nutzen kann. Ein Magazin, das mit kreativenIdeen beflügelt, neue psychologische Ansätze ausprobiert, vonMenschen erzählt, die Bewegendes erlebt haben - und dabei einfachSpaß macht.Pressekontakt:Doreen BarkPSYCHOLOGIE bringt dich weiterINSPIRING NETWORK GmbH & Co. KGTel.: 040 / 600 288 712E-Mail: presse@inspiring-network.comOriginal-Content von: PSYCHOLOGIE bringt dich weiter, übermittelt durch news aktuell