Meine derzeitige Lieblingsaktie mit über 5 % Dividendenrendite

Es gibt eine Aktie, die ich als meine Lieblingsaktie mit 5 % Dividendenrendite bezeichnen kann. Müsste ich mich allerdings entscheiden, so fiele meine Wahl auf Store Capital (WKN: A12CRU), einen Real Estate Investment Trust, der derzeit über 2.800 Immobilien besitzt, in den auch Warren Buffett investiert. Und der 0,385 US-Dollar je Vierteljahr an die Investoren auszahlt, die bei einem Aktienkurs von 28,73 US-Dollar einer Dividendenrendite von ca. 5,3 % entsprechen.

Aber es gibt natürlich andere Eigenschaften als bloß die Dividende, die diesen Real Estate Investment Trust zu meiner Lieblingsaktie mit über 5 % Dividendenrendite machen. Genau darum soll es im Folgenden gehen.

Meine Lieblingsaktie mit 5 % Dividendenrendite: Einfaches Wachstum

Ein Grund, warum Store Capital meiner Lieblingsaktie mit 5 % Dividendenrendite ist, ist der einfache Wachstumskurs. Vielleicht vorab der wichtige Hinweis: Das Management rechnet im Jahr 2022 mit einem Anstieg der Funds from Operations je Aktie auf eine Spanne zwischen 2,18 und 2,22 US-Dollar. Das soll eine Wachstumsrate im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich sein.

Aber der Pfad für weiteres Wachstum ist so einfach. Im Endeffekt geht es einfach nur darum, weiter in Immobilien zu investieren. Die idealerweise auch die Qualitäten von langfristigen Mietverträgen und einem einzelnen Mieter sowie Triple-Net-Lease-Verträgen haben. Das macht es schwieriger, aber in jedem Geschäftsjahr konnte das Management weitere Deals einfädeln.

Der Zukauf einer Immobilie ist mit einem wachsenden Portfolio immer einfacher. Aber der Effekt, den jeder Zukauf ausmacht, nimmt natürlich ab. Mit derzeit 2.800 verschiedenen Immobilien ist die Ausgangslage einerseits diversifiziert, aber nicht zu sehr. Das ist ein erster unternehmensorientierter Grund, warum Store Capital meine Lieblingsaktie mit über 5 % Dividendenrendite ist.

Jede Menge Dividendenqualität

Ein zweiter Grund, der für Store Capital als meine Lieblingsaktie mit über 5 % Dividendenrendite spricht, ist die Qualität der Dividende. Es ist nicht nur die absolute Höhe. Nein, sondern zugleich auch das Wachstum. Im letzten Jahr erhöhte das Management die Ausschüttungssumme je Aktie um fast 7 %. Insgesamt erkennen wir die Tendenz zu einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Aber auch die Basis ist sehr nachhaltig. Bei Funds from Operations von zuletzt 0,56 US-Dollar auf bereinigter Basis ist das Ausschüttungsverhältnis mit 68,75 % sehr, sehr solide. Oder man könnte fast sagen: Prädestiniert für weiteres Dividendenwachstum.

Meine Lieblingsaktie mit über 5 % Dividendenrendite: Bewertung!

Zu guter Letzt ist Store Capital insgesamt preiswert bewertet. Das liegt auch daran, weil der Real Estate Investment Trust zuletzt an Börsenwert verloren hat. Bei einem Aktienkurs von 28,73 US-Dollar liegt das Kurs-FFO-Verhältnis im Geschäftsjahr 2022 bei maximal 13,2, was definitiv nicht teuer ist. Vor allem, wenn ein moderates Wachstum erhalten bleibt.

Es gibt viele unternehmensorientierte und bewertungsspezifische Gründe, warum Store Capital eine Lieblingsaktie mit über 5 % Dividendenrendite sein kann. Meine kennst du jetzt jedenfalls.

