Meine Zahl diese Woche sind 47 %. Das geht aus dem Titel hervor, relevanter ist natürlich, was dieser Wert denn überhaupt bedeutet. Um es kurz zu machen: Es handelt sich um den relativen Wert, um den das Management der AT&T-Aktie (WKN: A0HL9Z) die Dividende gekürzt hat. Für Einkommensinvestoren ist das natürlich nicht unerheblich.

Allerdings ist der Kontext noch bedeutender. Es ist nicht nur, dass das Management die Dividende um 47 % gekürzt hat. Nein, sondern eben auch die Rezeption der ganzen Causa. Das wollen wir heute noch einmal Revue passieren lassen. Kleiner Hinweis: Die Lektion ist bestimmt auch interessant für Nicht-Investoren des seit Jahren wenig erfolgreichen Telekommunikationskonzerns.

Meine Zahl der Woche: 47 % bei der AT&T-Aktie

Die Dividende bei der AT&T-Aktie ist um 47 % gekürzt, das ist eine Menge. Das Kürzen einer Dividende ist natürlich für sich alleine genommen schon eine Wucht. Vor allem bei einem ehemaligen Dividendenaristokraten, der dreieinhalb Jahrzehnte eine stets beständige, jährlich erhöhte Ausschüttung an die Investoren geleistet hat. Allerdings ist der Plan bereits vor einigen Quartalen veröffentlicht worden. Deshalb fiel die Reaktion ein wenig verhaltener aus.

Das, was ich jedoch besonders bemerkenswert finde und weshalb die 47 % meine Zahl der Woche sind, hängt mit der Rezeption zusammen. Erste Redakteure und Analysten lobten das Management für den Schritt. Sprachen davon, dass der US-Konzern, auch durch eine klarere Struktur und das Rückbesinnen auf das Kerngeschäft, unternehmensorientiert besser sei. Ja, sogar eine stabile Dividendenaktie mit über 4 % Dividendenrendite könnten Investoren ergattern, die jetzt eben noch nachhaltiger sei. Zugegeben: Das ist eine Sichtweise. Meine ist es nicht.

Ich sehe die AT&T-Aktie in vielerlei Hinsicht als gescheitert an. Auch die 47 % Kürzung der Dividende ist ein Merkmal dafür. Vielleicht der Hinweis an dieser Stelle: Viele Investitionsthesen sind daraufhin eingebrochen, dass das Management eine Kürzung der Dividende ins Spiel gebracht hat. Die stabile, hohe Ausschüttung ist für viele das letzte Attraktivitätsmerkmal gewesen. Damit ist nun Schluss.

Ja, vielleicht ist es wichtig, dass das Management jetzt die Reduktion der Schulden vorantreibt. Ganz ehrlich: Das wäre jedoch vor dem TimeWarner-Deal auch ein gutes Anliegen gewesen, der die Verschuldung sogar noch in die Höhe getrieben hat. Insofern sind die 47 % für mich ein Indikator dafür, dass in den letzten Jahren viele Dinge schiefgelaufen sind.

Meine Lektion: Unterscheiden, was man feiert

Die AT&T-Aktie ist für das Kürzen der Dividende, eine bessere Zukunft und eine nachhaltigere Ausschüttung teilweise (zum Glück nicht überall!) gefeiert worden. Aufgrund dieser Causa ist diese Kennzahl meine Zahl der Woche, die 47 % der Dividendenkürzung ist jedoch eher das Ergebnis einer ganzen Reihe falscher Entscheidungen, die zu diesem Punkt geführt haben.

Foolishe Investoren sollten daher überlegen, was sie feiern. Vielleicht ist das auch ein Wendepunkt für die Aktie. Nachdem sich die Aktie zwischenzeitlich im Wert halbiert hat und jetzt auch noch die historisch starke Dividende wegfällt … ist das wirklich gerechtfertigt im größeren Sachzusammenhang?

