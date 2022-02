Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

Wichtige Punkte

UPS hat gerade seine Dividende um 49 % erhöht.

Der Paketzusteller hat ein wachsendes Geschäft, das sich auch im Jahr 2022 gut entwickeln sollte.

Die hohe Gewinnspanne von UPS zeigt, dass es ein effizientes Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen gegenüber seinen Konkurrenten ist.

Erfahrene Anleger wissen, dass die besten Dividendenaktien nicht die mit einer hohen Rendite sind, sondern Qualitätsunternehmen, die im Laufe der Zeit wachsen und die Gewinne über die Dividende an die Aktionäre weitergeben können, indem sie Aktien zurückkaufen und in das Unternehmen reinvestieren.

United Parcel Service (WKN: 929198) hat nach einem Rekordjahr 2020 auch 2021 ein Rekordergebnis erzielt. Außerdem hat das Unternehmen gerade seine Dividende um 49 % erhöht – die größte Erhöhung in der Unternehmensgeschichte. Hier erfährst du, warum UPS meine Top-Dividendenaktie für den Februar ist und warum du sie vielleicht auch in Betracht ziehen solltest.

Ein wachsendes Geschäft

Das Konzept „besser, nicht größer“ von UPS zielt darauf ab, die Qualität der Einnahmen durch margenstärkere Absatzmärkte wie kleine und mittlere Unternehmen zu steigern. UPS hat außerdem seine Routen erweitert und seine Flexibilität verbessert, was dem Unternehmen geholfen hat, die Herausforderungen der Lieferkette zu meistern. Infolgedessen sind die Gewinne und der freie Cashflow (FCF) von UPS schneller gewachsen als der Umsatz, was darauf hindeutet, dass UPS mehr Umsatz in Gewinn umwandelt.

Außerdem zeichnet sich UPS durch eine hohe operative Marge aus. Die operative Marge ist einfach das Betriebsergebnis geteilt durch den Umsatz. Sie zeigt, wie viel Geld ein Unternehmen verdient, bevor es Zinsen und Steuern zahlt.

UPS schloss das Jahr 2021 mit einer Betriebsmarge von 13,2 % ab, dem höchsten Wert seit 15 Jahren. Das bedeutet, dass UPS für jeden US-Dollar Umsatz etwa 13 Cent vor Zinsen und Steuern einnahm – was angesichts des Umsatzes von 97,3 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 hervorragend ist.

UPS ist ein großes und sperriges Unternehmen mit über 530.000 Mitarbeitern. Man sollte meinen, dass seine Rendite unter Druck geraten würde, wenn es seine internationale Präsenz ausbaut, aber das Gegenteil ist der Fall. UPS arbeitet nicht nur im Vergleich zu seinen früheren Ergebnissen sehr effizient, sondern auch viel effizienter als sein nächster Konkurrent FedEx (WKN: 912029).

UPS OPERATIVE MARGE (letzte 12 Monate) DATEN VON YCHARTS

In den letzten sechs Jahren hat sich UPS durch eine höhere Betriebsmarge von FedEx abgesetzt. UPS schneidet auch in schwierigen Zeiten besser ab, da FedEx während des Handelskrieges zwischen den USA und China im Jahr 2018 viel stärker unter Druck war und im Jahr 2021 mit größeren Unterbrechungen der Lieferkette und arbeitsrechtlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte.

Eine stabile und wachsende Dividende

Eine hohe operative Marge ist der Grundstein für ein starkes Unternehmen, das Umsätze in Gewinne umwandelt. Im Juni setzte sich UPS das Ziel, 50 % seines bereinigten Gewinns pro Aktie (EPS) über die Dividende an seine Aktionäre weiterzugeben. Angesichts des bereinigten Gewinns pro Aktie von 12,13 US-Dollar im Jahr 2021 hat UPS sein Versprechen eingelöst und seine Quartalsdividende auf 1,52 US-Dollar pro Aktie bzw. 6,08 US-Dollar pro Aktie und Jahr erhöht.

Mit einer Ausschüttungsquote von 50 % verfügt UPS über viel trockenes Pulver, das es in sein Geschäft reinvestieren kann. Und genau das hat das Unternehmen auch vor. Für 2022 werden Investitionsausgaben in Höhe von 5,5 Mrd. US-Dollar erwartet, was einem Anstieg von 31 % gegenüber 2021 entspricht. Auf der Telefonkonferenz zum vierten Quartal 2021 erklärte UPS, dass 60 % der Gesamtinvestitionen im Jahr 2022 in Wachstumsprojekte und 40 % in die Instandhaltung fließen werden. Zu den Wachstumsprojekten gehören der Bau weiterer Zustellzentren, die Automatisierung bestimmter Funktionen und Investitionen in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar in klimaneutrale Initiativen.

„Das Schöne an UPS ist, dass es sein Geschäft ausbauen, eine Dividende zahlen und Aktien zurückkaufen kann. Das verschafft UPS den großen Vorteil, dass es in Projekte investieren kann, die sich erst nach Jahren auszahlen, wie zum Beispiel die Automatisierung. Wir haben gerade mit der ersten Phase von ‚Smart Package, Smart Facility‘ begonnen, in der wir im Laufe der Zeit alle unsere Pakete mit RFID-Tags (Radio Frequency Identification) ausstatten werden. Diese Initiative wird das Kundenerlebnis verbessern und gleichzeitig die Produktivität von UPS steigern, indem Millionen von manuellen Scans pro Tag vermieden werden“, sagte Carol Tomé, CEO von UPS, während der Telefonkonferenz des Unternehmens im vierten Quartal 2021.

RFID-Etiketten werden UPS dabei helfen, seine Nachverfolgungsdienste und das Kundenerlebnis zu verbessern. Es ist eine von mehreren Maßnahmen, die das Unternehmen einführt, um die Effizienz zu steigern und seine Gewinnspanne zu erhöhen.

UPS ist für die Ewigkeit gebaut

Die Dividendenerhöhung von UPS verleiht der Aktie eine Dividendenrendite von 2,7 %. Aber im Gegensatz zu anderen Dividendenwerten basiert die These von UPS nicht nur auf der Erzielung von Dividendeneinnahmen. UPS ist der unangefochtene Branchenführer in der Paketzustellungsbranche. Die starke Dynamik des Unternehmens auf dem Weg ins Jahr 2022, gepaart mit einer gesunden Bilanz und einem Unternehmen, das auch in Zeiten der Inflation gute Leistungen erbringen kann, legen den Grundstein für ein weiteres starkes Jahr.

UPS ist vielleicht nicht das aufregendste Unternehmen, aber das fehlende Flair macht das Unternehmen durch Zuverlässigkeit wett. Wenn der Ausverkauf an den Märkten anhält, können die Anleger auf die langfristige Stärke des UPS-Geschäfts vertrauen. Das gilt nicht für Unternehmen mit hohen Bewertungen oder für solche, die nicht die Erfahrung haben, vergangene Konjunkturabschwünge zu überstehen.

