Meine Top-Dividendenaktie für den April

Wichtige Punkte

Der Ausverkauf an der Börse bietet einige großartige Kaufgelegenheiten.

Aber Starbucks sticht als eine der besten heraus.

Es ist ein großartiges Unternehmen und eine unterschätzte Dividendenaktie.

Die Starbucks-Aktie (WKN: 884437, -0,14 %) ist seit ihrem Allzeithoch im Juli 2021 um mehr als 30% gefallen, da die Anleger die allgemeine Volatilität, Inflationssorgen und eine Umstrukturierung des Managements des Unternehmens berücksichtigen.

Außerdem droht dem Unternehmen eine gewerkschaftliche Organisierung. Berichten zufolge haben mindestens 100 Starbucks-Filialen einen Antrag auf gewerkschaftliche Organisierung gestellt, wobei einige Beschäftigte einen Stundenlohn von 25 US-Dollar fordern. Trotz der Schlagzeilen hat das Unternehmen die Löhne relativ proaktiv angehoben. Im Oktober 2021 kündigte Starbucks an, den Einstiegslohn in den USA bis zum Sommer 2022 auf 15 US-Dollar pro Stunde anzuheben, was den durchschnittlichen Stundenlohn im Einzelhandel auf fast 17 US-Dollar pro Stunde bringen würde.

In der Zwischenzeit kündigte CEO Kevin Johnson am 16. März seinen Rücktritt an und wird am 4. April 2022 aus der Rolle des CEO ausscheiden. Howard Schultz wird als Interims-CEO einsteigen. Starbucks rechnet damit, bis zum Herbst einen festen CEO zu haben.

Wenn man das alles zusammenzählt, ergibt sich ein ganzer Haufen Unsicherheit auf den Märkten im Allgemeinen und für Starbucks im Besonderen, was die Aktie unter Druck setzt. Hier ist der Grund, warum diese Unsicherheit eine gute Kaufgelegenheit sein könnte.

Ein starkes Basisgeschäft

Johnson hat gute Arbeit geleistet, indem er die Starbucks-Filialen vergrößert, die Umsätze in den Filialen gesteigert, die Pandemie bewältigt und das Starbucks Rewards-Programm sowie das mobile Bestellen und Bezahlen mit Nachdruck eingeführt hat. Die Starbucks-App rangiert regelmäßig unter den Top-Fünf der Lebensmittel- und Getränke-Apps in den Android-Stores von Alphabet und den Apple-Stores.

Im letzten Berichtszeitraum (erstes Quartal des Geschäftsjahres 2022) konnte Starbucks die Zahl der 90 Tage aktiven Rewards-Mitglieder um 21 % auf 26,4 Millionen steigern. Das ist fast doppelt so viel wie vor vier Jahren und dreimal so viel wie im Jahr 2015. Starbucks Rewards-Mitglieder machen jetzt den Großteil des Starbucks-Umsatzes aus und tragen 53 % zum Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 bei.

Starbucks verbindet die mobile Bestellung, das Rewards-Programm und die Drive-Throughs zu einem leistungsstarken „Grab-and-go“-Erlebnis. Mobile Order and Pay wurde im Jahr 2015 eingeführt. Im ersten Quartal 2017 gab Starbucks an, dass 10 % der Bestellungen in den USA über Mobile Order and Pay abgewickelt wurden. Fünf Jahre später, im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022, machten Mobile Order and Pay und Drive-Through-Bestellungen 70 % der Inlandsbestellungen aus.

Eine Strategie, die auf Bequemlichkeit setzt

Die Chance von Starbucks liegt nicht nur darin, die Zahl seiner traditionellen Läden zu erhöhen, sondern auch darin, die Zahl der Kunden zu steigern, die Drive-Throughs und mobile Bestell- und Bezahlsysteme nutzen. Letzten Endes ist es für Starbucks egal, ob ein Kunde ein Getränk kauft und wieder geht oder ob er das gleiche Getränk kauft und drei Stunden bleibt.

Eine starke Basis von Rewards-Mitgliedern bedeutet, dass Starbucks kleinere Filialen mit weniger Sitzplätzen eröffnen kann, die auch Drive-Throughs und Schalter haben, die ausschließlich auf Grab-and-Go-Bestellungen und nicht auf den traditionellen Kaffeehausstil ausgerichtet sind. Starbucks diskutiert diese Umstellung schon seit Jahren, und ich bin der Meinung, dass dies eine sehr sinnvolle Möglichkeit ist, das Geschäft auszubauen. Starbucks kann immer noch Coffee-House-ähnliche Läden an Standorten haben, an denen dies attraktiv ist. Aber die Daten zeigen, dass die meisten Kunden nur zu Starbucks gehen, um ihre Bestellungen abzuholen.

Ein Unternehmen, das sich für seine Dividende einsetzt

Starbucks verdient eine Menge Anerkennung dafür, dass es so ziemlich alles tut, was sich Dividendenanleger wünschen können. Das Unternehmen begann 2010 mit der Zahlung einer Dividende. Seitdem hat es die Dividende jedes Jahr erhöht, sogar während der Herausforderungen des Handelskriegs zwischen den USA und China und der COVID-19-Pandemie.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Dividende pro Aktie 1,84 USD 1,68 USD 1,49 USD 1,32 USD 1,05 USD 0,85 USD 0,68 USD 0,55 USD 0,445 USD 0,36 USD

Datenquelle: Yahoo! Finance

Das Schöne an den Starbucks-Dividendenerhöhungen ist auch, dass sie vorhersehbar sind. Zwischen 2011 und 2021 hat Starbucks die Dividende jedes Jahr im November erhöht, mit Ausnahme von 2018, als die Dividende bei der August-Ausschüttung erhöht wurde. Den Anlegern hat die um drei Monate vorgezogene Erhöhung sicherlich nichts ausgemacht. Mit anderen Worten: Starbucks erhöht nicht nur jedes Jahr die Jahresausschüttung, sondern erhöht auch die Quartalsausschüttung jedes Jahr rechtzeitig vor der November-Ausgabe um 4 bis 6 Cents.

Starbucks gibt in der Regel Ende September eine Pressemitteilung heraus, in der eine Dividendenerhöhung rechtzeitig für die November-Ausschüttung angekündigt wird. Anleger, für die regelmäßige Dividendenerhöhungen ein wichtiger Grund sind, Starbucks-Aktien zu besitzen, sollten sich Ende September/Anfang Oktober vormerken, um sicherzugehen, dass Starbucks den Zeitplan für die zwölfte jährliche Dividendenerhöhung in Folge einhält.

Starbucks leistet gute Arbeit bei der Erhöhung der Dividende in einem gesunden Verhältnis zu den Gewinnen und dem freien Cashflow. In der Regel liegt die Ausschüttungsquote zwischen 50 und 60 %.



SBUX-Nettoeinkommen (jährlich) Daten von YCharts

In der Gewinnbenachrichtigung zum vierten Quartal 2021 sagte Starbucks, dass das Unternehmen ein zweistelliges Gewinnwachstum und eine Ausschüttungsquote von etwa 50 % anstrebe.

Foolisches Fazit

Die Starbucks-Aktie hat eine Dividendenrendite von 2,3 %, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,6 (gegenüber einem Fünfjahres-Durchschnitt von 29,8) und ein Unternehmen, das nach Überwindung der kurzfristigen Herausforderungen voraussichtlich wieder mit einer niedrigen zweistelligen Rate wachsen wird. Es ist unbestreitbar, dass Starbucks ein schwieriges Geschäftsjahr 2022 vor sich hat. Aber wenn sich der Staub gelegt hat, ist es leicht, sich eine Welt vorzustellen, in der Starbucks gut wächst, seine Dividende erhöht und viel mehr wert ist als heute.

Der Artikel Meine Top-Dividendenaktie für den April ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Daniel Foelber auf Englisch verfasst und am 30.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Daniel Foelber besitzt Starbucks und hat die folgenden Optionen: long Januar 2024 $80 Calls auf Starbucks, short April 2022 $90 Calls auf Starbucks, short Januar 2023 $95 Calls auf Starbucks und short Januar 2024 $100 Calls auf Starbucks. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Starbucks. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Short April 2022 $100 Calls auf Starbucks.

