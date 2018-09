"Meine Organe gehören mir": Ein Buch zu Eigentum an Körperteilen - Wo Selbstbestimmung und Eigentum ineinanderfallen

Berlin (ots) - "Es geht um das Eigentum an mir selbst, an meinemKörper. Und es geht dabei um eine völlig neue Form der'Sozialpflichtigkeit'. Scharf formuliert: der berühmteEigentumsartikel des Grundgesetzes könnte bei der nächstenVerfassungsreform folgendermaßen erweitert werden: Eigentum undErbrecht werden gewährleistet. In den Körper des Menschen kanneingegriffen werden, wenn es dem Wohle der Allgemeinheit dient. Dasnähere bestimmen die Gesetze." Carsten RothMit seinem Vorschlag, im System der Organspende einengrundsätzlichen Wechsel vom Erfordernis der ausdrücklichenfreiwilligen Zustimmung hin zur grundsätzlichen Zulässigkeitvorbehaltlich ausdrücklichen Widerspruchs vorzunehmen, hatBundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine hitzige Debatteangestoßen. Die Debatte rührt auf, weil sie ethische Grundfragen zumLebensende und zur Selbstbestimmung berührt.Wer darf über den menschlichen Körper bestimmten und wem "gehört"er womöglich sogar - vor der Geburt, während der Lebensdauer und nachdem Tod?Die Deutsche Stiftung Eigentum hat bereits im Jahr 2008 zu denGrundfragen nach der Selbstbestimmung über den und denEigentumsverhältnissen am eigenen Körper mit dem Autor Carsten Rothin der Bibliothek des Eigentums einen Band "Eigentum an Körperteilen- Rechtsfragen der Kommerzialisierung des menschlichen Körpers"herausgebracht. Carsten Roth zeichnet darin ein komplexes Bild derrechtlichen Vorstellung vom menschlichen Körper in seinen zeitlichenErscheinungsformen des Entstehens, Seins und Sterbens.Untersucht werden die Befugnisse des Menschen, über den eigenenKörper und Teile davon rechtlich selbst zu bestimmen und zu verfügen.Dabei geht es um klassische Fragen des Organhandels nach denVorschriften des Transplantationsgesetzes, aber auch um Probleme derFortpflanzungsmedizin (Eigentum an Eiern, Sperma oder Embryonen)sowie des Umgangs mit Leichen (Eigentum an Plastinaten oder Asche).Auch wenn Fragen nach dem ethisch gebotenen Umgang mit den OrganenVerstorbener nur gestreift werden, unterstützt der Band dasVerständnis der Vorstellung vom Körper in seiner Eigenschaft alsSache und trägt zur laufenden Debatte bei.Bezug über den Buchhandel unter der ISBN-10 3540888217 oderISBN-13 978-3540888215 zum Preis von 84,99 EuroPressekontakt:Ansprechpartner bei der Deutschen Stiftung Eigentum: RA AlexanderGramsch, Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin,info@deutsche-stiftung-eigentum.deOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Eigentum, übermittelt durch news aktuell