Erfurt (ots) - Vier Kinder unterschiedlicher Nationalitäten undEthnien verbindet eine besondere Freundschaft: den deutschen JungenMoritz, die türkischstämmige Rüyet, deren Familie seit dreiGenerationen in Deutschland lebt, den syrischen FlüchtlingsjungenYassir und das Mädchen Aminata, das mit ihrer Familie in DeutschlandAsyl beantragt hat. Ihr Zusammensein ist jedoch belastet durch diedrohende Abschiebung von Aminata. Als die älteren Brüder der beidenKinder aus Not und Leichtsinn in kriminelle Kreise geraten, spitztsich die Situation zu. Damit geht es multikulturell auch nach demThemenschwerpunkt "Gemeinsam leben" vom 6. bis 26. November bei KiKAweiter. Die Premiere der sechsteiligen Realserie "Dschermeni" (ZDF)ist ab 27. November um 20:10 Uhr in Doppelfolgen zu sehen.Moritz fühlt sich von seinen ständig gestressten Elternvernachlässigt. Geschwister hat er keine, aber eine gute Freundin:Rüyet. Als die beiden Yassir und Aminata kennenlernen, die inderselben Stadt in einem Flüchtlingsheim leben, beginnt Moritz sichzu verändern: Aus dem passiven Kind wird ein aktiver Junge mitgesellschaftlicher Haltung. Rüyet ist ihm dabei ein wichtiger Halt.Als sie feststellen muss, dass ihr geliebter älterer Bruderhomosexuell ist, werden ihre eigene Toleranz und die ihrer ganzenFamilie auf eine harte Probe gestellt.Yassir ist mit seinem Vater und seinem älteren Bruder Sinan vordem Krieg in Syrien geflüchtet. Seine vom Vater geschiedene Mutterist dort geblieben. Der Elfjährige kann zwar Deutsch, davon ahntjedoch keiner etwas, da er in der Schule kein Wort spricht.Die Senegalesin Aminata ist schwer traumatisiert, da sie glaubt,ihre Mutter sei auf der Flucht ertrunken. Um in Deutschland Asyl zubekommen, hat ihr Vater bei der Einreise Mali als Herkunftslandangegeben. Fliegt diese Lüge auf, droht die sofortige Abschiebung.Yassir und Aminata finden durch die neu gewonnen Freunde Moritz undRüyet Zutrauen und nehmen "Dschermeni" mehr und mehr als ihr neuesZuhause an.Ab 27. November zeigt KiKA "Dschermeni" um 20:10 Uhr inDoppelfolgen. Verantwortliche Redakteurin beim ZDF ist Katrin Pilz.Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.