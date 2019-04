"Meine Geschichte darf nicht verloren gehen": WDR veröffentlicht Zeitzeugen-App für ein weiteres Betriebssystem und bietet Schultouren an

Köln (ots) -Immer weniger Überlebende des Zweiten Weltkriegs können authentischüber die verheerenden Folgen des Nationalsozialismus berichten. DerWDR will diese wichtigen Erfahrungen erhalten und Geschichte fürnachfolgende Generationen anschaulich machen. Nach dem erfolgreichenLaunch der App "WDR AR 1933-1945" für iOS-Geräte im Februar ist daseinzigartige Angebot nun auch auf weiteren Geräten verschiedenerHandyhersteller verfügbar. Damit können nun auch zahlreicheAndroid-User die bewegenden Zeitzeugenberichte in Augmented Realityüber ihr Smartphone oder ihr Tablet erleben. Die Zeitzeugen werdendabei wie Hologramme digital in die jeweilige Umgebung des Userseingebettet.Ein Team aus Dokumentarfilmern, Grafikern, Programmierern undRedaktionsmitgliedern war an der Produktion der App beteiligt. DasVerfahren wurde von der Hochschule Düsseldorf, Fachbereich Medien"Mixed Reality und Visualisierung", sowie LAVAlabs, Studio für VisualEffects, gemeinsam mit dem WDR, Redaktion Doku&Digital, entwickelt.Seit Mitte Februar wurde die App bereits rund 140.000 Malheruntergeladen. Auch aus dem Bildungsbereich war die Resonanz enorm:170 Schulen haben sich für Einführungen und Fortbildungen angemeldet.In zwei Phasen wird die WDR-Redaktion Doku&Digital die Schulenbesuchen. Zunächst zwischen Mitte Juni und Mitte Juli sowie in einemzweiten Durchgang im Herbst. Interessierte Schulen können sich auchweiterhin an den WDR wenden.Insgesamt drei Geschichten von Zeitzeuginnen aus Köln, London und St.Petersburg wurden bislang produziert und sind bereits in der Appenthalten. Die weiteren werden in den kommenden Monaten nach und nachveröffentlicht - darunter auch Gespräche mit zwei Freundinnen vonAnne Frank. Die beeindruckende technische Umsetzung und dieerschütternden Berichte, die bislang über die App abrufbar sind,haben zahlreiche weitere Zeitzeugen bewogen, sich an den WDR zuwenden. "Bislang haben sich weit über 100 Zeitzeuginnen undZeitzeugen bei uns gemeldet", sagt Projektmanagerin Dorothee Pitz."Diese überwältigende Resonanz hat uns darin bestätigt, dieErinnerungen für die Zukunft wachzuhalten. Die Geschichten dieserMenschen dürfen nicht verloren gehen."Neben der App bereitet der WDR auf einer Online-Plattform dieGeschichten der Zeitzeugen auf. Mit "Kindheit im Krieg" vermitteln120 Menschen ihre einschneidenden Erlebnisse aus verschiedenenKriegen und Zeitepochen. Sowohl Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkriegals auch persönliche Berichte aus aktuellen Krisengebieten wie Syrienoder Afghanistan zeigen das Leid der Menschen, die als Kinder oderJugendliche unter Bomben und Beschuss zu leiden hatten.Hinweis: Für folgende Android-Geräte wurde die App "WDR AR 1933-1945"optimiert: Samsung Galaxy S8/S9 und Tab 4, Huawei P20, Google Pixel 2& 3 sowie One Plus 5T.Fotos unter ard-foto.dePressekontakt:Sven GantzkowWDR Kommunikationsven.gantzkow@wdr.de0221 220 4603Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell