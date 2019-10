Meine Freundin, die Waage - Nicht auf die Kilos kommt es an (AUDIO)

Nassau (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal auf eine Waage gestiegen?Eigentlich ist das ja kein Akt: Einfach draufstellen, gucken, fertig!Trotzdem kostet es viele Menschen doch einiges an Überwindung. Manchehaben nicht mal eine Waage im Haus. Dabei ist das völliger Quatsch.Die Waage kann nämlich eine echte Freundin sein, wenn es darum geht,sich fit und wohl zu fühlen. Mehr dazu von Helke Michael.Sprecherin: Wenn wir auf die Waage steigen, stressen wir unsunnötig, weil wir oft nur auf die Kilos schauen, erklärt UweSchröder, Ernährungsexperte und Mitglied des Teams vom DeutschenInstitut für Sporternährung.O-Ton 1 (Uwe Schröder, 20 Sek.): "Entscheidend ist, wie hoch istmein Anteil an Muskeln? Und wie hoch ist mein Anteil an Fett an demGesamtkörpergewicht? Wenn ich mir zwei Personen vorstelle, die exaktgleich schwer sind, dann kann der eine viele Muskeln, der andere abersehr viel Fett haben. Und um diesen Unterschied herauszuarbeiten,benötige ich eine spezielle Körperanalysewaage."Sprecherin: Etwas Körperfett braucht jeder. Bei extrem trainiertenMenschen liegt der Körperfettanteil im Vergleich zur Muskelmasseteilweise bei unter zehn Prozent. Für weniger Trainierte gilt:O-Ton 2 (Uwe Schröder, 18 Sek.): "Je höher der Muskelmasseanteilund je geringer der Fettanteil, umso besser für die Gesundheit.Frauen haben einen geringeren Muskelmasseanteil als Männer. Das istgenetisch bedingt. Wir sprechen hier von Werten zwischen 40 bis 50Prozent Muskelmasse beim Mann und etwa 35 bis 45 Prozent bei derFrau."Sprecherin: Auch das Wasser spielt im Körper eine wichtige Rolle.O-Ton 3 (Uwe Schröder, 15 Sek.): "Der Wasseranteil richtet sichnach dem Lebensalter und sollte etwa zwischen 60 und 70 Prozent sein,ist bei Frauen geringer als bei Männern, und hängt sehr stark ab vonder Muskelmasse, denn Muskelmasse hat mehr Wasser als das Körperfetthat."Sprecherin: Sehr viele günstige Waagen berechnen allerdings nureine Art Standardwert. Für wirklich exakte Werte braucht man eineKörperanalysewaage, die den Körper mithilfe der sogenanntenBioelektrischen Impedanzanalyse - kurz BIA - elektrisch vermisst.O-Ton 4 (Uwe Schröder, 17 Sek.): "Die Körperanalysewaage ShapeSense Connect 100 von SOEHNLE zum Beispiel hat dazu noch eine ganzbesondere Funktion: Sie besitzt nämlich Bluetooth. Und damit kann ichdie Daten direkt auf der App auf dem Smartphone abrufen und auchentsprechend verwalten und mir jederzeit wieder ins Gedächtnisbringen."Sprecherin: Und sich motivieren lassen. Wenn sich bei den Kilostrotz Sport nichts tut, kann man dann nämlich sehen:O-Ton 5 (Uwe Schröder, 9 Sek.): "Okay, es hat sich nichts getanbeim Körpergewicht, aber das Körperfett ist weniger und dieMuskelmasse ist aufgebaut. Und damit habe ich nicht diesenFrustfaktor, sondern sehe: 'Aha, es wird positiv!'"Abmoderationsvorschlag:Wir halten fest: Nicht nur auf die Kilos kommt es an, sondern wiesich diese Kilos zusammensetzen. Und das lässt sich am einfachstenmit einer Körperanalysewaage checken, was letztlich auch motivierendsein kann. Mehr Infos finden Sie unter soehnle.de.Pressekontakt:mainFREIRAUM Marketing & Kommunikation mit MeerblickMörfelder Landstraße 11460598 Frankfurt am MainKatharina EbenauE-Mail: k.ebenau@main-freiraum.deTel.: 069/2 601 224-18Original-Content von: Soehnle, übermittelt durch news aktuell