Meine 3 wichtigsten Prognosen für den Aktienmarkt im November

Wichtige Punkte

Der EV-Markt wird sein schnelles Wachstum fortsetzen, unterstützt durch positive Gewinnmeldungen und das Potenzial für 2022.

Die Metaverse-Manie wird neue Höhen erreichen, was den allumfassenden Roundhill Ball Metaverse ETF interessant macht.

Die Apple-Aktie könnte in diesem Monat ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen.

Der November könnte für viele Anleger, die auf vertrauenserweckende Quartalsberichte gewartet haben, ein hervorragender Einstiegszeitpunkt sein. Zweifelsohne wird es auch ein paar Szenarien geben, in denen es nicht so gut läuft, wie nach den Quartalsberichten der großen Tech-Unternehmen im Oktober, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Aber konzentrieren wir uns in diesem Monat auf die positiven Aspekte.

Zwei Märkte sollten auf dem Radar eines jeden Anlegers sein. Und die Nachrichten über Innovationen, Umsatzaussichten und die Einstellung, dass die „Zukunft jetzt ist“, haben das Potenzial, selbst aus durchschnittlichen Anlegern Millionäre zu machen, wenn du bereit bist, langfristig zu denken.

In Anbetracht dessen hier drei Prognosen für die Märkte im November.

1. Die Marktchancen für Elektroautos und Technologie werden weiter steigen

Das langfristige Wachstumspotenzial des Automobilmarktes in Bezug auf Elektrofahrzeuge (EVs) ist leicht zu erkennen. Autohersteller wie Tesla sind ein offensichtliches Beispiel. Aber auch Chargepoint Holdings, das das weltweit größte Ladenetz für Elektrofahrzeuge aufbaut, und mein Favorit unter den Trendwende-Unternehmen ist BlackBerry mit seinem immer beliebter werdenden QNX-Betriebssystem für Elektrofahrzeuge. Da diesen Monat die Geschäftsergebnisse veröffentlicht werden und nächste Woche der Börsengang des Elektro-Lkw-Herstellers Rivian startet, wird sich der Hype um die E-Fahrzeuge im November wahrscheinlich weiter verstärken.

Engpässe in der Lieferkette haben in diesem Jahr auf dem gesamten Automobilmarkt Sorge erregt, denn ohne die notwendigen Rohstoffe und Teile, insbesondere Halbleiter, bleiben unfertige Fahrzeuge stehen und warten auf Bauteile. Im Mai wurde erwartet, dass in diesem Jahr 3,9 Millionen Fahrzeuge zu wenig produziert werden. Diese Zahl wurde im September auf 7,7 Millionen nach oben korrigiert und wird die Autohersteller in diesem Jahr schätzungsweise 210 Milliarden US-Dollar kosten.

Aber Verzögerungen bieten auch Chancen. Letztendlich wird sich die Lieferkette selbst korrigieren, auch wenn es bis Anfang 2023 dauern könnte. In diesen unsicheren Zeiten werden Unternehmen, die die Kosten am besten managen, die verfügbaren Ressourcen optimieren und auf dem geplanten Kurs bleiben, von den Anlegern belohnt.

Nehmen wir zum Beispiel Ford (WKN:502391). Das Unternehmen gab am 27. Oktober die Ergebnisse zum dritten Quartal bekannt und übertraf die Konsensschätzungen bei Umsatz und Gewinn um 9,8 % bzw. 89 %. Außerdem hob das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr um 15 % an und krönte seinen Bericht mit der Ankündigung einer wiedereingesetzten Quartalsdividende von 0,10 US-Dollar pro Aktie, die am 1. Dezember in Kraft tritt.

Während der Telefonkonferenz erklärte das Ford-Management, dass das dritte Quartal trotz der anhaltenden Lieferengpässe hinsichtlich der Ressourcenverfügbarkeit besser war als das vorangegangene Quartal. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen trotz des Gegenwinds auf der Angebotsseite wachsen wird aufgrund der anhaltenden Revolution auf dem Markt für Elektrofahrzeuge. Analysten gehen davon aus, dass der Markt für Elektroautos bis 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 24,3 % wachsen wird.

2. Das Metaversum wird virtuell und markttechnisch stark zulegen

Parallel zum Wachstum der materiellen Welt der elektrischen und autonomen Fahrzeuge entwickelt sich die digitale Welt der virtuellen und erweiterten Realität, das sogenannte Metaverse. Die Unternehmen, die die Zukunft des Metaverse vorantreiben, sind in den Positionen des Roundhill Ball Metaverse ETF (WKN:A3CWWJ) zu finden.

Unsere Kinder sind mit dem Metaversum vielleicht vertrauter als wir selbst. In zahlreichen Konsolenspielen wie Fortnite, Minecraft und Flight Sim erschaffen sie virtuelle Welten und interagieren in diesen Metaverse-Kreationen miteinander.

Microsoft kündigte Anfang letzter Woche an, dass es sein Microsoft Teams-Paket durch die Entwicklung einer Metaverse-Technologie für die Zusammenarbeit erweitern will, bei der 3D-Avatare die anwesenden Teilnehmer/innen von Meetings repräsentieren, die lieber nicht vor der Kamera stehen wollen. Letztendlich wird dies entweder mit den Entwicklungen von Meta Platforms (früher bekannt als Facebook) zusammenfallen oder mit ihnen konkurrieren, da das Unternehmen sein Angebot in die gleiche Richtung ausweitet.

Für langfristige Investoren sind diese Trends ein Szenario, bei dem es fast nichts zu verlieren gibt. Der technologische Fortschritt wird uns in die Zukunft führen, die Nachfrage wird anschwellen und Einnahmen werden generiert werden. Und höchstwahrscheinlich werden mehrere Unternehmen von den Vorteilen profitieren.

Anleger, die von all dem profitieren wollen, sind mit dem Roundhill Ball Metaverse ETF gut bedient. Er wurde am 30. Juni gestartet und nimmt schnell an Handelsvolumen zu. Im August hatte der ETF ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 50 Millionen US-Dollar. Im September verdoppelte sich das AUM auf 100 Mio. US-Dollar. Heute sind es 176 Millionen US-Dollar, und auch das Handelsvolumen des ETFs ist gestiegen. Das durchschnittliche tägliche Volumen liegt bei 300.000 Anteilen, während in letzter Zeit das tägliche Volumen an bestimmten Tagen bei über 1 Million Anteilen lag.

Die Top 10 Positionen sind eine beeindruckende Liste: Nvidia, Microsoft, Roblox, Meta Platforms, Unity Software, Immersion Corp., Autodesk, Sea Limited, Amazon, und Tencent Holdings.

Es würde mich nicht überraschen, wenn sich das durchschnittliche 20-Tage-Volumen bis Ende des Monats verdoppelt und der Aktienkurs des ETF im November um 10 % steigt.

3. Apple ist immer noch fit und seine Aktie wird die 52-Wochen-Höchststände überschreiten

Der Markt für intelligente EVs und das Metaversum kreuzen sich in einem Unternehmen, das sich zu einer der wichtigsten Aktien im Portfolio entwickelt hat: Apple (WKN:865985). Mehreren Quellen zufolge entwickelt Apple Brillen für das Metaverse und arbeitet gleichzeitig an selbstfahrenden Technologien und Elektromobilität, um den Fahrzeugmarkt zu bedienen und möglicherweise ein eigenes selbstfahrendes Auto zu entwickeln.

Die Zukunft unserer Technologiewelt steht vor der Tür, und der November könnte für Investoren ein entscheidender Zeitpunkt für den Einstieg in viele dieser Aktien sein, die in den nächsten Jahren für große Gewinne sorgen werden.

Als Apple Ende Oktober seinen erwarteten Quartalsumsatz nicht erreichen konnte, wies die Unternehmensleitung darauf hin, dass das Unternehmen durch Lieferengpässe 6 Milliarden US-Dollar verloren hat. Was bei diesen Telefonkonferenzen jedoch immer wieder übersehen wird, ist die Tatsache, dass der Umsatz von Apple im Jahresvergleich weiter steigt, unabhängig davon, ob die Konsensschätzungen zutreffen oder übertrieben sind.

Das Unternehmen profitiert zwar nach wie vor stark vom iPhone-Absatz, aber die Stückzahlen machen nicht einmal mehr die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Laut Statista ist der Anteil des iPhone-Umsatzes an den Gesamteinnahmen von 2012 bis heute von 51 % auf 49 % gesunken. Gleichzeitig ist der Dienstleistungsbereich von 6,5 % auf 21 % gestiegen. Die Bruttomarge bei den Dienstleistungen liegt jetzt bei 60 %, während die Gewinnmarge beim iPhone eher bei 35 % liegt. Da das Unternehmen immer mehr Dienstleistungen anbietet und innovative Technologien entwickelt, werden sich die Sorgen um Lieferengpässe und Umsatzeinbußen legen und ein klareres Bild ergeben.

Ich gehe davon aus, dass die Apple-Aktie im November ihren 52-Wochen-Höchststand von 157,26 US-Dollar je Aktie überschreiten wird.

Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen

Der Oktober war ein Monat der Volatilität und der Sorge über Lieferengpässe und Gewinnwarnungen. Aber wenn diese Warnungen zu nervösen Verkäufen führen, die auf kurzfristigen „Was-wäre-wenn“-Annahmen und der Angst vor dem Unbekannten basieren, bietet sich dem langfristigen Investor eine Chance. Und wenn sich die Geschichte wiederholt, wird dieser November das Sprungbrett für diese Chance sein. Die durchschnittliche Rendite des S&P 500 liegt im November bei 1,57 %, wobei 29 der letzten 40 Novembers im positiven Bereich lagen, angeführt von 2020 mit 11,8 % – dem besten November der Geschichte.

