Meine 3 erfolgreichsten Dividendenaktien – meine Lektionen

Eines vorab: Meine erfolgreichsten Dividendenaktien sind die von Innovative Industrial Properties, Novo Nordisk und General Mills. Nicht nur, was die Dividenden angeht. Nein, sondern vor allem auch die Aktienkursperformance der Anteilsscheine ist hier stark.

Trotzdem kann ich eines sagen: Mein Depot an Wachstumsaktien übertrifft die Performance meiner ausschüttenden Aktien um Längen. Selbst meine drei erfolgreichsten Dividendenaktien kommen nicht an diese Top-Aktien in diesem anderen Kreis heran.

Riskieren wir trotzdem einen Blick auf meine erfolgreichsten Dividendenaktien. Sowie die Lektionen, die ich von diesem Kreis ausschüttender Aktien und funktionierender Investitionsthesen mitnehme.

Meine erfolgreichste Dividendenaktie: IIPR

Vielleicht das Wichtigste vorab: Meine erfolgreichste Dividendenaktie ist die von Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH). Wobei ich nicht wirklich weiß, ob sie einen Platz in diesem Überblick verdient hat. Hierbei handelt es sich nämlich um eine Wachstumsaktie, die im Cannabis-Markt aktiv ist. Nur eben als REIT firmiert, was eine beständige Dividende nach sich zieht.

Im Endeffekt ist das jedoch auch meine Lektion: Wachstum zahlt sich aus. Innovative Industrial Properties folgte auf einer sehr kleinen Basis dem Wachstumsmarkt des Cannabis. Das Portfolio ist selbst heute mit 75 verschiedenen Immobilien sehr klein, die Nachfrage jedoch hoch. Ohne Zweifel eine intakte Wachstumsgeschichte. Nur eben mit einer Dividende.

Ich persönlich finde es sehr bezeichnend, dass meine erfolgreichste Dividendenaktie eine klare Wachstumsaktie ist. Wie gesagt: mit einer Dividende. Das Risiko ist zwar höher gewesen und ist es möglicherweise noch. Die Rendite und der Blick auf den Chart spricht jedoch für sich.

Novo Nordisk: Über Qualität und moderates Wachstum

Das, was für Innovative Industrial Properties gilt, können wir in Teilen auch auf Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) abstrahieren. Zwar in einer etwas abgespeckteren Form. Allerdings ist es trotzdem auch hier bezeichnend, warum diese Aktie ausgerechnet meine zweiterfolgreichste Dividendenaktie ist. Der Schlüssel zum Erfolg: Qualität und moderates Wachstum.

Novo Nordisk folgt dem Trend, dass mehr und mehr Verbraucher in der westlichen Welt Diabetes bekommen. Keinem sonderlich guten Trend, aber einem beständigen. Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts dürfte sich die Anzahl der Erkrankten global noch veranderthalbfachen. Ein großer, moderater Wachstumsmarkt.

Novo Nordisk besitzt eine starke Produktqualität. Das Unternehmen bezeichnet sich seit über neun Jahrzehnten als führend in der Diabetesversorgung. Mit Produkten wie Ozempic und der oralen Variante wie Rybelsus unterstreicht das Management diesen Anspruch. Zuletzt kletterte das Ergebnis je Aktie gerade so im zweistelligen Prozentbereich, die Dividende wächst ebenfalls mit. Qualität und Wachstum sind daher mein Take-Aways, warum diese Aktie so erfolgreich ist.

Nicht die erfolgreichste Dividendenaktie: General Mills

General Mills (WKN: 853862) ist nicht meine erfolgreichste Dividendenaktie im Depot. Das liegt jedoch nur daran, weil Innovative Industrial Properties und Novo Nordisk gemessen an der Performance besser sind. Derzeit schafft es die Aktie jedoch bei mir auf einen soliden dritten Platz.

Was ist hier die Ausgangslage für den Erfolg? Gute Frage! Im Endeffekt ist es mein erster Einstiegszeitpunkt gewesen. Im Frühjahr des Jahres 2019 dümpelten die Anteilsscheine bei ca. 34 Euro herum. Es gab zum damaligen Zeitpunkt eine spannende Dividendenaktie mit defensiver Klasse und über 5 % Dividendenrendite. Eine Chance, die ich mir nicht entgehen ließ.

Defensive Klasse, ein zeitloses Geschäftsmodell gepaart mit einer historisch starken Dividende kann ebenfalls erfolgreich sein. Sowie solide Turnaround-Renditen und starke Ausschüttungen ermöglichen. Allerdings: Meine erfolgreichsten Dividendenaktien sind häufiger die gewesen, die ein beständiges Wachstum besaßen.

