Meine 2018er Prognosen für ProSiebenSat.1 Media

2017 war weißgott kein einfaches Jahr für die Aktie des Medienunternehmens ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777). Nicht nur einmal sah man sich gezwungen, aufgrund von schlechteren operativen Geschäftsverläufen seine Prognosen und Ergebnisse nach unten zu korrigieren.

Viele Fragen sich nun, ob dem Unternehmen möglicherweise in 2018 die Trendwende gelingen kann. Wenn du mich fragst, bin ich diesbezüglich eher skeptisch, was ich dir im Folgenden anhand von zwei Prognosen für das Jahr 2018 verdeutlichen möchte:

1) Weiterhin heftiger Gegenwind voraus

Denn auch wenn die ProSiebenSat.1 Media-Aktie aus reiner Kennzahlensicht vielleicht optisch günstig wirken könnte, stimmt meiner Meinung nach eine Sache grundlegend nicht: Das Kerngeschäft, die klassische TV-Sparte, wird von den Streaminganbietern heftig aufgemischt, was ProSiebenSat.1 Media auch weiterhin belasten könnte.

Wie stark das sein wird? Das ist natürlich die große Frage und so Recht vermag das zum derzeitigen Stand wohl noch niemand vorherzusehen. Selbst ProSiebenSat.1 Media scheint dazu noch nicht in der Lage. Denn wie du im oben verlinkten Artikel nachlesen kannst, musste das Unternehmen im letzten Jahr insgesamt vier Mal seine Prognosen nach unten revidieren. Eine realistische Einschätzung sieht definitiv anders aus, oder?

Meine gewagte Prognose lautet daher: Die Chancen sind nicht gering, dass sich ProSiebenSat.1 Media auch weiterhin im Abwärtsstrudel befindet. Das Kerngeschäft könnte auch in 2018 weiter leiden.

2) Maxdome dürfte da auch keine Abhilfe sein

Viele verweisen in Anbetracht dieser Argumentation immer auf das Hoffnungskind Maxdome, das zu ProSiebenSat.1 Media gehört. Dem ist allerdings zu entgegnen, dass Maxdome noch nicht profitabel ist und es außerdem auch schwer gegen die US-Giganten wie Amazon (WKN: 906866) Prime Video und Netflix (WKN: 552484) haben dürfte.

Daher ist in Bezug auf dieses Thema meine Prognose (zumindest) für das Jahr 2018: Maxdome wird ProSiebenSat.1 Media wohl nicht aus der Klemme helfen können. Es erscheint überhaupt fraglich, ob Maxdome jemals eine ernsthafte Konkurrenz zu den großen Streamingdienstleistern sein kann.

Skeptisch? Das Jahr wird es zeigen!

Wie du daher sehen kannst, bin ich wirklich überaus skeptisch in Bezug auf die Papiere von ProSiebenSat.1 Media. Vielleicht siehst du das Ganze anders, wer weiß. Und es wird in diesem Fall bestimmt auch gute Gründe für deine Sichtweise geben.

Momentan bleibt uns beiden aber nichts weiter übrig, als abzuwarten, was 2018 denn nun wirklich für ProSiebenSat.1 Media bringen wird. Spannend wird es in jedem Fall.

