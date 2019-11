"Mein Schwiegervater, der Camper": Henning Baum als Campingplatz-"König" und Oliver Wnuk als Schwiegersohn-Anwärter ARD-Degeto-Komödie am Samstag, 16. November 2019, 20:15 Uhr im Ersten

München (ots) - Es gibt Kämpfe, da entscheiden die Nehmerqualitäten! Auf eineschmerzliche Bewährungsprobe lässt sich Oliver Wnuk als Anwalt Markus in derKomödie "Mein Schwiegervater, der Camper" ein: Um die Hand seiner schwangerenFreundin zu bekommen, muss er sich gegen deren Papa Hartmut behaupten, der sichunverhohlen einen anderen als Bräutigam wünscht. Grandios verkörpert HenningBaum einen Macho-Patriarchen, der sich einiges an Gemeinheiten einfallen lässt,um den ungeliebten Anwärter loszuwerden. Der selbsternannte Wahrheitsapostel hatnämlich einen entscheidenden Vorteil: Während ihm seine von Birte Hanusrichtergespielte Tochter blind vertraut, muss sich ihr Zukünftiger erst noch beweisen.In weiteren Rollen sind u.a. Wolfgang Michael, Sina Ebell, Inga Dietrich, NiloThomas und Tim Kalkhof zu sehen."Mein Schwiegervater, der Camper" ist eine Produktion von Moovie GmbH im Auftragder ARD Degeto für Das Erste. Regie führt Holger Haase nach dem Drehbuch vonAndi Rogenhagen und Frederik Hunschede, Drehbuchbearbeitung Holger Haase.Produzenten sind Jan Ehlert und Sarah Kirkegaard, geschäftsführender Produzentist Oliver Berben. Die Redaktion liegt bei Carolin Haasis und Sascha Schwingel(beide ARD Degeto).Online First ist "Der Schwiegervater, der Camper" bereits ab Donnerstag, 14.November, 20:15 Uhr, zu sehen unter https://www.ardmediathek.dePressekontakt:Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten imPresseservice Das Erste (https://presse.daserste.de)Weitere Informationen unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/sendung/mein-schwiegervater-der-camper-100.htmlInterviews mit Henning Baum und Oliver Wnuk sowie O-Töne unterhttps://ardtvaudio.de/beitrag/5772Pressefotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha Liebold,Tel.: 069/1509-346E-Mail: natascha.liebold@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell