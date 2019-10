"Mein Lied für Dich": Neue ZDF-Primetime-Show mit Judith Williams (FOTO)

Mainz (ots) -Ein Lied sagt mehr als tausend Worte: In ihrer neuenPrimetime-Show "Mein Lied für Dich" lädt Judith Williams Menschenein, die sich entschlossen haben, für andere einen besonderen Song zuperformen. Los geht's am Mittwoch, 16. Oktober 2019, um 20.15 Uhr imZDF.Ein persönliches Lied von einem Menschen für einen anderen gehtunter die Haut, ganz gleich, welche Beweggründe dahinterstecken:Dankbarkeit, ein Schicksalsschlag, eine gefühlvolle oder lustigeÜberraschung. Töchter, die ihre ausgewanderte Mutter musikalischüberraschen wollen, ein singender Busfahrer, der auf der großen Bühnestehen darf, und Schülerinnen und Schüler, die sich bei ihrerLehrerin bedanken möchten: Mit viel Mut und Lampenfieber stehen sievor den für sie besonderen Menschen und performen live ihremusikalische Botschaft.Unterstützung bekommen die Interpreten auch von prominenten Paten.Neben der TV-Band heavytones sind in der ersten Folge Tenor JonasKaufmann, Moderator und Sänger Giovanni Zarrella, Rockabilly-StarDick Brave alias Sasha, Schlager-Ikone Bernhard Brink und PopstarChristina Stürmer dabei."Musik ist mein Leben, deshalb bin ich ursprünglich Opernsängeringeworden. Für mich ist Musik außerdem die beste Form, Emotionenauszudrücken. Ich bin deshalb sehr gespannt auf die wunderbarenGäste, die ihre anrührenden Geschichten in 'Mein Lied für Dich'präsentieren werden. Diese wunderbare Show im ZDF moderieren zudürfen, ist eine große Ehre für mich", sagt Moderatorin JudithWilliams, die für diese Sendung zum ersten Mal mit dem ZDFzusammenarbeitet.Die zweite Ausgabe von "Mein Lied für Dich" wird amdarauffolgenden Mittwoch, 23. Oktober, um 20.15 Uhr im ZDFausgestrahlt. Als prominente Paten sind dann Popstar Sarah Connor,Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, Schlager-Star Ben Zucker,Newcomerin LEA und Musiker Johannes Oerding mit von der Partie.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/meinliedfuerdichhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell