"Mein Klick - mein Recht": KiKA macht sich stark für digitale Kinderrechte / Erfolgreiche Bilanz für Themenschwerpunkt "Abenteuer digital" (FOTO)

Erfurt (ots) -Die digitalen Kinderrechte standen bei der bundesweitenMitmachaktion "Mein Klick - mein Recht" und in den Livesendungen desKiKA-Medienmagazins "Timster" zum diesjährigen Themenschwerpunkt imFokus. "Respekt für meine Rechte! - Abenteuer digital" hieß es vom10. bis 28. September beim Kinderkanal von ARD und ZDF. In insgesamt52 Wissensmagazinen, Dokus, Shows, Serien und Spielfilmen standenThemen wie Smartphones, künstliche Intelligenz, Online-Videos undGames im Vordergrund."Mein Klick - mein Recht"Kinder wünschen sich vor allem einen besseren Schutz ihrerOnline-Rechte - das ist das Ergebnis der Mitmach-Aktion von"Timster". Beim Online-Voting, das mit Auftakt derSonderprogrammierung am 10. September zum Themenschwerpunkt aufkika.de zur Verfügung stand, wurden über 4.700 Klicks gezählt.Gefragt wurde nach der Bedeutung und Interpretation dreier zentralerRechte: den Rechten auf Information, Schutz und Beteiligung.In der Schule möchten Kinder und Jugendliche vor allem etwas überVideoschnitt und Fotobearbeitung lernen (56,8 Prozent), ebensowünscht sich die Hälfte der Teilnehmenden (49,9 Prozent) mehrAufklärung über Soziale Medien. Und für 42,1 Prozent ist Datenschutzein wichtiges schulisches Thema. Vor allem der Schutz vor Hackern(83,1 Prozent) und Mobbing (67,8 Prozent) stehen bei Spielen und Appsan erster Stelle. Mehr Mitsprache wünschen sich Kinder undJugendliche hinsichtlich der Nutzung ihrer Daten (62,7 Prozent) unddem Umgang mit Handys und Tablets in der Schule (53,5 Prozent).*Auch besprach Moderator Tim in vier halbstündigen"Timster"-Sondersendungen vom 24. bis 27. September live mitStudiogästen, wie es um die digitalen Kinderrechte an Schulen steht.Analog der Nutzungsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen konntedarüber hinaus in einem Live-Chat auf timster.de mitdiskutiert undabgestimmt werden.Erfolgreiches Programmangebot zum ThemenschwerpunktMit kumuliert über 1,77 Millionen Zuschauern erzielte derdiesjährige KiKA-Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte!" mitüber 1.413 Programm-Minuten eine hohe Reichweite bei den Drei- bis13-Jährigen. **"Die Resonanz zeigt, wie nah unser diesjähriger Themenschwerpunktan der Lebenswelt der Kinder dran ist", sagtKiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Die Digitalisierungkindlicher Lebenswelten ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Dievielfältigen Programme, die die Kinderprogrammredaktionen von ARD,ZDF und KiKA hier zusammengetragen haben, begeisterten für dieChancen, sensibilisierten aber auch für die Risiken im Umgang mitdigitalen Medien."Besonders groß war das Zuschauerinteresse bei denWissensmagazinen, die vom 24. bis 27. September jeweils um 19:25 Uhrzu sehen waren: "neuneinhalb" (WDR), "logo! extra" (ZDF), "Wissenmacht Ah!" (WDR) und "PUR+" (ZDF) erzielten über die vier Tage einendurchschnittlichen Marktanteil von 20,7 Prozent. "Schloss Einstein"(MDR) ist mit der Folge 916 (Olivia verurteilt Luisas Blog) am 25.September die Sendung mit dem höchsten Marktanteil von 37,1 Prozent.Die größte Reichweite erreichte "Digiclash: Der Generationen-Contest"(ZDF) am 20. September mit 0,33 Millionen Kindern. Das Showformat"Checkpoint - der große Digital-Battle" (ZDF) mit Tommy Scheel alsModerator erreichte einen Marktanteil von 21,7 Prozent.***Ein umfassendes Online-Angebot auf kika.de begleitete denThemenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte". Für zu Hause oder imUnterricht können die Sendungen über die Ausstrahlung hinauseingesetzt werden. Zu ausgewählten Formaten hat KiKAmedienpädagogisches Begleitmaterial entwickelt. Aufthemenschwerpunkt.kika.de finden Pädagog*innen und Eltern vielseitigeAnregungen, wie sie die in den Programmen angesprochenen Themengemeinsam mit Kindern inhaltlich vertiefen können.