Mainz (ots) -Leben auf dem Hausboot, im Camper oder im Mini-Haus - das klingtnach Abenteuer und Freiheit. Doch wer lebt dauerhaft in einem soungewöhnlichen Zuhause? Die ZDF-"37°"-Doku "Mein Haus zieht mit"begleitet am Dienstag, 12. Juni 2018, 22.15 Uhr, drei Familien, diemobil wohnen: Eine fünfköpfige Familie, die in einen Camper zieht,ein junges Paar, das ein Haus auf 25 Quadratmetern baut, und eineFamilie, die auf dem Wasser lebt. Die Dokumentation zeigt, welcheHerausforderungen das Leben auf kleinem Raum birgt, und fragt, wiefrei man wirklich im Camper, auf dem Hausboot oder im Tiny House ist.Seit drei Jahren wohnen Jill und Ole mit ihrer Tochter in einemkleinen Hafen südlich von Hamburg. In der Großstadt fanden sie keineWohnung. "Ich bau' uns einfach was", meinte Ole deshalb, kaufte einenheruntergekommenen Kahn und baute ein Haus darauf. Jetzt wohnt dieFamilie in einem kleinen, roten Hausboot. Was romantisch klingt, istbesonders für Ole oft Plackerei: Immer wieder geht etwas kaputt, derSteg muss erneuert oder der Rumpf gekittet werden. Und besonders mitdem zweiten Kind, das per Hausgeburt auf dem Boot zur Welt kommensoll, wird es bald eng.Ihre Dreizimmerwohnung gibt Familie Weiser bewusst für einenCamper auf. In den nächsten Monaten wird das Leben auf engstem Raumstattfinden. Für Julia und Erik bedeutet das vor allem eins:ausmisten. "Das tut so gut, wenn einfach mal Zeug wegkommt", meintder Familienvater beim Kistenpacken. Julia und Erik machen sich mitihren beiden Kindern auf den Weg in Richtung Südfrankreich. Nochgehen die Kleinen nicht zur Schule, und als freischaffende Künstlersind die Eltern räumlich flexibel. Für drei Monate ist ihrWohnexperiment gesichert, aber dann muss von irgendwoher finanzielleUnterstützung kommen, oder ihre Kunst muss Geld abwerfen.In ein winziges Haus wollen Brendan (25) und Sina (20) ziehen. Ausden USA kennen sie das Konzept der Tiny Houses: kleine Häuschen aufAnhängern, in denen es auf engstem Raum alles gibt, was es zum Lebenbraucht. Die Flexibilität und der Gedanke, auch mit wenigzurechtzukommen, begeistert das junge Paar. Sie haben das Hauskomplett am Computer geplant und selbst gebaut.Die "37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in derZDFmediathek zur Verfügung.