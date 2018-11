"Mein Freund, das Ekel": ZDF dreht Komödie mit Dieter Hallervorden (FOTO)

Mainz (ots) -Derzeit entsteht in Berlin die ZDF-Komödie mit dem Arbeitstitel"Mein Freund, das Ekel". Dieter Hallervorden spielt den Lehrer a.D.Olaf Hintz: Der Misanthrop tyrannisiert jeden - vor allem seineSchwester Elfie (Ursela Monn), die sich seit dem Tod seiner Ehefrauum ihn kümmert. Doch schließlich platzt ihr der Kragen. Regie führtMarco Petry ("Meine teuflisch gute Freundin"), der auch das Drehbuchschrieb.Olaf Hintz ist ein Ekel, und er behandelt alle gleich - nämlichmies. Insbesondere seine Schwester Elfie, mit der er seit dem Todseiner Frau in einer 120-Quadratmeter-Wohnung zusammenlebt und diesich um ihn kümmert. Bis sie es eines Tages Leid ist und sich aufeine lange Kreuzfahrt begibt. Da Hintz im Rollstuhl sitzt undversorgt werden muss, hat Elfie mittels einer Online-Plattform fürErsatz gesorgt: Die alleinerziehende, mittellose Trixi (AlwaraHöfels) zieht samt ihrer drei Sprösslinge Sean (Lior Kudrjawizki),Murat (Julius Gabriel Göze) und Afia (Latisha Kohrs) bei Hintz ein.Trixi muss zum Überleben mit mehreren Jobs jonglieren und überlässtdie Versorgung des Alten ihren Kids, denen der reaktionäre Seniorsogleich den Krieg erklärt. Als Hintz Murat beim Klauen erwischt,setzt er alle vor die Tür. Von einer Anzeige gegen Murat sieht derPensionär jedoch ab und lässt die Familie unter der Bedingung wiedereinziehen, dass Murat ab sofort das Schule schwänzen lässt und unterseiner Aufsicht büffelt. Nach und nach findet "das Ekel" heraus, dassder Junge musikalisch hoch talentiert ist und warum Trixi so schlechtbezahlte Jobs hat: Sie hat keinen Schulabschluss und kann nichtlesen. Jetzt ist der alte Pauker in Hintz endgültig geweckt. Doch mitUnterricht allein sind Trixis Probleme nicht zu lösen.In den weiteren Rollen spielen Michael Hanemann, Axel Stein,Mohamed Issa, Stephanie Krogmann, Kathleen Gallego Zapata, RolandWolf, Friederike Sipp und andere. "Mein Freund, das Ekel" ist eineRat Pack Filmproduktion in Zusammenarbeit mit der An der Gassen FILM,die Produzenten sind Franziska An der Gassen und Christian Becker. ImZDF liegt die Redaktion bei Thorsten Ritsch. Die Dreharbeiten dauernvoraussichtlich bis 30. November 2018. Ein Sendetermin steht nochnicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/meinfreundPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell