"Mein Dresden - Die zerrissene Stadt": ZDF-Doku im Mauerfall-Jubiläumsjahr (FOTO)

Mainz (ots) -Im Jahr 30 nach dem Mauerfall erscheint Dresden als einezerrissene Stadt. Seit fast fünf Jahren spaltet und polarisiert"Pegida" die Hauptstadt Sachsens - Montag für Montag in barockerKulisse. ZDF-Autorin Bruni Reitzenstein sucht in ihrer HeimatstadtAntworten auf die Frage, warum das prächtige Elbflorenz so "pegida",so fremdenfeindlich ist. In "Mein Dresden - Die zerrissene Stadt"spricht sie darüber mit Verwandten, Freunden und Ex-Kollegen - zusehen ist die Doku am Mittwoch, 26. Juni 2019, um 0.45 Uhr im ZDFsowie am selben Tag ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek.Der Film von Bruni Reitzenstein ist eine ganz persönliche Reisedurch eine Stadt der Risse, die bis hinein in die Familien reichen."Bananen wollten wir haben, Flüchtlinge haben wir bekommen", sagt ihrGroßcousin Frank, Pegida-Anhänger und bekennender AfD-Wähler. Für ihnist klar: Merkel muss weg. Viele ehemalige Klassenkameraden derAutorin, die 1984 per Ausreiseantrag die DDR verlassen hat, sehen dasanders: Sie sind stolz darauf, dass eine Ostdeutsche Bundeskanzlerinist. Allerdings halten viele die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin imJahr 2015 für einen Fehler.Die meisten, die Bruni Reitzenstein getroffen hat, fühlen sichnicht als Wendeverlierer und können mit der Pegida-Bewegung weniganfangen. Im Gegenteil: Sie wollen, dass ihre Heimatstadt, zuDDR-Zeiten auch zum "Tal der Ahnungslosen" zählend, nicht immer mitden Protest-Demonstranten in Verbindung gebracht wird. Dennoch istUnzufriedenheit deutlich zu spüren: zu viele Westdeutsche inFührungspositionen, die Abwicklung der ehemaligen DDR durch dieTreuhand, weniger Rente, Angst vor Arbeitslosigkeit und vor zu hohenMieten.