Mein Bild, das hat sechs Ecken - Innovation von CEWE: hexxas verwandeln Fotos in moderne Kunstwerke (FOTO)

Oldenburg/Köln (ots) -Auf der diesjährigen photokina präsentiert CEWE erstmals eine ganzneue Form der Wanddekoration: die hexxas. Wer bei der Gestaltungnicht nur mit außergewöhnlichen Motiven, sondern auch mitindividuellen Formen punkten möchte, liegt mit den sechseckigenFotokacheln von CEWE genau richtig. Persönliche Lieblingsmomentelassen sich mit den hexxas zu einem stilvollen Gesamtkunstwerkzusammenfügen. Je nach Wunsch können sie flexibel kombiniert werdenund die ausgewählten Bilder entweder als Collage oder als Mehrteilerin Szene setzen. Erhältlich sind die hexxas ab sofort überwww.cewe.de.Neue Formen wecken die KreativitätOb mehrteiliges Sechseck, Herz, Dreieck oder etwas ganz anderes -mit den sechseckigen hexxas lassen sich unterschiedlichste Formenkreieren. Als Mehrteiler arrangiert entfalten beispielsweiseLandschafts- oder Detailaufnahmen eine künstlerische Wirkung. Mehrereunterschiedliche Fotos - etwa Porträtfotos oder Lieblingsmomente -können zu einer Collage zusammengestellt werden, die sich dankMagnetaufhängung jederzeit neu anordnen und erweitern lässt. Je nachWunsch stehen die hochwertigen Kacheln aus Hartschaum in zwei Größenzur Verfügung: 18 x 15,6 cm und 27 x 23,4 cmEinfache Gestaltung am BildschirmFoto- und Dekofreunde können ihre persönlichen hexxas mithilfeeines Editors über www.cewe.de gestalten. Hier entweder einzelneKacheln auswählen oder die Anordnung für den Mehrteiler planen. Diehexxas werden mit einer speziellen Magnetaufhängung geliefert: EineMetallplatte wird mit wieder ablösbaren Klebestreifen an die Wandgeklebt und dient als Gegenstück zu dem Magneten auf den hexxas. Beider Anbringung hilft ein Y-Stück als Abstandshalter, um dieFotokacheln optimal anzuordnen.Mehr Informationen unter www.cewe.de- 18 x 15,6 cm Einstiegspreis für eine Kachel: 14,99 EUR,Staffelpreis ab 4 Kacheln: 12,99 EUR, Staffelpreis ab 6 Kacheln:10,99 EUR, Staffelpreis ab 10 Kacheln 9,99 EUR- 27 x 23,4 cm Einstiegspreis für eine Kachel: 19,99 EUR,Staffelpreis ab 4 Kacheln: 17,99 EUR, Staffelpreis ab 6 Kacheln:15,99 EUR, Staffelpreis ab 10 Kacheln: 14,99 EURPressekontakt:CEWE Stiftung & Co. KGaAChristian StamerjohannsLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 441 404-5301Fax: +49 441 404-113E-Mail: presse@cewe.deInternet: www.cewe.deOriginal-Content von: CEWE Stiftung & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell