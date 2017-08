"Mein Baby gehört zu mir! Die Dirty Dancing Doku" (FOTO)

München (ots) -- Dokumentation über die Faszination des Kultfilms "Dirty Dancing"- Sendetermin: Donnerstag, 17. August 2017, um 22:20 Uhr bei RTL II"Mein Baby gehört zu mir!" oder "Ich habe eine Wassermelonegetragen": Es gibt wohl kaum jemanden, der diese Zitate nicht kennt.30 Jahre ist es her, seit Patrick Swayze und Jennifer Grey in "DirtyDancing" diese unvergesslichen Worte sprachen. Die Romanze zwischenTanzlehrer Johnny und der naiven "Baby" ließ die Herzen von Millionenvon Filmfans auf der ganzen Welt höherschlagen und begeistert bis zumheutigen Tag.Patrick Swayze und Jennifer Grey wurden durch "Dirty Dancing" zumTraumpaar Hollywoods. Doch was passierte hinter den Kulissen? DieDokumentation deckt die Geheimnisse um den Kultfilm auf. Waspassierte bei den Dreharbeiten? Warum konnten sich Patrick Swayze undJennifer in Wirklichkeit überhaupt nicht leiden? Und wie ging es nachdem Riesen-Erfolg von "Dirty Dancing" weiter?Es ist auch das Schicksal der Hauptdarsteller, das bis heuteberührt. Patrick Swayze verstarb 2009 mit nur 57 Jahren anBauchspeicheldrüsenkrebs. In einem emotionalen Interview erzählt seinBruder Don Swayze, wie tapfer Patrick gegen die Krankheit kämpfte. Erberichtet von den letzten Stunden seines Bruders, bis zum letztenAtemzug war er an der Seite des beliebten Schauspielers. PatrickSwayze lebte ein bewegtes Leben, in dem er viele Stürme zu bewältigenhatte. Ein Held zwischen strahlenden Höhepunkten und dunklen Dämonen.Alkohol war sein größter Feind, doch er schaffte es, ihn zu besiegen.In Patrick schlug das Herz eines Kämpfers. Unbesiegbar, bis er aufseinen schlimmsten Gegner traf, den Krebs.Und wie erging es Jennifer Grey? Nach dem Mega-Erfolg wurde esstill um "Baby". Eine große Karriere blieb ihr verwährt. Als Jenniferviele Jahre nach dem Erfolg mit "Dirty Dancing" wieder in derÖffentlichkeit auftritt, sieht sie plötzlich vollkommen verändertaus. Im Interview offenbart sie, warum selbst ihre eigene Tochter siekaum wiedererkannte. Was ist im Leben der Schauspielerin passiert?Welches Trauma aus der Vergangenheit belastete sie so stark, dass siezeitweilig jeden Mut am Leben verlor? Und warum war es am Endeausgerechnet Patrick Swayze, der sie gerettet hat?Die Dokumentation zeigt auch seltene private Aufnahmen von Patrickund Jennifer. In Interviews kommt neben Freunden und Familie vonPatrick auch die Drehbuchautorin von "Dirty Dancing" zu Wort. Wieschaffte sie es, aus den Streithähnen Patrick und Jennifer dasTraumpaar auf der Leinwand zu machen? Außerdem wird ein pikantesGeheimnis enthüllt: Wie "dirty" war "Dirty Dancing" wirklich? MancheTanzszenen waren so sexy, dass sie im Kino nie gezeigt werdendurften. Bei RTL II bekommen die Zuschauer sie zu sehen.RTL II zeigt "Mein Baby gehört zu mir! Die Dirty Dancing Doku" imRahmen seiner "Dirty-Dancing-Woche" anlässlich des 30-JährigenJubiläums des KultfilmsSendetermin: Donnerstag, 17. August 2017, um 22:20 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationFrank Nette089 - 64185 6503frank.nette@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell