Mein Aktienportfolio ist im Keller. Hier ist der Grund, warum ich nicht in Panik gerate

Wichtige Punkte

Abschwünge an der Börse kommen von Zeit zu Zeit vor.

Es ist normal, dass man in Panik gerät, wenn die Aktienkurse einbrechen, aber ich mache mir aus ein paar wichtigen Gründen keine Sorgen.

In Aktien zu investieren, kann sich manchmal wie eine Achterbahnfahrt anfühlen – eine Erfahrung, die ich nicht unbedingt genieße. Und letzte Woche ist ein Paradebeispiel dafür, wie nervenaufreibend der Besitz von Aktien sein kann.

Wie viele andere Investoren hat auch mein Aktienportfolio in der zweiten Januarhälfte einen massiven Einbruch erlitten. Das liegt zum Teil daran, dass der gesamte Aktienmarkt im Keller ist. Ein anderer Teil des Grundes ist, dass einige der Aktien, die ich besitze, aufgrund negativer Nachrichten in ihren Quartalsberichten stark eingebrochen sind.

Obwohl es nicht gerade beruhigend ist, einen massiven Verlust auf dem Bildschirm zu sehen, lasse ich mir nicht den Schlaf rauben, weil mein Aktienportfolio im Moment nicht so rosig aussieht. Hier ist der Grund dafür.

1. Ich habe nicht vor, meine Aktien in nächster Zeit zu verkaufen

Wir alle haben unsere eigenen Gründe, in Aktien zu investieren. Manche investieren in der Hoffnung, schnelles Geld zu verdienen (eine Strategie, die oft scheitert). Andere investieren vielleicht eine pauschale Geldsumme, die für ein kurzfristiges Ziel bestimmt ist, z. B. für eine Anzahlung auf ein Haus, und versuchen so, das Geld zu vermehren (auch das ist nicht empfehlenswert).

Meine Strategie bei eigenen Aktien ist es, in Qualitätsunternehmen zu investieren und meine Aktien viele Jahre lang zu halten – genauer gesagt bis zum Ruhestand. Und da ich erst in einigen Jahrzehnten in Rente gehen werde, habe ich nicht vor, meine Aktien in nächster Zeit auszuzahlen.

Daher stört mich ein drastischer Wertverlust meines Portfolios nicht sonderlich. Wenn ich mich zurücklehne und die aktuelle Welle abwarte, besteht eine gute Chance, dass der Wert meines Portfolios mit der Zeit wieder steigt.

2. Ich habe genügend Bargeld für Notfälle zur Verfügung

Manche Leute kaufen Aktien und halten sie, um dann ihre Meinung zu ändern, wenn aus heiterem Himmel ungeplante Rechnungen auftauchen und sie ihre Anlagen auflösen müssen, um sie zu bezahlen. Aber ich habe Maßnahmen ergriffen, um nicht in diese Situation zu kommen.

Auf meinem Sparkonto befindet sich genug Geld, um etwa ein Jahr lang die wichtigsten Ausgaben zu decken. Manche mögen einwenden, dass das zu viel Geld ist, um es auf einem Sparkonto verrotten zu lassen, das praktisch keine Zinsen bringt. Ich weiß das, aber für mich funktioniert dieses System. Und weil das so ist, mache ich mir keine Sorgen darüber, dass ich mein Portfolio in nächster Zeit anzapfen und Verluste einfahren muss.

3. Ich nutze das als Kaufgelegenheit

Manche Menschen neigen vielleicht dazu, sich während eines Abschwungs vom Aktienmarkt fernzuhalten. Ich verfolge eher den gegenteiligen Ansatz.

Es gibt eine Reihe von Aktien, die ich kaufen möchte, weil ich glaube, dass die Unternehmen dahinter solide sind und ein starkes Wachstumspotenzial haben. Der einzige Grund, warum ich mich bisher zurückgehalten habe, ist, dass die Aktien allgemein überbewertet waren und mir die Preise, die ich gesehen habe, nicht gefallen haben. Jetzt habe ich die Chance, die gleichen Aktien zu einem viel niedrigeren Preis zu kaufen.

Das soll natürlich nicht heißen, dass ich am Ende zu einem absoluten Tiefstpreis kaufen werde. Das kann ich nicht vorhersagen. Aber mein Ziel ist es nicht unbedingt, zu einem absoluten Tiefstand zu kaufen. Mein Ziel ist es vielmehr, zu einem Preis zu kaufen, bei dem die Aktien noch Raum für Wachstum haben.

Wir werden es schaffen

Ich werde nicht lügen. Auch wenn ich schon viele Börsenabschwünge erlebt habe, ist es beunruhigend, wenn der Wert meines Portfolios in so kurzer Zeit erheblich sinkt. Es ist auch beunruhigend für mich, in einem Vergnügungspark herumgeschleudert zu werden, aber ich nehme diese vorübergehende Tortur für meine Kinder in Kauf.

Der Punkt ist, dass ich mich durch drei Minuten Drehen und Wenden auf einem Fahrgeschäft und die unvermeidliche Übelkeit, die damit einhergeht, quälen kann und du kannst das auch tun.

Der Artikel Mein Aktienportfolio ist im Keller. Hier ist der Grund, warum ich nicht in Panik gerate ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 26.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022