Die #MeinTagChallenge: Tipps für den Alltag in Corona-Zeiten

Düsseldorf (ots) - Corona verändert unseren Alltag. Jetzt sind Kreativität und Zusammenhalt gefragt, um gut durch diese Zeit zu kommen. In unserer neuen Serie #MeinTagChallenge zeigen Targobanker, wie sie momentan ihren Tag organisieren und was ihnen besonders gut tut. Lassen Sie sich von den Tipps der Kollegen inspirieren und machen Sie mit.Axel Bäumer, Pressesprecher der TARGOBANK, startet den Tag für einen klaren Kopf mit einer Tour auf seinem Rennrad. Zudem spielt er in letzter Zeit ungewöhnlich häufig UNO. Was es damit auf sich hat und warum man Kinder dabei besser nicht unbeaufsichtigt lassen sollte, sehen Sie in seinem Video "Mein Tag".Wie kommen Sie gut durch den Tag? Motiviert Sie ein bestimmtes Lieblingslied, ein spezielles Buch oder eine besondere sportliche Aktivität? Dann teilen Sie dies unter dem Hashtag #MeinTagChallenge auf LinkedIn und/oder Instagram und motivieren Sie sich gegenseitig. Verlinken Sie uns gerne in Ihrem Posting oder Ihrer Story. Wir sind gespannt auf Ihre Tipps. Gemeinsam schaffen wir das.