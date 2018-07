Meilensteine aus vier Jahrzehnten der SKODA Sporthistorie beim Eifel Rallye Festival zu sehen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Weiterstadt (ots) -- Tradition trifft Moderne: Erfolgsmodelle SKODA 130 RS und FABIAR5 mit von der Partie- Siebenfacher Deutscher Rallye-Meister Matthias Kahle stellt seinKönnen am Steuer der SKODA Rallye-Fahrzeuge unter Beweis- Der 130 RS siegte seinerzeit auf Rallye-Pisten und Rundstrecken,der FABIA R5 ist das erfolgreichste Rallye-Auto in der117-jährigen SKODA Motorsportgeschichte- Einzigartiger Prototyp 180 RS, Gruppe B-Fahrzeug 130 LR sowieFELICIA Kit Car illustrieren SKODA Rallye-Historie- Zehntausende Fans werden beim Festival in der Eifel erwartetBeim SKODA Eifel Rallye Festival, das vom 19. bis 21. Juli imrheinland-pfälzischen Daun stattfindet, ist SKODA mit sechsverschiedenen Rallye-Autos aus vier Jahrzehnten vertreten. Highlightssind der SKODA 130 RS und der FABIA R5. Hinzu kommen hochinteressanteRallye-Fahrzeuge wie der Prototyp SKODA 180 RS, das Gruppe B-Fahrzeug130 LR sowie eine Kit Car-Version des FELICIA. Fans können dieautomobilen Schätze aus nächster Nähe erleben und haben die Chance,ein Autogramm des Deutschen Rallye-Champion Matthias Kahle zusammeln.Zum achten ADAC Eifel Rallye Festival schickt SKODA AUTODeutschland mit dem 130 RS einen echten Klassiker der 117-jährigenMotorsportgeschichte des Herstellers. An dessen Steuer sitzt niemandGeringeres als der siebenfache Deutsche Rallye-Meister - derlangjährige Markenbotschafter ist oft mit von der Partie, wenn SKODAseine historischen Automobilschätze bei Rennen undShow-Veranstaltungen an den Start bringt. Der 49-Jährige hat den,Porsche des Ostens', wie der SKODA 130 RS auch genannt wird, bereitsbei zahlreichen Klassikveranstaltungen pilotiert.SKODA 130 RS: Vorläufer der sportlichen RS-ModelleDer ab 1975 gebaute Bolide gilt als das ruhmreichste Rallye- undRundstrecken-Fahrzeug des ehemaligen Ostblocks. Zu seinen größtenTriumphen zählen der Sieg in der Markenwertung derTourenwagen-Europameisterschaft 1981 sowie der Doppelsieg bei derRallye Monte-Carlo 1977 in der Kategorie bis 1.300 cm³ Hubraum. Mitnur 880 Kilogramm ist der SKODA 130 RS ein echtes Leichtgewicht, weilausgewählte Karosserieteile wie das Dach, die Fronthaube und dieAußenhaut der Türen aus Aluminium bestehen. Kotflügel und Motorhaubewurden aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gefertigt. DenAntrieb übernimmt ein 1,3-Liter-Vierzylinder mit OHV-Ventilsteuerung.Der 140-PS-Motor beschleunigte das Auto auf bis zu 220 km/h. DerSKODA 130 RS gilt als Vorläufer der sportlichen RS-Modelle dertschechischen Traditionsmarke.Neben dem ,Porsche des Ostens' sorgen einige weitere SKODASchmuckstücke aus Privatbesitz für Furore beim ADAC Eifel RallyeFestival - darunter auch der FABIA R5 von Kahle Motorsport. DerTurbo-Allradler wurde am 1. April 2015 homologiert und schreibt schonheute Geschichte als das erfolgreichste Rallye-Auto der Marke mit demgeflügelten Pfeil.Der FABIA R5 basiert auf der dritten Generation desSerienkleinwagens und folgte 2015 auf den FABIA SUPER 2000 - bis datodas Rallye-Auto von SKODA Motorsport mit den meisten Siegen. GemäßFIA-Reglement besitzt der FABIA R5 einen 1,6-Liter-Turbomotor undAllradantrieb. Darüber hinaus setzt SKODA auf ein sequenziellesFünfganggetriebe und McPherson-Federbeine. Das Gewicht beträgt, wievom Regelwerk vorgeschrieben, mindestens 1.230 Kilogramm.2017 feierte SKODA zusammen mit dem FABIA R5 das bislang besteJahr seiner mittlerweile 117-jährigen Motorsportgeschichte. Teams derMarke gewannen mit dem FABIA R5 die Rallye-Weltmeisterschaft in derKategorie WRC 2 sowie 14 nationale und mehrere kontinentaleChampionate. Unter anderem verteidigten Fabian Kreim und FrankChristian im Team von SKODA AUTO Deutschland erfolgreich ihren Titelals Deutsche Rallye-Meister.Bei der ,Festival Parade' am Freitagabend greift Matthias Kahleins Steuer des FABIA R5, der das Design jenes 130 RS trägt, der 1977bei der Rallye Monte Carlo seine Klasse gewann. Motorsportfans dürfensich dann auf besonders spektakuläre Action freuen.Zu den weiteren SKODA Klassikern aus Privatbesitz zählt ein SKODA130 LR Baujahr 1986. In der Gruppe-B-Zeit galt er als Underdog, deres mit Heckantrieb und 1,3 Liter Hubraum ohne Turbolader gegen dieKonkurrenz schwer hatte. Und doch konnte der SKODA 130 LR mit demeinen oder anderen Erfolg glänzen: 1986 fuhr Ladislav Krecek zusammenmit Copilot Borivoj Motl auf den sechsten Platz bei der WM-RallyeSanremo und gewann seine Klasse bei der britischen RAC-Rallye. BeimEifel Rallye Festival sehen Besucher einen originalgetreuen Nachbausowie eine - ebenfalls nachträglich aufgebaute - Evolutionsversiondes Gruppe B-Fahrzeugs.Ein Highlight der in Daun präsentierten SKODA Modellauswahl istdas FELICIA Kit Car von 1997. Dieser originale Werkswagen ging 1996und 1997 mit dem Tschechen Pavel Sibera bei mehreren Rallyes aufPunktejagd. Auch der schwedische Rallye-Weltmeister Stig Blomqvistpilotierte den Wagen bereits. Seinen letzten Werkseinsatz absolviertedas FELICIA Kit Car bei der Rallye Australien 1997. Mit dem Sieg inder Klasse A6 holte Sibera den Vize-WM-Titel bei den Kit Cars für dietschechische Marke. Danach kam das FELICIA Kit Car zum WS MotorsportTeam nach Deutschland, wo Matthias Köhler mit ihm an der DeutschenRallye-Meisterschaft teilnahm. Er ist seit 2015 - nach einigenZwischenstationen - auch der heutige Besitzer des Fahrzeugs.Ältestes SKODA Fahrzeug im Feld ist ein SKODA 180 RS von 1974.Damals konstruierte SKODA drei Prototypen, die den Weg in dieTop-Kategorie des Rallye-Sports bereiten sollten: Neben zwei 200RS-Exemplaren war das der 180 RS. Alle drei wurden in derTschechischen Meisterschaft eingesetzt - allerdings nur beiausgewählten Rallyes, da der Automobilverband FIA die sehr liberaleGruppe 5 kurz nach der Vorstellung der Prototypen bei Rallyes nichtmehr ausschrieb. Auf Basis des SKODA 180 RS beziehungsweise 200 RSbaute SKODA anschließend den erfolgreichen 130 RS. In Daun könnenFans einen originalgetreuen Nachbau des 180 RS erleben.Buntes Rahmenprogramm rund um DaunDas Eifel Rallye Festival ist als Demonstrationsfahrt organisiert:Der Verzicht auf den Wettbewerbsaspekt ermöglicht eine entspannteAtmosphäre ohne Leistungsdruck, die vor allem für seltene GruppeB-Autos wie den SKODA 130 LR attraktiv ist. Darüber hinaus achten dieVerantwortlichen auf eine hohe Originaltreue bei Fahrzeugen undNachbauten. Für Zuschauer ist einiges geboten. Zu den Highlightszählen das Open-Air-Kino mit historischen Rallye-Filmen amFreitagabend, die öffentliche technische Abnahme am Samstagmorgen unddie anschließende Autogrammstunde mit zahlreichen Stars aus derRallye-Szene. Auftritte auf der Strecke kommen natürlich nicht zukurz: Super Stage, Zuschauerrundkurs und Asphaltprüfungen in derVulkaneifel bieten reichlich Gelegenheit, die seltenen Fahrzeuge inAction zu erleben.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell