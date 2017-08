Meilenstein: über 1.000 Förderanträge für Brennstoffzellen / KfW-Zahlen setzen positives Signal für Marktentwicklung (FOTO)

Berlin (ots) -Nach aktuellen Angaben der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)sind bis Ende Juli 1.100 Anträge zur Förderung derBrennstoffzellen-Technologie eingegangen. Seit knapp einem Jahrbezuschusst die Bundesregierung den Einbau der hocheffizientenTechnologie und weitete das Förderprogramm jüngst auch aufUnternehmen sowie Kommunen aus. "Diese Entwicklung beweist, wiewichtig es ist, die richtigen Anreize zu setzen, um den Wärmemarktendlich effizienter zu gestalten. Die Politik hat die Instrumente inder Hand: Die Förderung wirkt", kommentiert Dr. Timm Kehler, Vorstandvon Zukunft Erdgas, die positive Zwischenbilanz.Erdgasbetriebene Brennstoffzellen setzen neue Maßstäbe in SachenEffizienz und Klimaschutz. Nicht größer als ein Kühlschrank erzeugensie gleichzeitig Wärme und Strom. Als effizienteste Form derKraft-Wärme-Kopplung emittiert eine Brennstoffzelle im Vergleich zueinem alten Öl-Kessel nahezu 60 Prozent weniger CO2. "Die Technologieermöglicht die sofortige Reduktion von CO2-Emissionen. DankWirkungsgraden, die über denen moderner Gaskraftwerke liegen, sinkenauch die Betriebskosten", weiß Kehler.Im Rahmen des KfW-Förderprogramms 433 "Zuschuss Brennstoffzelle"wurden seit der Einführung im August 2016 1.100 Anträge für denEinbau einer Brennstoffzelle genehmigt. Der Wärmemarkt ist für rund40 Prozent der deutschen CO2-Emissionen verantwortlich, ein Drittelder Heizungen in deutschen Kellern ist veraltet. "Durch gezielteAnreize und Förderprogramme kann der stagnierendenModernisierungsquote entgegengewirkt werden", so Kehler weiter. "Wirbegrüßen die positive Entwicklung. 1.100 genehmigte Anträge binneneines Jahres sind ein guter Anfang. Wichtig ist nun, dass dieFörderung verstetigt wird und Verbraucher ausreichend informiertwerden". Das Engagement und die langfristige Strategie derGaswirtschaft zeige somit Wirkung. Darüber hinaus setzt sich derVerband durch die Partnerschaft mit der die InitiativeBrennstoffzelle (IBZ) für die Marktdurchdringung der innovativenBrennstoffzellen-Technologie ein.Gefördert werden Anlagen im Leitungsbereich von 0,25 bis 5 kWelektrischer Leistung. Der Zuschuss setzt sich dabei aus einemFestbetrag in Höhe von 5.700 Euro sowie einem leistungsabhängigenBetrag zusammen. Für große Brennstoffzel-len-Geräte mit einerLeistung von 5 kW sind demnach Zuschüsse von bis zu 28.200 Euromöglich.Pressemitteilung zum Download unter: https://www.zukunft-erdgas.info/news/artikel/meilenstein-ueber-1000-foerderantraege-fuer-brennstoffzellenPressekontakt:Zukunft ERDGAS e.V.Michael OppermannTel: 030-460 60 15 63presse@erdgas.infoOriginal-Content von: Zukunft ERDGAS e.V., übermittelt durch news aktuell