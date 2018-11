Meilenstein in den ökumenischen Beziehungen erreicht/ Kirchenpräsident Christian Schad hat bei der verbundenen Synodentagung in Würzburg über den Stand der Ökumene berichtet

Hannover (ots) - Es gibt "Meilensteine, die auf Anhieb als solchegar nicht auffallen", hat der pfälzische Kirchenpräsident ChristianSchad in seinem Catholica-Bericht vor den Gremien der VereinigtenEvangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD) und der UnionEvangelischer Kirchen (UEK) am Samstag in Würzburg festgestellt. Dierömisch-katholische Kirche und die Kirchen der Reformation seien sichin Fragen des Kirchenverständnisses "näher, als sie bisher gedachthaben", sagte Schad mit Blick auf den anstehenden ersten offiziellenDialog zwischen dem Vatikan und dem Gesamtprotestantismus. Schad istder evangelische Vorsitzende des Kontaktgesprächskreises derDeutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche inDeutschland.Rom verlasse nun seine bisherige Linie, nur mit weltweitorganisierten Kirchenbünden Gespräche zu führen, sagte Schadanlässlich der gemeinsamen Sitzung der Generalsynode der VELKD undder Vollkonferenz der UEK. Insofern sei die Unterzeichnung derErklärung des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit derChristen und der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa am 16.September 2018 in Basel ein Meilenstein gewesen. Darin erklären beideSeiten ihre Absicht, "einen offiziellen Dialog über das Verständnisvon Kirche und Kirchengemeinschaft aufzunehmen". Schad zeigte sichals evangelischer Vorsitzender der ökumenischen Studiengruppe, diezwischen 2013 und 2018 die Vorarbeiten dazu geleistet hat, erfreutüber dieses Ergebnis. Hier ist es zu weitgehendenevangelisch-katholischen Verständigungen im Blick auf das ökumenischeZiel einer Kirchengemeinschaft gekommen. Auch sei 500 Jahre nach dem"Augsburger Bekenntnis" von 1530 im Jahr 2030 eine "GemeinsameErklärung zu Kirche, Eucharistie und Amt" geplant. Diese solle sowohlseitens der römisch-katholischen als auch seitens der lutherischen,reformierten, unierten und methodistischen Kirchen, also multilateralabgestimmt und formuliert werden. Gelänge dies, wäre damit einweiterer entscheidender Fortschritt in der Ökumene verbunden.Besonderes Augenmerk legte Schad in seinem Bericht auf dengemeinsamen Abendmahlsempfang für konfessionsverbindende Paare. "Danach evangelischem Verständnis sich im Abendmahl Jesus Christusselbst schenkt, besteht kein Grund daran zu zweifeln, dass er diesauch in katholischen Eucharistie-Gottesdiensten tut", betonte derKirchenpräsident. Umgekehrt ergehe die Einladung zu evangelischenAbendmahlsfeiern an alle getauften Christen, also auch an diekatholischen Geschwister. Der Weg zur wechselseitigen Öffnung derMahlfeiern sei zwar noch weit, solle aber mit einem Votum desÖkumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologenmit dem Titel "Gemeinsam am Tisch des Herrn", das 2019 erscheint,geebnet werden, so Kirchenpräsident Christian Schad.Hintergrund: Vom 9. bis 10. November tagen in Würzburg sowohl dieVollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen (UEK) als auch dieGeneralsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen KircheDeutschlands (VELKD). Gemeinsam mit der UEK-Vollkonferenz nehmen dieGeneralsynodalen den Bericht des Catholica-Beauftragten der VELKD,Bischof Karl-Hinrich Manzke, und den Bericht über dieCatholica-Arbeit in der EKD durch Kirchenpräsident Christian Schadentgegen.Würzburg, 10. November 2018Pressestelle der UEKPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell