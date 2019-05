Hamburg (ots) -Aufführungen in der Elbphilharmonie Hamburg:Freitag, 10. Mai, 20.00 Uhr | Sonntag, 12. Mai, 20.00 Uhr |Montag, 13. Mai 2019, 20.00 UhrIm Radio:Die Aufführung am 10. Mai ist live zu hören auf NDR Kultur.Live-Stream:Die Aufführung am 13. Mai wird live auf www.NDR.de/eo, aufwww.elbphilharmonie.de sowie in der NDR EO App gestreamt und istdanach als Video-on-Demand online abrufbar."Ein berauschender Erfolg, eine brillante Präsentation von Ligetisrespekteinflößender Partitur und eine entwaffnende Produktion. DasPublikum lachte pausenlos und war begeistert." So urteilte die "NewYork Times" nach drei ausverkauften Aufführungen von György LigetisOper "Le Grand Macabre" im Mai 2010, bei denen Alan Gilbert diesenMeilenstein des modernen Musiktheaters erstmals in New Yorkpräsentierte.Für das Internationale Musikfest Hamburg, das in diesem Jahrseinen Komponistenschwerpunkt auf György Ligeti (1923-2006) legt,holen das NDR Elbphilharmonie Orchester und HamburgMusik die vielgerühmte Multimedia-Produktion in der Regie von Doug Fitch nun miteiner für die Elbphilharmonie adaptierten Fassung nach Hamburg. AmPult steht erneut Alan Gilbert, der designierte Chefdirigent des NDRElbphilharmonie Orchesters, der damit einen fulminanten Auftakt zuseiner intensiven Zusammenarbeit mit dem Orchester ab der Saison2019/2020 gibt."Le Grand Macabre" ist eine groteske Parabel auf den Untergang derMenschheit, "eine fantastische und fantasievolle Oper über dieExistenzkrise in der modernen Welt, über die Suche nach dem Sinn desLebens - bei all seinem Unsinn und aller Verrücktheit", konstatiertAlan Gilbert. Das rabenschwarze Musiktheater-Spektakel sei ein"unglaublich wichtiges Stück" und nicht zufällig eine der weltweitmeistaufgeführten zeitgenössischen Opern. Ihre Handlung spielt im"soundsovielten Jahrhundert" und kommt in Gang, als Nekrotzar, derpersonifizierte Tod, aus einem Grab steigt und die Vernichtung derMenschheit beim Läuten der Mitternachtsglocke prophezeit. In Ligetisimaginärem "Breughelland" reagieren illustre Figuren jeweils auf ihreWeise auf diese Botschaft: Der Trinker Piet vom Fass wird zum Sklavendes "Grand Macabre" Nekrotzar; der Astrologe Astradamors ist froh,seine lüsterne Domina-Ehefrau loszuwerden; dem infantilen FürstenGogo verkündet der Chef der "Geheimen Politischen Polizei" einen vonder unheilvollen Nachricht ausgelösten Volksauflauf; und dieLiebenden Amanda und Amando bekommen während ihres Schäferstündchensvon der bevorstehenden Katastrophe erst gar nichts mit. Am Endescheitert die Vernichtung der Menschheit übrigens: Nekrotzar ist zubetrunken.Ligetis Musik unterstreicht diese wilde theatralische Tour deForce mit einem großen Arsenal aus Klängen, Geräuschen, Anklängen andie Tradition und Parodien. Als Ouvertüre dient ein Konzert für zwölfAutohupen, an anderer Stelle wird die Zwölftonmusik noch auf andereArt ins Lächerliche gezogen, dann wieder zitiert Ligeti FranzSchubert, Claudio Monteverdi oder Scott Joplin. Rhythmisch vertrackteEnsembles und haarsträubende Koloraturen verlangen den Akteurenmusikalische wie darstellerische Höchstleistungen ab. "Es ist invielerlei Hinsicht eine seltsame Partitur", so Gilbert, "aber sie hatauch wunderbar traditionelle, üppige Melodien. Das Stück bietetsowohl dramatisch als auch musikalisch für jeden etwas, womit mansich identifizieren kann."Entwickelt in Zusammenarbeit mit "Giants Are Small" und demFilmproduzenten Edouard Getaz, hat Regisseur Doug Fitch dieaufwändige, höchst eindrucksvolle und unterhaltsame Inszenierung ausNew York eigens für die Elbphilharmonie Hamburg adaptiert. Schrille,überlebensgroße Science-Fiction-Kostüme von Catherine Zuber und liveanimierte Videoprojektionen verwandeln fantasievoll den Konzertsaalin ein temporäres Opernhaus.Auch ohne Eintrittskarte lässt sich Ligetis "Le Grand Macabre" imRadio und weltweit vor den Bildschirmen verfolgen: NDR Kulturüberträgt die Aufführung am 10. Mai live im Radio, und die letzteVorstellung am 13. Mai wird live auf www.NDR.de/eo, aufwww.elbphilharmonie.de sowie in der NDR EO App gestreamt. DerMitschnitt ist danach als Video-on-Demand abrufbar.Ein vielseitiges Online-Angebot mit Hintergründen und Stimmen zuWerk und Produktion wird Ligetis Opern-Spektakel, das Herzstück desdiesjährigen Musikfests, umrahmen. Jeweils eine Stunde vor denVorstellungen führt der Musikwissenschaftler Habakuk Traber im GroßenSaal der Elbphilharmonie in das Programm ein.Die BesetzungALAN GILBERT, DirigentDOUG FITCH, Regie, Szenografie und ProjektionenCATHERINE ZUBER, KostümeCLIFTON TAYLOR, LichtdesignJAMES R. SMITH, Regie-AssistenzNDR CHOR (Einstudierung: Klaas Stok)NDR ELBPHILHARMONIE ORCHESTERELIZABETH WATTS, Amanda (Sopran)MARTA FONTANALS-SIMMONS, Amando (Mezzosopran)MARK SCHOWALTER, Piet vom Fass (Tenor)WERNER VAN MECHELEN, Nekrotzar (Bass-Bariton)WILBUR PAULEY, Astradamors (Bass)HEIDI MELTON, Mescalina (Sopran)CLAIRE DE SÉVIGNÉ, Venus (Sopran)ANTHONY ROTH COSTANZO, Fürst Go-Go (Countertenor)JOHN RELYEA, Schwarzer Minister (Bass)ANDREW DICKINSON, Weißer Minister (Tenor)AUDREY LUNA, Chef der Gepopo (Sopran)ROB BESSERER, Atmosphericist (Schauspiel)Original production by Giants Are Small directed by Doug Fitch andproduced by Edouard Getaz. Adaptation by Elbphilharmonie Hamburg andNDR © 2019 Giants Are Small LP. All rights reserved.