Nach dem Meilenstein geht die Arbeit weiter / VCI-Zwischenbilanz zur europäischen Chemikalienverordnung REACH

Frankfurt/Main (ots) -- Mehr als 80.000 Registrierungen für über 20.000 Stoffe liegenbis jetzt vor- Arbeitsaufwand bleibt für Behörden und Unternehmen weiterhinhoch- Industrie benötigt größtmögliche Rechtssicherheit undEinfachheitDie Umsetzung der europäischen Chemikalienverordnung REACH istzwar noch lange nicht abgeschlossen, aber schon auf einem guten Weg.So lautet das vorläufige Fazit des Verbands der Chemischen Industrie(VCI). Bis zum 31. Mai 2018 läuft die letzte von insgesamt dreiÜbergangsfristen für die Registrierung von Chemikalien in Europa.Hersteller und Importeure müssen bis dahin für jeden Stoff imMengenband von 1 bis 100 Tonnen pro Jahr ein Dossier überHerstellung, Verwendung und Sicherheit bei der europäischenChemikalienagentur ECHA in Helsinki einreichen. Stoffe mit größerenHerstellungs- oder Importmengen mussten bereits in zwei weiterenÜbergangsphasen bis November 2010 und Mai 2013 registriert werden.Bislang liegen der ECHA mehr als 80.000 Registrierungen für über20.000 Stoffe aus der gesamten EU vor.Gerd Romanowski, Geschäftsführer für Wissenschaft, Technik undUmwelt im VCI, betont: "Unsere Mitgliedsunternehmen haben allesgetan, um die komplexen und aufwändigen Vorgaben korrekt undfristgemäß zu erfüllen. Klar sein muss aber jetzt, dass derUmsetzungsaufwand für Behörden und Unternehmen auch nach der letztenRegistrierungsfrist hoch bleibt - auch wenn sich dieArbeitsschwerpunkte verschieben. Das sollten die Unternehmen beiihrer Ressourcenplanung für die kommenden Jahre unbedingtberücksichtigen."Die Überprüfung der REACH-Umsetzung durch die EuropäischeKommission im März 2018 hatte ergeben, dass die Chemikalienverordnungzehn Jahre nach ihrem Inkrafttreten gut funktioniert. Die Kommissionhält REACH in der vorliegenden Fassung weiterhin für geeignet, dieangestrebten Ziele zu erreichen. "Wir begrüßen, dass dieEU-Kommission derzeit keine Änderung der REACH-Verordnung fürnotwendig hält, denn die Unternehmen benötigen für die weitereUmsetzung Rechtssicherheit", so Romanowski.Auf Unternehmensseite sind durch die REACH-Umsetzung hohe Kostenund großer Personalaufwand entstanden. Für eine abschließendeBewertung ist es nach Ansicht Romanowskis noch zu früh: "Ob dieWettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der chemisch-pharmazeutischenIndustrie durch REACH beeinträchtigt wird, kann frühestens in einigenJahren bewertet werden."Aus Sicht des VCI sind Vereinfachungen ohne Änderung derREACH-Verordnung möglich und notwendig. Dies betrifft zum Beispieldas Zulassungsverfahren. "Schon jetzt werden immer mehr wichtigeStoffe wie Lösemittel und Katalysatoren als Kandidaten für dasZulassungsverfahren identifiziert", so Romanowski. "EineZulassungspflicht beeinträchtigt die Planungssicherheit für dieBetriebe und verursacht höhere Kosten. Beides führt zuWettbewerbsnachteilen für in der EU hergestellte Produkte. DasVerfahren sollte deshalb nur angewendet werden, wenn die sichereHandhabung eines Stoffs nicht auch anders erreicht werden kann."Über den VCIDer Verband der Chemischen Industrie (VCI) vertritt diewirtschaftspolitischen Interessen von rund 1.700 deutschenChemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischerKonzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen derWirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht für mehrals 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2017 über 195Milliarden Euro um und beschäftigte rund 453.000 Mitarbeiter.Pressekontakt:VCI-Pressestelle: Telefon: 069 2556-1496, E-Mail: presse@vci.de,http://twitter.com/chemieverband undhttp://facebook.com/chemieverbandVCIOriginal-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuell