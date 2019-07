Meilenstein für mehr Tierwohl - KFC unterzeichnet Better Chicken Commitment

Düsseldorf (ots) - Das Fastfood-Unternehmen übernimmt das BetterChicken Commitment (BCC), auch bekannt als European ChickenCommitment (ECC), in seine Unternehmensstandards. Ziel ist es, nichtnur die eigenen Maßnahmen für Tierschutz bis 2026 zu intensivieren,sondern Maßstäbe für die ganze Branche zu setzen.Zusammen mit KFC UK und Irland, KFC Niederlanden, KFC Belgiensowie KFC Schweden verpflichtet sich KFC Deutschland bis 2026 einehrgeiziges Paket von sechs Kriterien umzusetzen, die von führendenTierschutz-NGOs entwickelt und unterstützt werden, um das Leben vonHühnern zu verbessern. Dazu zählen mehr Platz für Vögel in Ställen(sog. Verringerung der Besatzdichte), verstärkte Investitionen in eintierfreundlicheres Umfeld (z.B. Einfluss von natürlichem Tageslicht)sowie die Verpflichtung, ausschließlich Hühnerrassen zu züchten, dielangsamer wachsen und deren Aufzucht entsprechend mehr Zeit inAnspruch nimmt."Dieser Schritt ist für uns von großer Bedeutung. Wir wollen damitzeigen, wie wichtig Nachhaltigkeit und Verantwortung im BereichGeflügelzucht für KFC sind", erläutert Marco Schepers, GeneralManager von KFC Deutschland. "Ziel ist es, bei der Umsetzung eng mitLieferanten und NGOs - darunter World Animal Protection undCompassion in World Farming - zusammenzuarbeiten, um gemeinsam dieStandards der gesamten Industrie zu heben."KFC hat keine eigene Geflügelzucht und bezieht seinHähnchenfleisch nur von Lieferanten, die den hohen Anforderungen derdeutschen und europäischen Lebensmittelgesetzgebung voll und ganzentsprechen. Mit dem Commitment verpflichtet sich KFC, dieseStandards noch einmal zu erhöhen und die strengen Auditverfahren desBCC für die Lieferanten einzuhalten.Die Unterzeichnung des BCC ist für KFC ein wichtiger Schritt aufdem Weg zu einer neuen Chicken Welfare Policy für Westeuropa, diezuletzt von KFC UK und Irland gemeinsam mit Compassion in WorldFarming and World Animal Protection erarbeitet wurde. Basis ist einhochmodernes Softwaretool, das Daten und wichtige Kennzahlen zumSchutz der Hühner von allen Lieferanten sammelt.Mit der Unterzeichnung des BCC tritt KFC öffentlich für dieVerbesserung der Lebensbedingungen der Tiere ein. Ziel ist es,weitere Unternehmen aus der gesamten Branche zur Unterzeichnung zumotivieren*. Nur so kann eine nachhaltige, dauerhafte Steigerung derLebensqualität der Hühner gewährleistet werden.Marco Schepers, General Manager von KFC Deutschland, bekräftigt:"Wir übernehmen das BCC, weil wir uns aktiv in die Verantwortungbegeben wollen, das Leben der Hühner zu verbessern. Sie sind derMittelpunkt unseres Geschäfts, ihre Aufzucht verdient unsere höchsteAufmerksamkeit. So treiben wir weitere Verbesserungen derTierschutzstandards in unserer gesamten Lieferkette voran undappellieren an alle Beteiligten, uns in diesem großen, wichtigenVorhaben zu unterstützen."Compassion's Director of Food Business, Dr. Tracey Jones, freutsich über das Commitment von KFC: "Ich gratuliere KFC von ganzemHerzen zu ihrem Engagement und freue mich auf die Zusammenarbeit mitihnen bei der erfolgreichen Umsetzung dieser höherenTierschutzstandards. Kein Unternehmen kann das Wohlergehen der Hühnervon selbst steigern. Wir hoffen, dass auch andere UnternehmenVertrauen in dieses Engagement setzen und sich der wachsendenBewegung für mehr Tierwohl anschließen werden."Auch Steve McIvor, CEO von World Animal Protection, begrüßt denSchritt von KFC: "Durch das Commitment werden sich dieLebensbedingungen von Millionen Hühnern verbessern. Für ein so großesFast Food Unternehmen wie KFC, dessen HauptgeschäftHühnchenspezialitäten sind, ist das ein wichtiger Schritt, der vieleVeränderungen mit sich bringen wird. KFC ebnet so den Weg für vieleandere Unternehmen und wir hoffen, dass das erst der Anfang ist."*Gemessen am europäischen Gesamtmarkt beträgt der Anteil desHühnerfleischs von KFC Deutschland, KFC UK und Irland, KFC Belgien,KFC Niederlanden und KFC Schweden weniger als 1 Prozent, was etwa 72Millionen Hühner entspricht.Die Kriterien des Better Chicken Commitments1. Einhaltung des europäischen Tierschutzrechts ungeachtet desProduktionslands2. Umsetzung einer maximalen Besatzdichte von 30 kg/m². Vorgreifensollte vermieden werden und darf maximal einmal pro Mastdurchgangdurchgeführt werden.3. Verwendung von Rassen oder Hybridlinien, die erhöhteTierschutz-Kriterien erfüllen (entweder Hubbard JA757, 787, 957, 987,Rambler Ranger, Ranger Classic, Ranger Gold oder andere Rassen undHybridlinien, die die Kriterien des »RSPCA Broiler Breed WelfareAssessment Protocol« erfüllen)4. Erfüllung der folgenden Kriterien für verbesserteHaltungsbedingungen:- Mindestlichtstärke von 50 Lux, inklusive Tageslicht- Mindestens zwei Meter nutzbare Sitzstangen und zweiPickmöglichkeiten pro 1000 Tiere- Mindestens Erfüllung der Auflagen zur Gewährleistung derLuftqualität, die in Anhang II 3 der EU-Richtlinie zum Schutzvon Masthühnern gefordert werden (Ammoniakkonzentration max. 20ppm und Kohlendioxidkonzentration max. 3000 ppm), unabhängig vonder tatsächlichen Besatzdichte- Keine Käfige oder andere Haltungssysteme mit mehreren Ebenen5. Anwendung von Betäubung in kontrollierter Atmosphäre mittelsinerter Gase oder mehrstufiger Systeme oder effektive elektrischeBetäubung ohne Kopfüberhängen6. Nachweis der Einhaltung obiger Standards durch Auditsunabhängiger Dritter und jährliche öffentliche Berichterstattung zumFortschritt im Rahmen dieser SelbstverpflichtungDer Mutterkonzern Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc., mit Sitz in Louisville, Kentucky, betreibt über43.500 Restaurants in mehr als 135 Ländern und Hoheitsgebieten. DasUnternehmen zählt zu den Aon Hewitt Top Companies for Leaders® inNordamerika. Die Restaurantmarken von Yum! - KFC, Pizza Hut und TacoBell - sind die weltweit führenden Anbieter für Hähnchen, Pizza undmexikanische Gerichte. Weltweit eröffnet Yum! im Durchschnitt mehrals sechs neue Restaurants pro Tag und ist damit führend im Bereichder Systemgastronomie.KFC als globale MarkeKFC, eine Tochtergesellschaft von Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM),ist eine global agierende Systemgastronomie-Marke mit einer reichen,jahrzehntelangen Erfolgs- und Innovationsgeschichte. Ihren Anfangnahm sie mit dem Koch Colonel Harland Sanders, der vor über 75 Jahrenein "finger lickin´good" Rezept kreierte - eine Liste mit geheimenKräutern und Gewürzen, die in die Rückseite seiner Küchentüreingeritzt war. Noch heute folgt KFC seinem Erfolgsrezept: In mehrals 20.000 Restaurants in über 125 Ländern und Hoheitsgebietenbereiten ausgebildete KFC Köche unser Hähnchenfleisch frisch von Handzu.KFC in DeutschlandKFC ist seit 1968 in Deutschland vertreten und heute mehr denn jeauf Expansionskurs: Seit 2010 konnte die Anzahl der Restaurants inDeutschland auf über 170 Filialen bundesweit stark ausgebaut werden.Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen in Deutschlandeinen Netto-Umsatz von 256,2 Millionen Euro (+5%). Im Jahr 2018wurden bundesweit 12 neue Restaurants eröffnet. Inzwischen werden 100Prozent der deutschen KFC Restaurants von Franchisepartnern geführt,die ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie von KFC sind:Mit ihnen soll die Anzahl der Restaurants in den nächsten Jahren auf500 und einer Milliarde Umsatz gesteigert werden. Die Expansion vonKFC soll in den jeweiligen Märkten flächendeckend erfolgen. Hierstehen in erster Linie zentral gelegene Innenstadtrestaurants, FoodCourt-Zonen in großen Shoppingcentern, Restaurants mit Drive-Thrus(in Gebieten mit hoher Verkehrsfrequenz und starkerEinzelhandelskonzentration) sowie Bahnhöfe und Flughäfen im Fokus.Weiterführende Informationen unter www.kfc.de undwww.kfc.de/presse