Ein Meilenstein für den deutschen Markt: Søstrene Grene eröffnet den 50. Store in Trier (FOTO)

Aarhus/Trier (ots) -Vor gerade mal drei Jahren öffnete der erste Søstrene Grene Store inDeutschland. In wenigen Tagen wird Søstrene Grene einen neuen Meilenstein inseinem jetzt zweitgrößten Markt erreichen: Am 15. November eröffnet in Trier dernunmehr 50 Store in Deutschland.In den letzten drei Jahren konnten die deutschen Kunden die wunderbare Welt vonAnna und Clara - wie das Universum um das dänische Einzelhandelskonzept SøstreneGrene genannt wird - entdecken. Der erste deutsche Søstrene Grene Storeerblickte im Sommer 2016 das Licht der Welt; und schon bald wird Søstrene Greneeinen weiteren Meilenstein erreichen. Dies geschieht am 15. November mit derEröffnung eines neuen Ladens in Trier, dem 50. Søstrene Grene Store inDeutschland."Wir haben auf dem deutschen Markt eine unglaublich gute Resonanz erfahren, unddie letzten drei Jahre waren für uns eine ereignisreiche Reise. Dass wir indiesem Umfang auf dem deutschen Markt wachsen konnten, ist das Ergebnis derBegeisterung und Positivität, mit der wir von den Kunden empfangen wurden. Wirsehen das als Ausdruck dafür, dass die deutschen Kunden unser Ladenkonzeptmögen, und dass sie es schätzen, die Atmosphäre von 'Hygge' in unserenGeschäften zu entdecken und zu erleben. Genau darauf konzentrieren wir unskonsequent", sagt CEO und Teilhaber Mikkel Grene.Deutschland ist jetzt der zweitgrößte MarktDie Eröffnung des neuen Ladens in Trier wird am 15. November 2019 ab 9:29 Uhrgefeiert. Dann können sich die Kunden auf einen festlichen Tag mit klassischerMusik und rotem Teppich freuen. Das Geschäft befindet sich in der Simeonstraße45 im Herzen von Trier, und zur Eröffnung erhalten die ersten 144 Kunden einenkostenlosen Gutschein für einen der bekannten Stühle von Søstrene Grene.Die Eröffnung der Filiale Nr. 50 markiert gleichzeitig, dass Deutschland unterden 17 Ländern, in denen die Marke vertreten ist, der zweitgrößte Markt ist. Daseinzige Land, in dem sich noch mehr Stores befinden, ist Dänemark: Hier wurdeSøstrene Grene 1973 gegründet und hier befindet sich auch der Hauptsitz desUnternehmens.Allein 2019 ist die Søstrene Grene Familie mit 13 Filialen in Deutschlandgewachsen. Ausschlaggebend für die rasante Entwicklung auf dem deutschen Marktwaren entschlossene Franchisepartner, berichtet Mikkel Grene."Unsere deutschenPartner sind drei dänische Paare, die sich alle in Deutschland niedergelassenhaben, von wo aus sie alle deutschen Søstrene Grene Stores mit großerLeidenschaft, Engagement und 'Sister Spirit', wie wir unsere Unternehmenskulturnennen, betreiben", sagt Mikkel Grene und fährt fort:"Für uns als Franchise-Unternehmen ist es wichtig, mit einigen starken Partnernzusammenarbeiten, die das Konzept von Søstrene Grene und das, wofür wir stehen,verstehen. Auf dem deutschen Markt haben diese Partner von Anfang an einewichtige Rolle bei dem gespielt, was Søstrene Grene heute in diesem Land ist,und wir glauben, dass wir in Zusammenarbeit mit ihnen auf unserem Weg nochweiter gehen können. Gemeinsam können wir noch mehr deutschen Kunden einbegeisterndes und einzigartiges Einkaufserlebnis bieten."Inmitten der großen digitalen TransformationSøstrene Grene steht derzeit vor einem neuen spannenden Kapitel und investierterheblich in die digitale Transformation. Das bedeutet eine völlig neue Website,digitale Infrastruktur, Systemlandschaft und einen stärkeren Fokus aufdatengesteuerte und personalisierte Kommunikation."Mit dieser großen digitalen Transformation erweitern wir unsere Perspektive undden Service, den wir unseren Kunden bieten können. Wir umspannen unsere Filialenmit einer neuen digitalen Dimension von Søstrene Grene. Die Filialen bleibenjedoch das Rückgrat unseres Geschäfts, unsere neue digitale Strategie wird darannichts ändern", erläutert Mikkel Grene und schließt:"Wir hoffen, dass der neuedigitale Aspekt gut angenommen wird und dass die Kunden es noch attraktiver undrelevanter finden, Anna und Claras wunderbare Welt zu erkunden - sowohl offlineals auch online."Die Filiale in Trier wird am 15. November um 9.29 Uhr eröffnet.Søstrene GreneSimeonstraße 4554290 TrierÖffnungszeitenMontag - Samstag: 09.30 - 20.00Sonntag: GeschlossenÜber Søstrene Grene:Søstrene Grene ist eine dänische Einzelhandelskette, die es sich zur Aufgabegemacht hat, den Alltag mit ästhetischem Design, Kreativität und Freude zubereichern - und das einzigartige Lebensgefühl zu vermitteln, das die Dänen'hygge' nennen: diesen besonderen Zustand der Zufriedenheit, Wärme undAchtsamkeit. Das Unternehmen bietet ein breit gefächertes Sortiment ausWohnaccessoires, Küchenartikeln, Bastel- und DIY-Bedarf, Partyaccessoires,Schul- und Bürobedarf, Spielzeug und Saisonware. Mit einem ständig wechselndenSortiment und Preisen, die nie höher sind, als sie unbedingt sein müssen, willdas Familienunternehmen einen Raum schaffen, in dem seine Kunden die SøstreneGrene Welt entdecken und ihre eigene Kreativität entfalten können. Das Herz derMarke sind Anna und Clara Grene; zwei Schwestern, die unermüdlich und mit vielLiebe daran arbeiten, den Alltag ein kleines bisschen schöner zu gestalten. DieInspiration für die Charaktere der beiden Schwestern entspringt der FamilieGrene - der Familie, die Søstrene Grene 1973 gegründet hat und das Unternehmenbis heute leitet. 