Meilenstein für Sky Q: Über eine Million Sky Kunden genießen schon jetzt das beste Fernseherlebnis (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Hohe Kundenzufriedenheit mit neuen Funktionalitäten wie UltraHD, Restart, Fortsetzen, Autoplay, Mediatheken & auf bis zu 5Geräten parallel schauen- Automatisches und kostenloses Update an Receiver in Deutschlandund Österreich ausgespielt: Aus Sky+ Pro wurde Sky Q- Die Innovationsoffensive geht weiter: Sky Soundbox,Sprachsteuerung und Netflix-Integration folgen zukünftig- Sky Kunden dürfen sich auf eine Vielzahl an Programmhighlightsfreuen: neue Sky Original Productions, internationale Topserien,Kinoblockbuster und exklusiver Live-Sport26. Juli 2018 - Mehr als eine Million Sky Kunden in Deutschlandund Österreich kommen bereits in den Genuss von Sky Q. Seit demerfolgreichen Launch am 2. Mai haben alle Kunden mit einem Sky+ ProReceiver das Sky Q Update schrittweise automatisch und kostenloserhalten. Außerdem haben sich zahlreiche Neukunden für Sky Qentschieden und erleben nun ein völlig neues und integriertesFernseherlebnis mit umfangreichem Mehrwert: Lineare TV Sender, Filme,Serien, Dokus u.v.m. auf Abruf, Ultra HD/4K, Apps wie die ARD und ZDFMediatheken, neue Features wie "Restart", "Autoplay" und"Fortsetzen", auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig schauen und vielesmehr.Dr. Sebastian Hauptmann, Executive Vice President Operations beiSky Deutschland: "Das ist ein großartiger Meilenstein, der für unsgroßer Ansporn ist, auch in Zukunft die Wünsche unserer Kunden in denMittelpunkt zu stellen und viele weitere wegweisende Innovationeneinzuführen. Schon in den nächsten Monaten dürfen sich Kunden überNeuheiten wie die Sky Soundbox, die Sprachsteuerung für Sky Q und dieNetflix-Integration freuen. Und unser Kundenservice steht bei allenFragen, Wünschen und Anregungen gerne zur Verfügung - natürlich auchdigital über die Mein Sky App oder über sky.de/hilfe."Hohe Kundenzufriedenheit mit neuen Sky Q FeaturesMit Sky Q erhalten Sky Kunden alles, was sie sich wünschen aufeiner Plattform: Live- und On Demand Fernsehen sowie Apps, alleseingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die eineneinfachen und schnellen Zugang zu persönlichen Empfehlungen undvielen neuen Funktionen bietet. Besonders erfreulich: Kunden, die dieneuen Features von Sky Q bereits genutzt haben, beurteilen siedurchweg sehr positiv, wie eine aktuelle Kundenbefragung* ergab. 85Prozent zeigen sich zufrieden mit Ultra HD/4K, 86 Prozent mit denFunktionen Fortsetzen und Serien-Autoplay. 88 Prozent sind angetanvon der neuen Restart-Funktion.Mithilfe von Restart können Kunden bereits laufende Sendungen ganzeinfach von vorne starten. Für Bingewatching-Fans sind ganzeSerienstaffeln mit Autoplay auf Abruf und automatischaufeinanderfolgend abspielbar. Mit Fortsetzen haben Zuschauer dieMöglichkeit, ihr Lieblingsprogramm jederzeit und auf jedem ihrerGeräte an der Stelle weiterzusehen, an der sie zuletzt aufgehörthaben. Zudem kann Sky Q auf bis zu fünf Geräten parallel genutztwerden - auf bis zu drei Fernsehern und bis zu zwei mobilen Gerätenmit Sky Go. Die Sky Q App ist über Apple TV (ab 4. Generation) undüber Samsung Smart-TVs (Modelle ab Baujahr 2015 mitTizen-Betriebssystem) kostenlos verfügbar.Plattform für weitere InnovationenSky Q ist die perfekte Plattform für eine kontinuierlicheWeiterentwicklung mit neuen Features und Innovationen. Noch im Laufedes Sommers geht es Schlag auf Schlag weiter: etwa mit dem Launch derSky Soundbox im August, oder der Einführung der Sprachsteuerung überdie Sky Fernbedienung im Herbst. Freuen dürfen sich Sky Kunden auchauf die Integration von Netflix. Diese erfolgt nach dem Start inGroßbritannien auch in Deutschland und Österreich.Das beste ProgrammMit Sky Q erleben Kunden bestes Entertainment - vieles davon in HDund Ultra HD. Zu den kommenden Highlights gehören die brandneuen SkyOriginal Produktionen "Das Boot", "Der Pass" und "Acht Tage",aktuellen Staffeln hochkarätiger Serien wie "House of Cards", "Gameof Thrones" und "The Walking Dead", die erfolgreicheEntertainmentmusikshow "X Factor", die exklusivenLive-Sportübertragungen der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der UEFAChampions League, alle Spiele des DFB-Pokals sowie Handball, Tennisund Golf. Dazu genießen Sky Kunden die aktuellsten Kinoblockbuster,Dokumentationen, Kidsprogramme und Shows.* Quelle: Sky Market & Business Intelligence, Stand: Juli 2018Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. 