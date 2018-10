Ein Meilenstein auf dem deutschen Arzneimittelmarkt: Adalimumab-Biosimilars in Deutschland eingeführt

Berlin (ots) - Seit dem 17. Oktober 2018 ist der monoklonaleAntikörper Adalimumab (Referenzarzneimittel: Humira) in Deutschlandals Biosimilar verfügbar. Die Ausgaben für Humira betrugen allein imdeutschen Markt für das seit Jahren umsatzstärkste Arzneimittel inder Gesetzlichen Krankenversicherung knapp eine Milliarde Euro. ZumVergleich: Für Generika, die derzeit 78 Prozent derArzneimittelversorgung abdecken, geben die Kassen pro Jahr etwa zweiMilliarden Euro aus.Adalimumab wird bei Autoimmunerkrankungen eingesetzt, wiebeispielsweise Rheumatoide Arthritis (RA), Morbus Bechterew undMorbus Crohn. Eine weitere Besonderheit: Erstmals überhaupt sinddirekt nach Patentablauf mehrere Biosimilaranbieter am Marktvertreten: Biogen mit Imraldi, Sandoz/Hexal mit Hyrimoz und Amgen mitAmgevita.Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit sind zwischen Biosimilars undReferenzprodukt klinisch absolut vergleichbar und "durch dengünstigeren Preis von Biosimilars und den Wettbewerb speziell beiAdalimumab rechnen wir mit substantiellen Entlastungen desGesundheitssystems," sagt Dr. Stephan Eder, Vorsitzender derArbeitsgemeinschaft Pro Biosimilars. Adalimumab-Biosimilars könnenjetzt dazu beitragen, die Patientenversorgung zu verbessern undzeitgleich das Gesundheitssystem nachhaltig zu entlasten. "Damit dasgeschieht, muss der Wettbewerb vor allem eines sein: nachhaltig. Unddafür engagieren wir uns," so Eder.Die AG Pro Biosimilars ist die Interessenvertretung derBiosimilarunternehmen in Deutschland. Sie steht allen Unternehmenoffen, die Biosimilars entwickeln, herstellen und für die Versorgungbereitstellen. Die Arbeitsgemeinschaft unter dem Dach des ProGenerika e.V. engagiert sich für einen bedarfsgerechten Zugang derPatientinnen und Patienten zu modernen biopharmazeutischenArzneimitteltherapien, für eine bezahlbare Versorgung und für faireund nachhaltige Wettbewerbsbedingungen.Pressekontakt:Dr. Thorsten PischSenior Manager BiosimilarsTel.: (030) 81 61 60 9-55,pisch@probiosimilars.de / www.probiosimilars.de /http://twitter.com/probiosimilarsOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell