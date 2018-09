Meilenstein: REWE Group eröffnet erstes technologisiertes Food Fulfillment Center 2.0 / REWE.de baut führende Position im Online-Lebensmittelhandel aus

Köln (ots) - Die REWE Group eröffnet heute (21.09.) in Köln imBeisein von NRW-Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. AndreasPinkwart ihr erstes technologisiertes Food Fulfillment Center 2.0(FFC), das zugleich auch deutschlandweit einzigartig ist. Mit"Scarlet ONE" erreichen die E-Commerce-Aktivitäten von REWE digitaleine neue Stufe. Durch richtungsweisende Technologisierung undProzessoptimierung der Intralogistik ist es möglich, dieWarenverfügbarkeit für die Kunden weiter zu erhöhen, neue Sortimenteaufzunehmen, künftig das Belieferungsgebiet auszuweiten, dieFlexibilität für Kunden zu erhöhen und zugleich dieWirtschaftlichkeit weiter zu stärken. Das FFC 2.0 löst das bisherigeFFC in Hürth ab, das zur Generation der rein manuellen FoodFulfillment Center gehörte, von denen die REWE Group weitere betreibt- unter anderem in den Ballungszentren Berlin, Hamburg, München,Hannover und Mannheim. Die Bauzeit des Food Fulfillment Center 2.0betrug ein Jahr. Die Kosten für eines der modernsten Logistikzentrenin Europa belaufen sich auf rund 80 Millionen Euro."Mit der heutigen Inbetriebnahme von Scarlet ONE erreichen wireinen wichtigen Meilenstein im Rahmen unserer ganzheitlichenDigitalisierungsstrategie. Wir zeigen wie ernst es uns ist, denE-Commerce weiterzuentwickeln. Wir zeigen aber auch, dass für unsE-Commerce viel mehr ist als ein schicker Web-Shop. Der Fokus liegtvor allem auf sämtlichen rückwärtigen Bereichen und Logistikstufen.Dabei sind wir First Mover, wie wir mit diesem hochgradigtechnologisierten Lager zeigen. Wir sind damit mindestens imdeutschen Lebensmittelhandel Spitzenreiter und Trendsetter. Und dasknapp fünf Jahre, nachdem wir mit E-Commerce angefangen haben. Ichfreue mich, dass die Bauarbeiten so zügig voran gingen. Mein Dankgilt allen beteiligten Gewerken, der Firma Knapp und insbesondereunseren Mitarbeitern, die mit sehr viel Einsatz und Leidenschaft andiesem komplexen Vorhaben gearbeitet haben", so Lionel Souque,Vorstandsvorsitzender der REWE Group anlässlich der offiziellenEröffnung."Die digitale Transformation von Geschäftsmodellen,Produktionsprozessen und Kundenbeziehungen ist eine zentraleHerausforderung für unseren Industriestandort. Ich freue mich, dassdie REWE Group mit ihrem modernen Food Fulfillment Center hier inNordrhein-Westfalen Maßstäbe für den Online-Lebensmittelhandel setzt.Das zeigt einmal mehr, welche Chancen die Digitalisierung für dieBranche und ihre Beschäftigten bietet", so Prof. Dr. AndreasPinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung undEnergie des Landes Nordrhein-Westfalen."Mit unserer neuen Generation Food Fulfillment Center 2.0 steigernwir im Vergleich zu rein manuellen Centern unsereKommissionierungsleistung signifikant. Bisher haben die Mitarbeiterbei der Kommissionierung der Kundenbestellungen pro Schicht bis zu 15Kilometer zurückgelegt. Mit Scarlet ONE ist dies nun umgekehrt. Hierkommen die Produkte mittels automatisierter Shuttle-Technologie ausmehreren verschiedenen Kühlzonen zum Kommissionierer. Insgesamterreichen wir damit drei Dinge. Erstens: wir stärken unsereWirtschaftlichkeit. Denn anders als in der Belieferung unsererMärkte, bei der wir immer über Großgebinde sprechen, ist dieKommissionierung im Bereich des E-Commerce viel aufwändiger. UnsereMitarbeiter nehmen hier größtenteils einzelne Artikel in die Hand.Zweitens: Wir legen den Grundstein für das weitere Wachstum underhalten die Möglichkeit, unser Liefergebiet selektiv zu erweiternsowie unsere Abläufe flexibler zu gestalten. Und Drittens: Wir könnenunseren Kunden zukünftig damit zum Beispiel in den Bereichen Fleisch,Wurst oder Käse einen Service bieten, wie sie ihn sonst nur von derBedientheke kennen", so Christoph Eltze, Vorsitzender derGeschäftsführung REWE digital."Die digitale Transformation der REWE Group und die Entwicklungvon REWE sowie REWE digital zu Hauptakteuren im Bereich desOnline-Handels mit Lebensmitteln zeigen: Köln ist heute bereits einwichtiger digitaler Standort. Wir wollen Köln aber nicht nur fit fürdas Digital-Zeitalter machen. Vielmehr wollen wir Köln zu einemführenden digitalen Standort weiterentwickeln. Als Verwaltung sindwir hier in zweierlei Hinsicht gefordert. Zum einen müssen wirdigitaler werden. Zum anderen müssen wir den Weg mitbereiten, dasssich unsere Wirtschaft digital aufstellen und ausrichten kann. Ichfreue mich, dass mit der REWE Group ein urkölsches Unternehmen ihrerstes Food Fulfillment Center 2.0 in der Domstadt eröffnet. Das istein starkes Bekenntnis zu Köln. Das ist aber auch einVertrauensbeweis, dass wir als Verwaltung Katalysator und nichtHemmschuh sein wollen. Moderne Wirtschafts- und Standortpolitiksollte mit Blick auf die Chancen geleitet werden", sagt ElfiScho-Antwerpes, Bürgermeisterin der Stadt Köln.Scarlet ONE liegt entsprechend der E-Commerce-Strategie der REWEGroup sowohl verkehrsgünstig zur Kölner Innenstadt (8 Kilometer) alsauch zum benachbarten REWE-Logistikstandort in Langel (4 Kilometer).Das Food Fulfillment Center 2.0, das mit rund 17.000 Quadratmetern sogroß ist wie zweieinhalb Fußballfelder, verfügt über 38Warenausgangstore und bietet Platz für rund 200Distributionsfahrzeuge. Darüber hinaus gibt es spezielle Rampen, überdie LKW beladen werden, die in entfernt gelegene Städte fahren unddort die Bestellungen der Kunden auf kleinere Auslieferfahrzeugeumladen. Neben einem Waschplatz gibt es einen Service Point, umkleinere technische Probleme an den Fahrzeugen zu beheben oder fürallgemeine Wartungsarbeiten. Hinzu kommen moderne Büro- undSozialräume sowie rund 260 Parkplätze für die insgesamt 600Mitarbeiter. Gearbeitet wird langfristig im Dreischicht-Betrieb. DerBrutto-Rauminhalt des mehrgeschossigen Lagers entspricht rund 260Einfamilienhäusern. Schließlich erfüllt das Food Fulfillment Center2.0 den Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für NachhaltigesBauen (DGNB). Im Regelbetrieb umfasst das Sortiment des FoodFulfillment Center 2.0 rund 20.000 Artikel. Zum Vergleich eindurchschnittlicher REWE-Supermarkt führt etwa 10.000 Artikel.Über E-Commerce und REWE digital:Über den Online-Supermarkt von REWE ist der Wocheneinkauf mitwenigen Klicks getätigt. Seit 2011 können Kunden aufhttps://shop.rewe.de ihre Einkäufe bestellen und bequem bis an dieHaustür liefern lassen. Auch die Bestellung per App (rewe.de/app) istmöglich. Das Angebot umfasst das der REWE Supermärkte mit u. a. Obst,Gemüse, Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Fleisch- und Wurstwaren,Getränken und Drogerieartikeln. Dank termingerechter Lieferungentscheidet der Kunde selbst, wann seine Bestellung Zuhause ankommt.Der Service ist derzeit in 75 Städten - darunter u. a. in Berlin,Hamburg, München, Köln, Hannover, Frankfurt, Dresden und Leipzig -sowie dem Umland verfügbar. Das Liefernetz wird sukzessive ausgebaut.Mit dem Lieferservice setzt REWE einen Trend im Bereich desOnline-Shoppings und ist zu Deutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt fürfrische Lebensmittel geworden (IFH 2016). Der REWE Abholserviceergänzt das Lieferangebot und ist derzeit an rund 140 Standortenverfügbar. Seit Anfang 2018 sind auch Partnerprodukte über den REWEPaketservice bundesweit online bestellbar. 