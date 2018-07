Meilenstein: Das Diveo App-Date punktet mit verbesserter Usability und mehr Fernsehkomfort (FOTO)

Köln (ots) -- Smarter Einstieg in neue TV-Erlebnisse: In der Version 5.0 derDiveo-App profitieren Kunden von der neuen "Entdecken"-Funktion aufdem Homescreen- Ebenfalls neu: Durch automatische Wiedergabe werden Inhalte, wiemehrere Folgen einer Serie, nun nacheinander am Stück abgespielt- Alle Samsung Smart TVs in einem Haushalt werden über die App abjetzt automatisch erkannt- Ein kostenloser Download der App ist im Apple App Store oder imGoogle Play Store möglichDie konstante Weiterentwicklung von Diveo wird auch in diesemMonat vorangetrieben: Mit einem App-Update rüstet der neue Player aufdem SAT-TV-Markt weiter auf und bietet seinen Kunden hoheBenutzerfreundlichkeit und eine Verbesserung der TV-Erlebnisse. Überdie neue "Entdecken"-Funktion auf der Startseite werden Nutzern inder App und im Browser TV-Inhalte vorgeschlagen, die für sieinteressant sein könnten. In übersichtlichen Reihen werden u.a.TV-Sendungen, Filme, Serien und Meta-Mediatheken abgebildet, die zumStöbern anregen und auf weiteren Content aufmerksam machen sollen.Kunden profitieren so von den Empfehlungen sowie besonders beliebtenInhalten und genießen einen schnellen und bequemen Einstieg in dasnächste Fernseherlebnis.Darüber hinaus sorgen weitere kleine Anpassungen für noch mehrKomfort: Das Update ermöglicht nun auch eine automatische Wiedergabe.Bei Neustart oder der Nutzung von Mediatheken wird 15 Sekunden vordem Ende bereits die Wiedergabe des nachfolgenden Titels angekündigtund bietet Kunden nahtlosen TV-Genuss in höchster HD-Qualität. Diemanuelle Auswahl der nächsten Sendung ist damit nicht mehr nötig,wenn beispielweise mehrere Folgen einer Serie nacheinander angesehenwerden. Zudem wird die Installation von Diveo für Nutzer mehrererSamsung Smart TVs noch einfacher. Bei der 5.0-Version der App werdenGeräte im selben Netzwerk automatisch erkannt und können gleichinstalliert und geöffnet werden.Mit dem Launch der App-Upgrades wird Diveo seinem Versprecheneiner stetigen kundenorientierten Weiterentwicklung gerecht.SAT-TV-Nutzer erweitern damit die Funktionen ihres Fernsehersdeutlich. Wie beim Aufspielen einer neuen Firmware oder einesBetriebssystems erhält der Smart TV ein Upgrade. Die kostenlose Appist ab sofort in der aktuellen Version im Apple App Store sowie imGoogle Play Store erhältlich.Über DiveoDiveo ist eine hybride, satelliten- und IP-basierte TV-Plattform,die die Qualitätsvorteile des Verbreitungsweges Satellit übereigenentwickelte, smarte Technologie mit den Vorteilen des Internetsverbindet und TV-Erlebnisse unverpassbar macht: Diveo bringt linearesund non-lineares HDTV in gestochen scharfer Bildqualität auf einerPlattform zusammen und bietet Kunden ein hohes Maß an Komfort undflexible Nutzungsmöglichkeiten. Zum aktuellen Zeitpunkt bietet DiveoZugriff auf bis zu 70 Sender in brillantem HD, mehr als 30Mediatheken, eine Videothek und den optionalen Zugang zu rund 20Premium-Sendern. Digitale Services sorgen dafür, dass die Inhalte zumWunschtermin zur Verfügung stehen, während die Diveo-TV-App (iOS,Android) den Kunden die Freiheit gibt, die Angebote flexibel aufSmart-TV, Tablet, Smartphone oder im Web zu genießen. Weiterhin hatDiveo einen modernen EPG im Gepäck und bietet Speicherplatz in derCloud für Aufnahmen. Der Zugang zur Plattform erfolgt perSet-Top-Box, CI+ Modul und Smart-TV-App. Weitere Informationen zuDiveo gibt es online unter www.diveo.de. Diveo ist eine Marke der M7Group.Pressekontakt:Diveo PresseteamLoeschHundLiepold Kommunikation GmbHTelefon: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 18Fax: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 20E-Mail: presse@diveo.dePresseportal: www.diveo-presse.deOriginal-Content von: Diveo, übermittelt durch news aktuell