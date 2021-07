Meilenstein: CBD VITAL verkauft eine Million CBD Öle

Gleisdorf (ots) - Ein südoststeirisches Unternehmen auf Erfolgstour.Eine Million CBD Öle hat das Start-up CBD VITAL seit seiner Gründung im Jahr 2017 verkauft. Die CBD Pioniere waren nicht nur eine der ersten am CBD Markt, sie haben sich auch etabliert.Das wachsende österreichische Unternehmen jubelt.Die beliebteste CBD Einnahmeform feiert Jubiläum: Im Juli konnte CBD VITAL das 1 millionste CBD Öl Fläschchen verkaufen. Das junge Start-up prägt seit 2017 den Begriff Hanf neu: Sie fanden mit hochwertigen CBD- und Hanfprodukten schnell einen wachsenden Kundenstamm. Mittlerweile führt das junge, dynamische Unternehmen den CBD Markt an. Begonnen hat alles klein, jedoch mit einer großen Vision.Vier Gründer, ein Ziel„Es ist unglaublich zu sehen, wo wir jetzt stehen.“, so Thomas Sulzer, einer der Geschäftsführer. Angefangen mit der Vision, den Menschen ein leichteres Leben zu ermöglichen, wirbelten Sie den Gesundheitsmarkt mit naturreinen, biozertifizierten CBD und Hanfprodukten neu auf. Das kommt auch bei den Kunden gut an. Die Gründer des wachsenden Unternehmens hatten bereits vor 4 Jahren den richtigen Riecher.Arbeitsplätze innerhalb von 3 Jahren verzehnfachtNicht nur erstklassiger CBD Anbieter, sondern auch top Arbeitgeber für mittlerweile mehr als 40 Mitarbeiter. Das Erfolgsrezept: Die MitarbeiterInnen leben nicht nur von dem, was sie machen, sondern auch für das, was sie machen; und das ist in allen Bereichen der Wertschöpfungskette spürbar. Die Menschlichkeit steht nach wie vor an erster Stelle. Das wird sowohl von den Kunden als auch von den MitarbeiterInnen geschätzt.Forschung und Wissenschaft als WettbewerbsvorteileAltbewährtes und wissenschaftlich moderndes Denken vereint. Dieses Motto ist in allen Prozessen tief verankert. „Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation, das sind die Werte, auf die wir tagtäglich aufbauen.“, so Geschäftsführer und Pharmazeut Mag. Pharm. Matthias Schöggl. Durch die Bündelung unterschiedlicher Kompetenzen entsteht echter Mehrwert. Die Leidenschaft zu natürlichen Alternativen macht die Menschen hinter CBD VITAL zu etwas ganz Besonderem. Fest steht: Das Potenzial von CBD VITAL war noch nie größer als in diesem Augenblick. Unabhängig von all dem, was noch kommt, hat die Reise gerade erst richtig begonnen.CBD VITAL Onlineshop Jetzt entdecken (https://www.cbd-vital.de)Pressekontakt:Vitrasan GmbH – CBD VITALAnsprechpartner: Julia Ebner & Vera EckerE-Mail: presse@vitrasan.comTelefon: +43 (0)3112 20119Original-Content von: Vitrasan GmbH, übermittelt durch news aktuell