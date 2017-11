Mei Hing Chak bringt als erste Empfängerin der Carnegie Medal of Philanthropy des chinesischen Festlands die chinesische Philanthropie auf die Weltbühne

New York (ots/PRNewswire) - Die Preisverleihung der Carnegie Medalof Philanthropy 2017 fand kürzlich in New York statt. DieCarnegie-Institutionen überreichten neun Philanthropen die CarnegieMedal of Philanthropy in Anerkennung ihrer herausragenden undinnovativen Führungsqualitäten im Bereich der Philanthropie. Zu denGeehrten zählte auch die Vorsitzende der Heungkong CharitableFoundation, Mei Hing Chak, die die erste Carnegie Medal ofPhilanthropy des chinesischen Festlandes erhielt und nach Li Ka-shingder zweite chinesische Empfänger wurde.Bevor Mei Hing Chak und ihr Ehemann Chi Keung Lau dieprestigeträchtige Carnegie Medal of Philanthropy erhielten, hattensie sich aus dem Nichts ein Vermögen geschaffen. Seit ihrer Gründungvor mehr als 20 Jahren haben sie die Heungkong-Gruppe in einKonglomerat verwandelt, das Handelslogistik, Stadtentwicklung,Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Bildung und Tourismus sowieMetallverarbeitung und Energie umfasst. Sie wird unter die Top 50Privatunternehmen Chinas eingestuft.Eine Stimme der Nächstenliebe aus ChinaDie Carnegie Medal of Philanthropy wurde von der CarnegieFoundation ins Leben gerufen und wird alle zwei Jahre an Personenverliehen, die dieselbe Spendenkultur wie der Gründer Andrew Carnegieverfolgen. Die Carnegie Medal of Philanthropy ist eine derrenommiertesten philanthropischen Auszeichnungen der Welt. Sie wirdstreng vertraulich behandelt und weder die Präsentatoren noch diepotenziellen Empfänger der Medaille wissen im Voraus, wer dieEmpfänger sein werden. Aus diesem Grund war Mei Hing Chak erstaunt,als ihr mitgeteilt wurde, sie habe die Auszeichnung tatsächlicherhalten.Mei Hing Chak engagiert sich seit mehr als 20 Jahren für diePhilanthropie.Die 22 Carnegie-Institutionen in den Vereinigten Staaten undEuropa nominieren die Medaillengewinner, von denen sieben in dieEndauswahl gelangen. Die Preisträger werden als Katalysatoren fürgute Taten geehrt, deren Menschenliebe einen signifikanten undnachhaltigen Einfluss auf ein bestimmtes Gebiet, eine Nation oder dieGemeinschaft ausgeübt hat.Der Dekan des Instituts für Philanthropie der Tsinghua University,Wang Ming, sagte, dass die Zuerkennung der Medaille an Mei Hing Chaknicht nur eine persönliche Ehre sei, sondern auch ein Zeugnis für dieintensive Entwicklung der modernen öffentlichen Wohlfahrt in China,die ein hohes Maß an internationaler Anerkennung erlangt habe.Mei Hing Chak gründete Chinas erste private StiftungZu Beginn ihrer philanthropischen Karriere spendete Mei Hing ChakGeld an öffentlich geförderte gemeinnützige Stiftungen, war aberfrustriert, weil sie nicht jene Projekte auswählen konnte, die siefür wichtig hielt und die ihre Vision widerspiegelten. Im Jahr 1998entschloss sie sich, ihre eigene gemeinnützige Stiftung zu gründen.Damals gestattete China jedoch Einzelpersonen oder privat geführtenUnternehmen nicht, gemeinnützige Stiftungen zu gründen. Nachdem dasLand die Beschränkung im Jahr 2005 gelockert hatte, beantragte MeiHing Chak als erste das Recht, eine gemeinnützige Stiftung zugründen, und erhielt die staatliche Genehmigung. Die Registriernummerder Heungkong Charitable Foundation für ihren Status als privateStiftung (in China als nicht öffentlich geförderte gemeinnützigeEinrichtung bezeichnet) ist 001 und sie spiegelt die Tatsache wider,dass sie wirklich die erste Chinas ist.Seit ihrer Gründung hat sich die Heungkong Charitable Foundationin 18 Provinzen und Städten, darunter Guangdong, Guizhou und Sichuan,in der Bildungsassistenz und Armutsbekämpfung sowie für humanitäreund Katastrophenhilfe engagiert. Im Jahr 2007 startete die Stiftungdas Programm "Five 1000" mit der Einrichtung von 1.000 Bibliotheken,der Unterstützung von 1.000 benachteiligte Studenten und der Leitungvon 1.000 Aktivitäten, die von ehrenamtlichen Helfern durchgeführtwerden. Nach jahrelanger Expansion verfügt die Heungkong CharitableFoundation nun über ein Team von fast 20.000 Freiwilligen, derenHilfe in Form von Freiwilligenarbeit in insgesamt über 100.000 Fällenmehr als 3 Millionen Menschen zugutekam.Präzise Positionierung: Hilfe für benachteiligte Menschen in Formvon Bildung und GesundheitsversorgungDie Heungkong Charitable Foundation hat sich darauf konzentriert,benachteiligte Menschen in Form von Bildung sowie durch humanitäreund Katastrophenhilfe zu unterstützen. Nach einem Jahrzehnt Erfahrungplant Mei Hing Chak, der Stiftung nun eine präzisere Positionierungzu geben, wobei der Schwerpunkt in der Unterstützung von wenigerbegünstigten Menschen in Form von Bildung und Gesundheitsversorgungliegen soll. Im Bildungsbereich konzentriert sich die Stiftung aufzwei Programme: die Einrichtung von Bibliotheken und dieUnterstützung benachteiligter Hochschulstudenten. ImGesundheitsbereich plant Mei Hing Chak, 1 Milliarde Yuan (ca. US$ 150Millionen) an gemeinnützige Stiftungen zu spenden, die sich derGesundheitsfürsorge widmen. Über die gemeinnützigen Stiftungen werdendie Mittel an spezialisierte Krankenhäuser gespendet, diemedizinische Hilfe in benachteiligten Gebieten und an benachteiligteMenschen bereitstellen. Im Gegensatz zu traditionellenWohltätigkeitsprojekten kann dieses Projekt durch den Betrieb derKrankenhäuser einen Cashflow für sich selbst generieren und damit dieweitere Entwicklung finanzieren.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/607621/Mei_Hing_Chak___Carnegie_Medal_of_Philanthropy_recipient.jpgPressekontakt:Fang Yanhua+86-137-6075-8692fangyanhua@heungkong.comOriginal-Content von: Heungkong Charitable Foundation, übermittelt durch news aktuell