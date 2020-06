Mehrwertsteuersenkung: ALDI setzt noch einen drauf und senkt alle Preise um drei Prozent

Essen/Mülheim a.d.R. (ots) - Drei Prozent sparen: ALDI Nord und ALDI SÜD gehen über die von der Bundesregierung beschlossene Mehrwertsteuersenkung hinaus und werden ab dem 27. Juni 2020 das Sortiment im Preis um drei Prozent reduzieren.* Damit gibt der Discounter die niedrigeren Steuern nicht nur an seine Kunden weiter, sondern senkt geringer besteuerte Produkte freiwillig um einen Prozentpunkt mehr, als vom Gesetzgeber vorgesehen. Um die beabsichtigte volkswirtschaftliche Wirkung der Bundesregierung zu verstärken, investieren ALDI Nord und ALDI SÜD zusammengerechnet einen dreistelligen Millionenbetrag, indem sie auf Marge verzichten. Zugleich unterstreicht ALDI mit der einheitlichen Preisreduzierung einmal mehr seine Preisführerschaft im deutschen Lebensmitteleinzelhandel und das klare Ziel einer transparenten und für die Verbraucher leicht nachvollziehbaren Preispolitik."Der Name ALDI steht für das beste Preis-/Leistungsverhältnis im deutschen Lebensmitteleinzelhandel", sagt Nicolás de Lope, Sprecher der Verwaltungsrats-bevollmächtigten von ALDI Nord. "Nur bei uns gibt es den 'ALDI Preis', dem unsere Kundinnen und Kunden blind vertrauen können. Dieser Tradition bleiben wir auch im Rahmen der Mehrwertsteuersenkung treu, indem wir das komplette Sortiment um ganze drei Prozent senken. Damit gibt es einen spürbaren Extra-Rabatt insbesondere auf Lebensmittel."Stefan Kopp, Sprecher des Verwaltungsrats von ALDI SÜD, fügt hinzu: "Es ist unser Grundprinzip, günstigere Konditionen in Form von Preissenkungen an unsere Kundinnen und Kunden weiterzugeben - und jetzt setzen wir noch eins oben drauf. Zudem muss bei uns niemand nachrechnen, ob und welche Preissenkungen wofür gelten: bei ALDI werden einfach drei Prozent vom gesamten Einkauf* abgezogen. Das lohnt sich vor allem bei Großeinkäufen und hilft besonders denjenigen, die von der Corona-Krise wirtschaftlich betroffen sind."Die Bundesregierung hatte Anfang Juni beschlossen, vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 die Mehrwertsteuersätze von 19 auf 16 bzw. 7 auf 5 Prozent zu senken. Zielsetzung ist eine Entlastung von privaten Haushalten und Wirtschaft in der Corona-Krise. ALDI Nord und ALDI SÜD hatten die Initiative der Regierung umgehend begrüßt und angekündigt, die Verbraucher in der aktuell herausfordernden Situation auch unterstützen zu wollen.Zugleich möchte sich ALDI mit dem freiwilligen Extrarabatt von bis zu einem Prozentpunkt auch bei allen Kundinnen und Kunden für ihre Treue in der Corona-Krise bedanken. Da der überwiegende Teil der Produkte im Sortiment der Discounter dem niedrigeren Steuersatz von sieben Prozent unterliegt, profitieren ALDI-Kunden überproportional von dem zusätzlichen Bonus, was sich bei regelmäßigen Einkäufen über den Zeitraum von sechs Monaten auszahlen wird. Die 3 %-Preissenkung bei ALDI gilt wie von der Regierung vorgesehen bis Ende 2020.* Der Rabatt wird in der Zeit vom 27.6.2020 bis zum 31.12.2020 gewährt. Er ist bei den bei "ALDI liefert" (online), bei den in den ALDI Nord-Filialen sowie bei den bei von ALDI vermittelten Dienstleistungen ALDI Blumen und ALDI TALK (nur Hardwareshop) angegebenen Preisen bereits abgezogen; in den ALDI SÜD Filialen sowie bei den von ALDI vermittelten Dienstleistungen ALDI Life (Games), ALDI Foto (ALDI SÜD) wird der Rabatt erst an der Kasse abgezogen. Rabatt bei ALDI SÜD nicht kombinierbar mit Filialeröffnungs- und Grenzöffnungs-Coupons. Vom Rabatt ausgenommen sind Tabakwaren, der Buchpreisbindung unterliegende Waren (z. B. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften), Pfand, Gutscheine, Guthaben- und Gutscheinkarten, Cashback, Getränke aus Heißgetränkeautomaten sowie die von ALDI vermittelten Dienstleistungen ALDI life (eBooks und Musik), ALDI Reisen, ALDI Tickets, ALDI Grünstrom und ALDI TALK (ausgenommen wiederum ALDI TALK Hardwareshop), bei ALDI Nord zusätzlich auch alle erstmalig vor dem 27.06.2020 angebotenen Aktionsartikel.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112096/4634614OTS: ALDIOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell