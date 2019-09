Mehrwegbechersystem des FC Bayern München erhält europäischen Reusable-Award 2019

Berlin (ots) - Auszeichnung im Rahmen der europäischenREUSE-Konferenz - Vorbildlicher Einsatz von Mehrweggetränkebechern inder Münchener Allianz Arena - Wiederverwendbare Mehrwegbecher beim FCBayern vermeiden 1,9 Millionen Einweg-Plastikbecher pro Saison,sparen Ressourcen ein und schützen das Klima - Andere europäischeSpitzenclubs sollten dem Beispiel des FC Bayern München folgenErstmalig wurde im Rahmen der europäischen REUSE-Konferenz derReusable-Award für richtungsweisende Ansätze im Mehrwegbereichverliehen. Gewinner des europäischen Reusable-Awards 2019 ist der FCBayern München. Der Verein erhielt an diesem Dienstag den Preis fürsein beispielgebendes Mehrwegsystem in der Allianz Arena. DieAuszeichnung erfolgt durch die Veranstalter der Konferenz, dieDeutsche Umwelthilfe (DUH), den Europäischen Verband derGetränkefachgroßhändler (CEGROBB), den Verband Privater BrauereienDeutschland und der Reloop-Plattform. Die Konferenz beschäftigt sichmit der Stärkung von Mehrwegverpackungen innerhalb Europas und findetzum siebten Mal statt.Bei den Heimspielen des FC Bayern werden zum Ausschank vonGetränken wiederverwendbare Mehrwegbecher genutzt. Durch derenEinsatz werden pro Saison 1,9 Millionen Einweg-Plastikbechervermieden. Das Mehrwegbeispiel des FC Bayern München ist eineeinzigartige Erfolgsgeschichte und sollte europaweit Schule machen."Plastikmüll ist zu einem der größten Umweltprobleme geworden. Esist inzwischen so groß, dass die EU eine Einwegplastikrichtlinie zumVerbot von Einweg-Plastikgeschirr beschlossen hat. Der FC Bayernsetzt deshalb mit seinem Mehrwegbecher genau das richtige Zeichen undzeigt, dass man Umweltschutz und Spaß im Stadion verbinden kann.Durch Wiederverwendung statt ständiger Neuproduktion vonWegwerfverpackungen werden Ressourcen geschont und das Klimageschützt. In der Allianz Arena werden durch das Mehrwegsystem fastzwei Millionen Einwegbecher und rund 20 Tonnen Plastikabfall proSaison vermieden. Wir zeichnen den FC Bayern aus, weil der Verein inEuropa nicht nur sportlich, sondern auch beim Thema AbfallvermeidungMaßstäbe setzt. Wir freuen uns, wenn andere europäischeSpitzenvereine dem positiven Beispiel folgen", sagt Barbara Metz,Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin.Für die Becher werden zwei Euro Pfand erhoben. Das sorgt dafür,dass die Becher zurückgegeben und wiederverwendet werden. Die Spülungerfolgt regional in Bergkirchen bei München. Dadurch sind dieTransportwege kurz. Im Innen- sowie Außenbereich der Allianz Arenagibt es mehr als 160 Rückgabestellen. So können die Becher schnellund unkompliziert zurückgegeben werden.Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern MünchenAG erklärt: "Die Allianz Arena nimmt als umweltgerechte, hochmoderneSportstätte im nationalen und internationalen Spitzenfußball eineSonderstellung ein. Bereits seit 2006 wird unser nachhaltigbetriebenes Stadion jährlich nach den strengsten Richtlinien Europas- der EMAS-Verordnung - geprüft. Der Einsatz von Mehrwegbechern istTeil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Nicht nur im Bereich derEntsorgung, sondern auch bei anderen wichtigen Themen wie Mobilitätund Energie entwickeln wir uns kontinuierlich weiter. Ich freue michsehr, dass das Engagement des FC Bayern München für den Umweltschutzmit einer Auszeichnung gewürdigt wird."Auf Großveranstaltungen sind Mehrwegbecher der beste Weg, umAbfälle zu vermeiden sowie Energie und CO2-Emissionen einzusparen.Schon nach dem fünften Gebrauch können sie umweltfreundlicher seinals Einwegbecher. Beim Ausschank von Getränken in Stadien spielenneben der Umweltfreundlichkeit auch Sicherheitsaspekte eine wichtigeRolle. Inzwischen werden erfolgreich sicherheitsoptimierteMehrwegbecher eingesetzt, die leichter als bisherige Modelle sind,über abgerundete Kanten verfügen und am Boden abgeschrägt sind,sodass sie sich im Falle eines Wurfes in Sekundenschnelle entleeren.Mehrwegbecher sind also eine sichere Sache.Links: Ausgewählte Fotos der Preisverleihung in Brüssel ab 17.30Uhr unter http://l.duh.de/p190924aEnglish version of the PR: http://l.duh.de/p190924aPressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin, DeutscheUmwelthilfe+49 170 7686923, metz@duh.deChristopher Keil, Leiter Public Affairs & CSR, FC Bayern München AG+49 89 699317061, christopher.keil@fcbayern.comDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann+49 30 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell