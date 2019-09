Mehrweganteil bei Getränken sinkt weiter - Umweltbundesamt fordert Umdenken bei Verbrauchern und Getränkeabfüllern (AUDIO)

Dessau-Roßlau (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die Abfüllung von Getränken in Mehrwegflaschen hat in Deutschlandmit 42 Prozent einen neuen Tiefstand erreicht. Das gab dasUmweltbundesamt (UBA) heute(18. September) bekannt. Damit liegt derMehrweganteil nach wie vor deutlich unter den gesetzlich vorgegebenen70 Prozent. Welche Folgen das hat und warum wir alle jetzt dringendumdenken sollten, verrät uns der UBA-Verpackungsexperte GerhardKotschik, hallo.Begrüßung: "Guten Tag!"1. Herr Kotschik, das Umweltbundesamt hat die jüngsten Zahlen derGetränkeabfüller ausgewertet: Was ist dabei herausgekommen?O-Ton 1 (Gerhard Kotschik, 18 Sek.): "Auch im Jahr 2017 sind dieMehrweganteile weiter gesunken. Es gibt nur noch 42 ProzentMehrweganteile, das sind 0,5 Prozent weniger als im Jahr 2016. Nurbeim Bier haben wir noch einen recht hohen Mehrweganteil, mit etwa 82Prozent. Bei Wässern und Erfrischungsgetränken ist es deutlichweniger."2. Wie beziehungsweise worin werden die meisten Getränke denninzwischen abgefüllt?O-Ton 2 (Gerhard Kotschik, 16 Sek.): "Die meisten Getränke werdenheute in Einwegkunststoffflaschen abgefüllt. 52 Prozent werdeninsgesamt in diesen Einwegflaschen, die mit 25 Cent Pfand belegtsind, abgefüllt. Auch die Dosen nehmen in letzter Zeit wieder zu,Einwegglasflaschen haben nur eine relativ geringe Bedeutung mit untereinem Prozent."3. Wo sehen Sie das Hauptproblem der Einweggetränkeverpackungen?O-Ton 3 (Gerhard Kotschik, 17 Sek.): "Einweggetränkeverpackungenerzeugen sehr viel Müll. Mehr als 25 Prozent der Verpackungsabfällevon privaten Endverbrauchern sind von Getränken. MitMehrweggetränkeverpackungen kann man diese Abfälle vermeiden. Undwenn man sie aus der Region wählt, dann vermeidet man auch unnötigeTransportentfernungen."4. Aus Umweltschutzsicht ist Mehrweg also der deutlich bessereWeg?O-Ton 4 (Gerhard Kotschik, 11 Sek.): "Genau, die Vermeidung vonAbfällen steht vor dem Recycling. Die Mehrwegglasflaschen können50-mal befüllt werden, die Mehrweg-PET-Flaschen 20-mal - und damitwird sehr viel Abfall vermieden."5. Seit dem 1. Januar 2019 gilt ein neues Verpackungsgesetz, dasunter anderem auch Getränke-Mehrwegsysteme fördern soll. Was hat dasbisher gebracht?O-Ton 5 (Gerhard Kotschik, 25 Sek.): "Das Verpackungsgesetz wurdemit dem Fokus erarbeitet, mehr Recycling aus Verpackungen aus demgelben Sack und den gelben Tonnen zu etablieren, eine zentrale Stelle'Verpackungsregister' zu etablieren, die hier eine Aufsicht hat. FürGetränkeverpackungen hat sich geändert, dass wir eine Kennzeichnungam Regal haben, das führt zu mehr Transparenz bei den Verbrauchern,ob sie Einweg oder Mehrweg kaufen. Effektiv auf die Mehrweganteilewird es sich wahrscheinlich nicht so stark auswirken."6. Und was können wir Verbraucher tun?O-Ton 6 (Gerhard Kotschik, 10 Sek.): "Verbraucher sollten beimEinkaufen Mehrweggetränkeverpackungen bevorzugen. Man erkennt sieheute auch am Regal, es ist gekennzeichnet: Einweg oder Mehrweg.Mehrwegflaschen aus der Region vermeiden auch Transportentfernungenund schneiden aus Umweltsicht immer am besten ab."UBA-Verpackungsexperte Gerhard Kotschik über das ausUmweltschutzgesichtspunkten deutlich bessere Getränke-Mehrwegsystem.Vielen Dank für diese Informationen!Verabschiedung: "Danke auch!"Abmoderationsvorschlag:Alle Infos zur aktuellen Auswertung der Getränkeabfüllung und zum"Einweg/Mehrweg"-Thema finden Sie im Netz unterwww.umweltbundesamt.de.Pressekontakt:Felix PoetschkePressesprecherReferat "Presse- undÖffentlichkeitsarbeit, Internet"UmweltbundesamtWörlitzer Platz 106844 Dessau-RoßlauTelefon: +49 (0)340 2103 2675felix.poetschke@uba.deOriginal-Content von: UBA - Umweltbundesamt, übermittelt durch news aktuell